Autoritățile din județul Satu Mare au activat măsuri de prevenire și control în zona de frontieră, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în localitatea Vallaj din Ungaria, aflată în imediata apropiere a graniței. Situația a fost analizată în cadrul unei ședințe de coordonare a structurilor MAI, prezidată de prefectul județului

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat luni ședința săptămânală de lucru cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia au fost analizate principalele riscuri operative și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. La întâlnire a participat și subprefectul Cristian Valer Beseni.

Pregătiri pentru Ziua Drapelului Național

Pe agenda ședinței s-a aflat și organizarea ceremonialului militar dedicat Zilei Naționale a Drapelului României, eveniment care va avea loc vineri, 26 iunie 2026, în Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare, începând cu ora 10:00.

Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare au prezentat măsurile de ordine publică și protocoalele de intervenție stabilite pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor. Autoritățile au transmis că evenimentul este deschis publicului, fiind așteptată participarea locuitorilor județului.

Focar de pestă porcină africană la graniță

Un punct central al discuțiilor a vizat situația sanitar-veterinară din zona de frontieră, în contextul confirmării unui focar de pestă porcină africană în localitatea Vallaj din Ungaria, aflată în proximitatea județului Satu Mare.

Ca urmare, în ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) din 5 iunie 2026 a fost adoptat un plan de măsuri de prevenire și control, aplicabil la nivel județean.

Măsurile vizează în special intensificarea controalelor la punctele de trecere a frontierei, cu rolul de a preveni introducerea pe teritoriul României a cărnii, produselor din carne sau animalelor vii potențial contaminate. În acest sens, Poliția de Frontieră a fost desemnată să sporească verificările în zona punctelor de trecere.

Vigilență sporită la nivelul structurilor MAI

Reprezentanții structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au prezentat în cadrul ședinței situația operativă din domeniile de competență, subliniind menținerea unui nivel ridicat de pregătire și capacitate de intervenție.

Autoritățile susțin că obiectivul principal îl reprezintă asigurarea unui răspuns rapid și coordonat în cazul apariției unor situații de urgență sau a unor evenimente cu impact asupra populației și economiei locale.

Prefectul: măsuri ferme pentru protejarea agriculturii

În cadrul întâlnirii, prefectul județului a subliniat importanța intervenției rapide în contextul riscului epidemiologic din zona de frontieră.

„Prin colaborarea eficientă dintre instituțiile implicate reușim să asigurăm atât desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor publice, cât și un climat de ordine și încredere pentru toți locuitorii județului Satu Mare. În fața riscului reprezentat de focarele de pestă porcină africană confirmate pe teritoriul Ungariei, avem datoria să acționăm cu fermitate la frontieră. Măsurile dispuse sunt necesare și vor fi aplicate cu toată rigoarea, pentru a proteja agricultura județului nostru și sectorul zootehnic”, a declarat Altfatter Tamás.

Autoritățile rămân în alertă, iar măsurile de control vor fi adaptate în funcție de evoluția situației epidemiologice din zona de frontieră.