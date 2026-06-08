Acțiunile desfășurate de polițiștii sătmăreni în perioada 5-7 iunie au vizat menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În urma controalelor, au fost aplicate sute de sancțiuni contravenționale, au fost suspendate permise de conducere și au fost constatate mai multe infracțiuni la regimul circulației

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 5-7 iunie, o amplă serie de acțiuni preventive și de control pe raza județului, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Scopul activităților a fost menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și prevenirea accidentelor rutiere și a faptelor antisociale.

Peste 750 de sancțiuni aplicate în doar trei zile

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, valoarea acestora depășind 30.000 de lei.

Totodată, polițiștii rutieri și cei implicați în activitățile de supraveghere și control al traficului au aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale la regimul circulației, valoarea totală a amenzilor depășind 150.000 de lei.

Pe lângă sancțiunile financiare, au fost dispuse și măsuri complementare importante pentru siguranța traficului.

Permise suspendate și certificate retrase

Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au suspendat dreptul de a conduce pentru 19 șoferi care au încălcat grav legislația rutieră.

De asemenea, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare ale unor autovehicule care nu îndeplineau condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Aceste măsuri au rolul de a elimina din trafic atât conducătorii auto care reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, cât și vehiculele care nu respectă normele tehnice și administrative în vigoare.

Femeie fără permis, depistată la volanul unui autoturism radiat

Unul dintre cazurile descoperite de polițiști a avut loc în seara zilei de 6 iunie, în localitatea Certeze.

În jurul orei 18:30, polițiștii Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Școlii. La volan se afla o femeie de 31 de ani, din localitate.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind radiat din circulație.

Pe numele femeii a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Șofer prins băut la Halmeu

Un alt caz penal a fost înregistrat în dimineața zilei de 7 iunie, pe Drumul Județean 194A, în localitatea Halmeu.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Satu Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, domiciliat în localitate.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita legală și atrage răspunderea penală.

În acest caz, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Acțiunile preventive continuă

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, atât pentru combaterea faptelor antisociale, cât și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Polițiștii atrag atenția că respectarea regulilor de circulație și a normelor legale reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a accidentelor și de protejare a vieții participanților la trafic.