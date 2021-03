Munca și pasiunea, rețeta succesului în lumea fashion

=

Sonia Corina Bran are 29 de ani și activează în lumea designului vestimentar din anul 2016, care a fost și anul în care s-a întors în Satu Mare, după șapte ani în care a locuit în Baia Mare. Pentru ea creația și moda reprezintă un mod non verbal în care își exprimă atât emoțiile cât și propriul caracter. A reușit până în momentul de față să bifeze 10 prezentări de modă, care i-au permis să prezinte publicului ceea ce înseamnă colecțiile ei, fapt care îi face o deosebită plăcere.

Ce înseamnă pentru tine industria fashion?

În primul rând înseamnă pasiune, industria fashion. E o pasiune pe care o am de mică, mereu m-a pasionat moda, hainele și ulterior rochiile în special. Mereu m-a pasionat felul în care arăt, cum să mă asortez, îmi plăcea mereu să am un stil un pic mai diferit, nu mi-a plăcut niciodată să mă încadrez în tipare. Pasiunea pentru rochii am descoperit-o acum vreo opt, nouă ani din nevoie inițial, oricum mă pasiona croitoria și moda de la bun început, dar din nevoie am trecut la a face rochii deoarece nu îmi găseam mie ce aveam nevoie, fiind înaltă și slabă, marimile care îmi erau potrivite, îmi erau de fiecare dată scurte, nu suport să port o rochie lungă și să îmi ajungă până la gleznă, iar dacă îmi era bună în lungime nu îmi era bună în partea de sus, fiind slăbuță și astfel m-am apucat să fac pentru mine. Ulterior, o prietenă mi-a acordat încredere, rugându-mă să îi fac o rochie și de aici a pornit totul. Înseamnă multă muncă industria fashion, pasiune, iar cele două combinate consider că reprezintă rețeta succesului.

Care este conceptul tău în momentul creației, după ce te ghidezi cănd creezi o rochie?

În primul rănd mă ghidez după dorințele clientei, după aspectul ei. În general clientele vin la mine cu un anumit model în minte, încerc să respect dorințele lor în mare parte, dar vin și cu sugestii și idei, ținând cont de fizionomie, de aspectul fizic, de culorile care consider că s-ar potrivi, de culorile care sunt în vogă în perioada respectivă, de materialele care se poartă. Îmi place foarte mult să combin materiale, să mă joc un pic cu imaginea. În momentul în care creez pentru mine, mă ghidez după instinctul de moment, niciodată nu stau cu mult timp înainte să mă gândesc ce ar trebui să fac pentru mine. Pentru prezentări creez liber, încerc să îmi expreim sentimentele, cum spuneam, îmi place foarte mult să mă joc cu materiale și texturi, când vine vorba de culori, nu îmi place să folosesc contraste foarte mari și foarte puternice, mă înclin puțin spre clasic când vine vorba de partea asta, dar în schimb îmi place să combin forme și texturi, ce de altfel mi se pare foarte important în croitorie, să știi să combini forme și asta îmi place să fac. Consider că eu sunt cel mai bun propriu model pentru că pentru mine pot să fac orice, îmi urmez exact gusturile și ideile mele. Îmi place ca mereu să fac fetele să arate în așa fel încât ele să se simtă foarte bine, super frumoase, pentru ca tot timpul am considerat că dacă un model poartă ceva ce îi place, altfel va și prezenta ținuta.

Care este designerul tău preferat ? De ce?

Nu am un designer preferat, pe partea de rochii însă apreciez foarte mult Elie Saab, are niște creații diafane, combinații de materiale extravagante, dar în acelși timp super finuțe. Pe parte asta avangardistă, îmi place foarte mult Schiaparelli care este o casă de modă care a ieșit puțin din vizorul media, o perioadă, iar acum începe oarecum să se reinventeze, încep să scoată noi piese vestimentare foarte interesante, de exemplu, au aplicații cu gândaci, forme de unghii, îmi place foarte mult.

Cum ți-ai defini stilul ca designer?

Stilul meu este oarecum sexy și diafan în acelși timp. Pentru mine sexy nu înseamnă un decolteu adânc. Dacă vreau să scot un picior, în parte de sus nu va fi nici urmă de decolteu sau invers. Spun diafan deoarece iubesc să lucrez cu dantele, pene, culori pastelate.

Povestește-ne puțin despre ultima prezentare de modă pe care ai avut-o.

