Marius Iepure : “Sunt foarte mandru ca sunt român și sunt din Satu Mare!”

Unul dintre satmarenii cu care Satu Mare se poate mandrii, este fara doar si poate, Marius Iepure.Marius s-a nascut in Satu Mare, a crescut aici, insa pasiunea lui imensa pentru dans, l-a dus departe de casa…acolo unde si-a vazut visul cu ochii.Este unul dintre cel mai valorosi dansatori ai lumii, iar impreuna cu sotia lui, formeaaza cel mai frumos cuplu. Revine de fiecare data cu mare drag acasa si cel mai important este faptul ca, a ramas acelasi om, a ramas satmarean.

Marius, povesteste-ne cum te-a prin pandemia. Ce ati facut in acesta perioada?

Pandemia nu a fost ceva plăcut pentru majoritatea oamenilor, dar pentru noi, fiind foarte activi in joburile noastre, incluzând multe deplasări (eu zburam cel puțin de doua ori pe săptămâna, iar Oti avea show-uri de câteva luni, in care era ocupată de dimineața pana seara). A fost extraordinar pentru relația noastră, sa nu facem nimic cateva luni și sa stam pur și simplu acasă . Totuși, stand acasă, ne-am ținut ocupati … am organizat un festival online cu evenimente si ore gratis de dans, pentru copii și adulti . Printre invitați a fost Boris Becker, dar si alte staruri de televiziune din UK.

Cand ai fost ultima data acasa?

In România am reușit sa vin in August și am făcut direct un tur al Transilvaniei, Timisoara-SATU Mare- Cluj Napoca, sărbătorind ziua mea de naștere de trei ori, împreuna cu familia, in fiecare oraș.

La ce proiect munciti acum?

Am deschis un studio superb de dans in Londra, in luna Septembrie , avem un eveniment de dans in luna Iulie și dorim sa ne creștem familia.

Care este relatia cu fratii tai, cat de des vorbiti, cat de des va intalniti?

Fratii mei sunt cei mai buni prieteni ai mei și colaboratori. Vorbim, ne sfătuim și avem afaceri împreuna . Sunt cei mai buni in ceea ce fac și sunt foarte mandru de ei.

Parintii vostri sunt plini de viata, mereu cu zambetul pe buze.Asa au fost mereu? Au avut de la inceput incredere in visurile voastre?

Într-adevăr, doresc tuturor părinți ca ai nostri. Sunt pur și simplu extraordinari. Acceptând toate schimbările din viața noastră, nu a fost ușor. Ne-am urmat visurile și nu ne-am oprit pina nu le-am atins, iar orașele in care stam sunt perfecte pentru personalitatea noastră ! Timisoara, Berlin, Londra.

Cum ai descri-o pe mama ta?

Mama mea ar putea fi primar sau lider de organizație. Cam așa o vad eu. Oricum, sper ca următorul primar al Satmarului sa fie femeie. Poate din cauza ei, sunt un feminist convins.

Sotia ta este din alta tara? Ce-i place in Romania si cei nu-i place.

Oti e din Africa de Sud unde am și avut nunta noastră. Se înțelege foarte bine cu toată familia și ii place cum ne înțelegem și ne ajutam unii pe alții.

Cred ca nu ii place rasismul neintenționat al romanilor. E mai mult ca o lipsa de experiența cu oameni de culoare. Cind vin cu ea in România, polițiștii de la Pașapoarte ma întreabă dacă sunt fotbalist si ei ii controlează documentele la intrare in țara prin metode nemaivazute (am aterizat in București o data și polițista de frontiera i-a mirosit pașaportul)

Ai o sotie superba,esti un barbat gelos?

Mulțumesc, sunt foarte norocos. As spune ca s-a meritat sa astept puțin, pana sa dau de ea. E jumătatea mea 100% chiar dacă suntem foarte diferiți.

Dacă as fi gelos, ar fi o problema personală a mea nu a ei. Deci nu! Și asta e valabil pentru toată lumea indiferent de orientarea sexuală.

Ce le povesteti strainilor despre Romania?

Sunt foarte mandru ca sunt român și sunt din Satu Mare. Din cauza ca am stat in Germania 17 ani, mulți cred ca sunt neamț, dar ii corectez de fiecare data. Încerc sa formez o comunitate de romani in Londra, dar cred ca sunt foarte ocupați in situația actuala. Oriunde ma duc, vad romani muncind și sunt mandru ca suntem o nație de oameni muncitori. Sunt foarte impresionați de Transilvania.

Ce stiu strainii, despre Romania?

Știu destul de multe de România, având in vedere ca printul Charles și familia regală au o conecsiune prin Regele Mihai cu România. Lucrez chiar acum cu o organizație de caritate, care ajuta copii orfani și bolnavi din România. A fost destul de socant sa aflu de la ei, despre ce se întîmplă in România in toate centrele de plasament ale caselor de copii. Nu a fost un sentiment plăcut sa aflu de la străini despre țara mea. Oricum, Oti și cu mine vom încerca sa ajutam cat putem aceasta organizație.

Casa speranței se numește.

www.hospicesofhope.co.uk

Ar fi superb ca oricine sa ajute dacă are posibilitatea, in orice fel pot.

Care este cea mai mare dorinta a ta pentru 2021?

Pe plan personal sa ajung in România și Africa de Sud, sa ne vizitam familia iar profesional am dori sa continuam sa construim studioul de dans și sa avem un eveniment de neuitat in Iulie.

Raluca Jofi