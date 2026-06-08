Sătmpean arestat după ce a produs un accident mort de beat

La data de 5 iunie a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliției Rurală Carei, au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 37 de ani, din localitatea Căpleni, cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Cimitirului din localitatea Căpleni.

Cu ocazia deplasării la fața locului polițiștii au constat faptul că un bărbat de 55 de ani, din localitatea Lucăceni, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație și ar fi intrat în coliziune spate cu un autoturism, condus de către bărbatul de 37 de ani, rezultând avarierea ușoară a autoturismului condus de către acesta.

Ulterior conducătorul auto de 55 de ani, a părăsit locul evenimentului rutier, polițiștii depistându-l la scurt timp pe raza localității Căpleni.

În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto de 55 de ani, a rezultat faptul că acesta avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice.

Față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.