A fost o experiență inediată, un nou început pentru că după o perioadă de pauză, în care nu am avut prezentări, datorită pandemiei de coronavirus care ne-a închis în casă, nu am mai fost la evenimente de acest gen, de un an jumate, a fost o reintroducere în activitate. Am lucrat cu oameni noi, fetele de la agenția Diva’s, care sunt niște fete foarte finuțe și drăguțe, fapt pentru care m-am bucurat super tare deoarece toate rochiile sunt micuțe, făcute aproape pe masurile mele și de multe ori aveam problema asta, că unele rochii nu încăpeau pe fete, dar de data aceasta am reușit să îmbrac toate rochiile și m-am bucurat foarte tare. A fost o combinație între adrenalină și bucurie. A fost un eveniment foarte fain!

Care a fost povestea din spatele ținutelor prezentate la evenimentul de la City Ballroom?

Povestea am fost eu, deoarece rochiile le-am creat exact pe masura mea și exact cum îmi place mie, pe gustul meu și pe stilul meu.

Care sunt noile tendințe din anul 2021?

Dacă vorbim despre culori, nuanțele de gri și galbenul foarte puternic, solar. Din punct de vedere al rochiilor, sinceră să fiu nu pot să spun că urmăresc foarte mult tendințele pentru că îmi place să creez foarte mult și astfel nu urmez neaparat un tipar sau ce se poartă anul acesta, urmăresc stilul clientei, emoții, dar pe partea de day to day fashion, ne întoarcem undeva prin anii 90, cu ținute mai sport, accesorii de plastic, șosete la vedere, încălțăminte butucănoase, se poartă foarte mult pielea în nuanțe de maro, bej, crem.

Ai nevoie de mulți bani să te îmbraci bine?

După părerea mea nu, deși concepția masei este că da, dar nu e așa, după cum spuneam, mereu mi-a plăcut să mă îmbrac frumos, să arăt puțin diferit și pot să zic că am început chestia asta cu magazinele de tip outlet și second hand, vânam toate reducerile posibile. Dacă stai să cauți și ai răbdare, în magazinele second hand, găsești piese foarte faine și la prețuri bune. După părerea mea, toată chestia e să știi să le combini.

Ce sfaturi ne poți da ca să arătăm bine în viața de zi cu zi?

După părerea mea, în primul rând, frumusețea vine din interior, asta pot să o spun dupa mine, indiferent de câte haine ai și ce haine ai, dacă te trezești dimineata cu o stare de spirit proastă, oricum nu o să te îmbraci bine și oricum nu o să areți bine. Cand mă trezesc așa deschid dulapul și orice aș îmbrăca, nu îmi place, chiar dacă de fapt îmi stă bine, tot nu îmi place și ajung să mă îmbrac în cine știe ce porcărie. De aceea, trebuie să ne simțim noi bine, cu noi, asta este cel mai important. Bineînteles, trebuie să purtăm niște haine care se încadrează tipologiei noastre fizice. Probând toate stilurile posibile poți să îți dai seama cu ce îți stă, respectiv cu ce nu îți stă bine, dacă nu vezi de exemplu cum îți stă cu o anumită formă de pantaloni, niciodată nu o să știi dacă îți stă bine sau nu. După părerea mea nu exista un anumit tipar, bineînteles, moda și tiparele se schimba, dacă acum 10 ani era foate fain să fii slabă, acum deja nu mai, ne îndreptăm spre tiparul de femeie voluptoasă. Dacă acum 10 ani, o fată care era voluptoasă, cu siguranță nu se îmbrăca cu haine atât de strâmte cum se îmbracă acuma, lumea atunci probabil o blama, iar azi o vede altfel decât atunci, un lucru bun de alt fel pentru că ne maturizăm din puntl de vedere al percepției esteticului. De aceea, eu zic că cel mai bine e să probezi, exact ca o mireasă care probează și rochie sirenă și rochie prințesă ca să vadă cu ce îi stă bine, pe pricipiul acesta mă ghidez în viața de zi cu zi și consider că așa ar trebui să procedam cu toții. Urmăm tendințele, dar nu trebuie să porți ceva ce e la modă și nu te avantajează. Experimentăm până ne găsim stilul și dupa o să ne descurcăm foarte bine, zic eu.

Ce planuri ai pentru perioada ce urmează?

Să muncesc cât de mult posibil, însă cel mai apropiat plan este deschiderea atelierului care este în lucru, urmează să se finalizeze anul acesta. Până acum nu aveam atelierul meu, lucram la croitorie. Atelierul vreau să conțină și un showroom și să dezvolt afacerea nu doar pe partea de rochii, pentru că mi-am dat seama că pot să merg și în alte direcții și în ultimul an, poate și pentru că am avut timp să reflectez, să mă gândesc ce e de făcut, să îmi schimb puțin percepția, nu total, dar să mă îndrept și spre alte direcții. Vreau să fac până la vară o colecție nouă, de data aceasta vreau ceva extravagant, nu de seară ca până acum, vreau ținute de zi, diferite, nu ce găsim peste tot.