În seara de 12 iunie, Satu Mare a scris istorie. E primul oraș din regiunea Partium care s-a alăturat inițiativei internaționale Noaptea în Mișcare. Evenimentul a fost organizat simultan în aproape 100 de locații din Ungaria și din afara granițelor, unde, în total, peste 100.000 de oameni s-au pus în mișcare în aceeași seară.

La Satu Mare, participanții au avut la dispoziție peste 10 discipline sportive diferite, de la alergare și duatlon, la drumeție, dans, arte marțiale și escaladă, până la yoga, pilates, tenis de masă, baschet și spinning.

Evenimentul din Satu Mare a depășit toate așteptările: aproximativ 800 de participanți înscriși s-au alăturat programelor, care s-au desfășurat de seara până târziu în noapte, în diferite locații ale orașului.

Cel mai mare interes l-au stârnit programele de alergare: aproximativ 300 de participanți au luat startul la alergarea de grup și la competiția de duatlon. Diversitatea participanților este evidențiată și de faptul că cel mai tânăr alergător a avut doar 6 ani, iar cel mai vârstnic participant, în vârstă de 75 de ani, a parcurs cei 3 kilometri. Noaptea în Mișcare a demonstrat încă o dată că sportul nu are vârstă.

O experiență specială a fost și programul de drumeție, în cadrul căruia aproximativ 40 de participanți au descoperit valorile naturale ale zonei luncii Someșului. Împreună, aceștia au parcurs peste 300.000 de pași în decursul serii. Cel mai tânăr participant la drumeție a avut doar 1 an, fiind purtat de mama sa pe durata traseului.

În zona pietonală de pe malul Someșului, peste 70 de participanți au luat parte simultan la sesiunile de pilates și yoga, în timp ce în alte zone ale orașului au avut loc în paralel demonstrații de dans, programe de arte marțiale, escaladă, tenis de masă, fotbal de noapte și spinning.

Programul de baschet a avut, de asemenea, un succes remarcabil. După Open Court, 21 de echipe de streetball s-au întrecut în cadrul competiției nocturne. Pe teren au evoluat jucători de doar 10 ani, iar atmosfera a fost creată de toate generațiile, până târziu în noapte.

Ediția din Satu Mare a Nopții în Mișcare nu a fost doar despre sport, ci și despre comunitate: familii, grupuri de prieteni și comunități sportive au petrecut împreună o seară specială. Evenimentul a demonstrat că mișcarea poate uni generații diferite și poate crea experiențe comune pentru întregul oraș.

Programul se desfășoară cu sprijinul Aktív Magyarország și al Szabadidősport- eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ), fiind organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu.

Mulțumim tuturor participanților, voluntarilor, organizațiilor sportive, partenerilor și instituțiilor colaboratoare pentru contribuția la succesul ediției 2026 a evenimentului Noaptea în Mișcare la Satu Mare.

Mulțumiri speciale partenerilor noștri: ProRacers, CSM Olimpia, Akademia Partium, Energy Kardio Club, Asociația Societatea Carpatină Ardeleană (Erdélyi Kárpát-Egyesület – EKE) – Satu Mare, LPS Satu Mare, Loga Dance School, Royal Dance, Open Wings Studio, Pilates by Csorvási Blanka, Dobai Sándor Brazilian Jiu Jitsu, precum și echipei Krag Climbing Gym pentru sprijinul și colaborarea în implementarea programelor.

De asemenea, mulțumim sponsorului principal, Decathlon, pentru contribuția la realizarea cu succes a evenimentului.

Mulțumim pentru colaborare în realizarea cu succes a ediției 2026 a evenimentului ,,Noaptea în Mișcare”!