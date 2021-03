Renato Crîșmar: “Oamenii sunt cei ce dau contur comunității!”

=

Renato Crîșmar este tanarul satmarean, pentru care nu exista “Nu se poate!” Fiecare ora a zilei este in favoarea lui iar tinerii ii urmeaza cu multa incredere si entuziasm.

Este greu sa vorbim despre noi, totusi,cum te-ai descrie in cateva cuvinte?

Într-adevăr, a vorbi despre noi, nu ne plasează în cea mai confortabilă zonă, însă convingerea mea fermă este că noi toți avem niște rezoluții și prerogative. Îmbrățișând o metodă prea plină de modestitate pentru a povesti despre noi, ar conduce spre eludarea unor detalii importante despre noi. Cu toții muncim pentru a devevni cea mai bună versiune a noastră, ori care ar fi scopul tuturor sacrificiilor noastre dacă noi am ascunde aceste aspecte? Eu sunt o fire ambițioasă, ce învață din fiecare succes sau eșec, iar eu mă voi descrie pe mine și activitatea mea în cea mai transparentă modalitate posibilă, indiferent de subiect. Îmi place să conturez toate proiectele mele în jurul nucleului de „cu și pentru tineri”. De asemenea, eu prefer să cred că pentru mine, prima carte de vizită este istoricul tuturor demersurilor antamate și aduse la o finalitate notabilă, iar aceste lucruri nu mi le poate înstrăina nimeni.

Inca din adolescenta ai fost implicat in diferite proiecte,de unde ai atat de multa energie, atat de multa sete de a face lucruri marete?

Într-adevăr, încă de la debutul adolescenței am fost angrenat în diverse inițiative și proiecte. Consider că provocarea pe care am acceptat-o de a construi de la 0 o organizație de tineret, a fost principalul factor ce m-a ambiționat și responsabilizat deopotrivă pentru a nu dezamăgi. Fiind la început de drum, văzând entuziasmul tinerilor de a ne întâlni și a organiza lucruri împreună, a fost una dintre cele mai mari satisfacții ce mi-a alimentat ambiția și perseverența. Faptul că eram pionul central în proiectele noastre m-a obligat moral să mă implic în totalitate în consolidarea și dezvoltarea echipei. De asemenea, aceste prime proiecte, au fost chintesența succesului de care mă bucur acum. Acea experiență m multiplicat-o atât numeric în proiecte, dar și în amploarea acestora, colaborând cu diverse companii multinaționale și parteneri din rândul marilor companii europene. Acum, experiența acestor ani de muncă cu și pentru tineri, dar experiența acumulată prin prisma poziției mele de concept manager pentru o companie multinaționala franceză, sunt cel mai mare atuu cu care mă prezint în fața oricui și abordez fără emoții orice proiect.

In ce proiecte esti implicat momentan?

Momentan, resursele mele de timp și energie sunt răsfirate pe mai multe planuri, precum:

• Am preluat conducerea organizației LEO Omega SM, în calitate de președinte, unde am format o echipă de zeci de tineri implicați și vocali, determinați să contruim o comunitate mai bună pentru noi toți

• Urmează să fondăm Asociația Studenților în Drept de la București, din cadrul ASE. În acest context mă onorează să fiu unul dintre promotorii acestui demers și în egală măsură să îmi asum calitatea de Președinte al acesteia; primul președinte al acestei asociații, unde vom forma o echipă frumoasă și dedicată

• Urmează să demarăm o serie de proiecte pentru comunitatea sătmăreană de sport, pentru a-i susține prin diverse demersuri pe sportivii noștri, am construit deja o amplă componentă socială a companiei, prin prisma căreia suntem alături de comunitate și formăm un spațiu pentru noi toți

• Proaspăt antreprenor, aici este un domeniu pe care am să vi-l împărtășesc în viitorul apropiat, deoarece va fi un proiect foarte, foarte amplu pentru comunitatea sătmăreană de tineri descgiși spre domeniul antreprenorial și social

Care este cea mai mare satisfactie a ta?

De a face lumea să zâmbească în urma mea. În mod categoric, să pot ajuta tinerii ce vin să îmi ceară ajutorul și să mă știu mereu cu programul plin, trezindu-mă dimineața cu calendarul calculate la fiecare minut. Îmi place să fiu activ și vocal pentru comunitatea mea și pentru tinerii ce se regăsesc în activitatea mea.

Oamenii sunt cei ce dau contur comunității. Cred că cea mai mare problemă existentă în rândul acestora este incapacitatea de a ierta, de a privi cu seninătate într-un orizont cât mai larg și tendința acestora de a da viață ideilor preconcepute. Cu siguranță, acestea ar fi principalele aspect pe care le-aș schimba.

Despre orasul tau ne poti spune ca….

