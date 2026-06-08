Satu Mare intră în „Noaptea în Mișcare” ! Sport •

Municipiul Satu Mare se alătură în acest an proiectului internațional „Noaptea în Mișcare” (Mozgás Éjszakája), un eveniment dedicat promovării sportului și a unui stil de viață activ, care va avea loc simultan, în data de 12 iunie, la Budapesta și în aproape 100 de locații din Ungaria și din regiune.

Participarea este gratuită, însă organizatorii atrag atenția că înscrierea prealabilă este obligatorie, termenul limită pentru înregistrare fiind 10 iunie 2026, ora 16.00.

Timp de mai multe ore, sătmărenii de toate vârstele vor avea posibilitatea să participe la activități sportive variate, organizate în mai multe puncte ale orașului.



Duatlon, alergare și ciclism

Programul va debuta la ora 19.00 cu proba de duatlon, care include o cursă de alergare de 7 kilometri, urmată de 25 de kilometri de ciclism. Startul va fi dat din Piața 25 Octombrie.

Tot din centrul orașului va porni și cursa de alergare de 3 kilometri, programată între orele 19.15 și 20.30.



Sport pentru toate gusturile

Participanții vor putea alege dintr-o gamă largă de activități sportive și recreative. La Spațiul de Evenimente Coposu vor avea loc sesiuni de dans, tenis de masă și demonstrații de arte marțiale.

Iubitorii naturii sunt invitați la o drumeție organizată între orele 20.00 și 22.00, cu plecare de la Podul Prieteniei.

În Piața 25 Octombrie vor fi amenajate zone pentru fotbal de noapte, escaladă, baschet și spinning, iar pe zona pietonală de pe malul Someșului vor avea loc sesiuni de yoga și pilates.



Mișcarea, promovată într-un format spectaculos

„Noaptea în Mișcare” este unul dintre cele mai cunoscute proiecte de promovare a activității fizice din regiune, transformând spațiile publice în terenuri sportive și oferind participanților ocazia de a descoperi diverse discipline într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Evenimentul este realizat cu sprijinul programului Aktív Magyarország și în coorganizarea Uniunii Organizatorilor de Evenimente Sportive Recreative din Ungaria, cu susținerea Decathlon.



Înscrieri

Participanții se pot înscrie online până în data de 10 iunie, ora 16.00, prin formularele puse la dispoziție de organizatori.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni să lase deoparte rutina zilnică și să transforme seara de 12 iunie într-o adevărată sărbătoare a mișcării, sănătății și comunității.





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