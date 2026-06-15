



Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Cenaclul „Cronograf” și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Satu Mare, au organizat luni, 15 iunie 2026, un moment omagial dedicat poetului național Mihai Eminescu, la 137 de ani de la trecerea sa în nemurire.

Evenimentul a debutat la ora 09:00, cu depuneri de jerbe de flori la bustul poetului, aflat în fața Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare. În cadrul acestui moment, elevii clasei a VI-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, coordonați de prof. Carmen Bratosin, au susținut un moment artistic dedicat memoriei poetului național.

Programul a continuat, de la ora 09:30, la Monumentul Limbii Române, unde poeții sătmăreni au susținut momente lirice, alături de Corul Seniorilor Sătmăreni CARP, într-un cadru solemn, dedicat cinstirii limbii române și operei eminesciene.

Amfitrionii evenimentului au fost Natalia Boloș, directoarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, și omul de cultură Robert Laszlo.

La momentul omagial au fost prezenți reprezentanți ai conducerii Consiliului Județean Satu Mare, ai conducerii Primăriei Municipiului Satu Mare, reprezentanți ai partidelor politice, ai asociațiilor de pensionari, poeți, prozatori, oameni de cultură și iubitori ai creației eminesciene.

Ziua de 15 iunie marchează trecerea la cele veșnice a lui Mihai Eminescu, poetul național al românilor, una dintre cele mai importante personalități ale literaturii române și un simbol al culturii naționale.

Prin acest moment de reculegere, poezie și cinstire, organizatorii au adus un omagiu celui care, prin opera sa, rămâne viu în conștiința și spiritualitatea poporului român.