Orașul meu este frumos, însa NEEXPLOATAT. Există deosebit de mult potential neidentificat. E plin de tineri cu potential care trebuie susținuți și incurajați, iar eu exact asta voi face prin demersal antreprenorial pe care l-am antamat recent.

Fericirea pentru tine este…

Familia mea și sprijinul necondiționat pe care îl primesc din partea acestora.

Ce varsta ti-ai da, daca nu ai sti cati ani ai? Argumenteaza!

Consider că evenimentele din viața mea ce nu au reușit să mă îngenuncheze în fața sorții, m-au întărit și m-au condus totodată la o maturizare prematură. În altă ordine de idei, proiectele pe care le-am întreprins și întreg portofoliul meu de activitate, preocupările și programul meu zilnic, întăresc ideea că eu sunt fizic, la vărsta de aproape 20 de ani, însă percepția îmi e ajunsă la vârsta maturității și a apogeului puterii din punct de vede professional, deci undeva în jurul vârstei de 30-35 de ani.

Cum ai caracteriza tineretul din ziua de azi, cum ai caracteriza generatia ta?

Cu un potential deosebit de mare, dar aici doresc să aduc în prim-plan un aspect foarte important. Eu și tinerii din generația mea, suntem născuți și crescuți în democrație. Noi privim cu incertitudine spre o epocă ce se stinge, cea industriala și ne uităm cu entuziasm și ambiție spre cea informațională, unde informația înseamnă putere. Noi am crescut cu informația sub nas, iar tineretul de azi, este mult mai înrtreprinzător și beneficiază de mult mai multe instrumente pentru a evolua decât tineretul generației părințulor noștri. Generația de azi este un nucleu de energie și potential, pe care dacă vom știi să îl exploatăm, vom reuși să ne depășim condiția, noi, ca popor, ca și mentalitate .

Unde te vezi peste 10 ani, ce te vezi facand?

Wow, peste 10 ani mă văd foarte departe, dar în mod categoric, în continuare înconjurat de tineri, contribuind în continuare la a aduce schimbarea de care România de mâine are nevoie. Sunt o persoană ce până la 19 ani, poate prezenta un raport de activitate deosebit de amplu, fie ca ne referim la aria socială, politică sau profesională. Din punctul meu de vedere, am dobândit calități și experiențe la care puțină lume a ajuns până la această vârstă. Peste 10 ani, voi conduce o companie născută în Satu Mare, dar extinsă în toate județele țării, o companie cu și pentru tineri. De asemea, voi avea o fundație ce va susține o masa mare de copii din medii defavorizate, față de care soarta nu a fost suficient de blândă. De asemena, nu exclud deloc o carieră politică, pentru a aduce împreună cu echipa de tineri ce rezonează cu activitatea mea, schimbarea pe care vreau să o vedem în lume. Am o înclinație spre anuminte poziții, precum cea de europarlamentar, ministru al tineretului si sportului, președinte al Institutului Diplomatic Român, sau ministru delegat al Ministerului Afacerilor Externe. În următorii 10 ani, doresc să aloc resursele mele de timp și energie pentru a antama demersuri pe cât mai multe planuri, alături de tinerii cu care voi aduce schimbarea de care România de mâine are nevoie!

Vorbind și puțin de acest context politic, am să vă inserez mai jos, un fragment dintr-o lucrare academică pe care am realizat-o recent și a fost evaluată cu punctaj maxim, chiar și aprecieri suplimentare:

„Reputația mediului politic transgresează dinspre o prodigioasă emblemă a păturii sociale puternic emancipate, spre o imagine redusă la cea mai fină satiră, apartenentă creațiilor caragialiene. Acestea sunt fondate pe un temei solid ce aduce în prim-plan o ideologie politică, iar scopul final al tuturor demersurilor antamate de actanții fiecărui partid, este de a obține puterea. Din punctul meu de vedere, personajele politicii contemporane, au luat mult prea în serios proverbul ce zice că „scopul scuză mijloacele”.

Privind întreaga diegeză dintr-o altă perspectivă, se naște o dilemă atipică și anume, ce este mai dezolant: faptul că protagoniștii platformei politice actuale distrug valorile morale ce constituie fundamentul unei structuri politice, sau lipsa de respect în forța politică, respectiv în structurile de conducere ale statului, care reprezintă o rană a poporului român, ce se agravează progresiv. Edmund Bruke, unul dintre fondatorii gândirii politicii engleze, definește partidul politic, ca fiind „un corp de oameni animați de un principiu particular asupra căruia sunt de acord, pentru a promova, prin eforturile lor, interesul național”.

Convingerea mea fermă este că România merită o schimbare pe care noi tinerii suntem în măsură sa o aducem. Odată ce am identificat carențete și problemele din actualul sistem politic defectuos, parazitar și precar, putem antama demersuri pentru a repara situația și de a construi împreună România de mâine, în care îmi doresc ca și copiii mei să crească! ” Renato Crîșmar.

Raluca Jofi