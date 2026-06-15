Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, alături de reprezentanți ai PSD și ai administrației județene, au depus coroane de flori la bustul poetului și la Monumentul Limbii Române

La împlinirea a 137 de ani de la trecerea în neființă a lui Mihai Eminescu, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, au participat la manifestările comemorative dedicate poetului național, reafirmând respectul față de valorile culturale care definesc identitatea românească. În cadrul ceremoniei, cei doi viceprimari au depus coroane de flori la bustul poetului de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și la Monumentul Limbii Române.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale și județene, membri ai Partidului Social Democrat și numeroși sătmăreni care au dorit să aducă un omagiu celui considerat cel mai important poet al literaturii române.

Un gest de respect pentru patrimoniul cultural românesc

Prin participarea la această ceremonie, viceprimarii PSD ai municipiului Satu Mare au transmis un mesaj de respect și recunoștință față de moștenirea culturală lăsată de Mihai Eminescu, personalitate care continuă să inspire generații întregi prin opera sa.

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat importanța păstrării vii a memoriei poetului și a valorilor promovate de acesta.

„Astăzi am adus un omagiu celui care a dăruit limbii române unele dintre cele mai valoroase pagini ale literaturii noastre, Mihai Eminescu, la 137 de ani de la trecerea sa în neființă. Prin depunerea de coroane de flori la bustul poetului și la Monumentul Limbii Române, am adus un semn de recunoștință pentru moștenirea culturală și spirituală pe care ne-a lăsat-o”, a declarat aceasta.

PSD Satu Mare, prezent la comemorarea poetului național

La manifestările dedicate marelui poet au fost prezenți și vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Social Democrat Satu Mare, care au marcat împreună acest moment de profundă încărcătură culturală și simbolică.

Viceprimarul Raul Băbțan a evidențiat actualitatea mesajului eminescian și rolul pe care acesta îl joacă în formarea conștiinței naționale.

„Am ales astăzi să ne oprim pentru câteva momente din agitația cotidiană și să aducem un omagiu celui mai mare poet al neamului românesc, Mihai Eminescu. Mihai Eminescu nu aparține doar trecutului. Prin versurile și ideile sale, continuă să fie prezent în conștiința fiecărei generații și să ne amintească de frumusețea limbii române și de valorile care ne definesc ca națiune”, a afirmat viceprimarul.

Respect pentru trecut, responsabilitate pentru viitor

Comemorarea organizată la Satu Mare a demonstrat încă o dată că valorile culturale autentice rămân repere esențiale pentru comunitate. Prin prezența lor la acest moment solemn, viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, alături de colegii din PSD Satu Mare, au transmis un mesaj de respect față de patrimoniul spiritual românesc și față de personalitățile care au contribuit decisiv la construirea identității naționale.

La 137 de ani de la dispariția sa, Mihai Eminescu continuă să fie un simbol al culturii române, iar memoria sa este cinstită de fiecare generație care înțelege valoarea limbii, literaturii și tradițiilor care ne definesc ca popor.