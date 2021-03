Și bărbații, țin la frumos…

In ultima perioada tot mai multi barbati isi doresc ca podoaba capilara sa fie perfecta. Apar noi metode in acest sens, iar domnii sunt deschis, la noi provocari, avand incredere in mana specialistilor. Sebastian Pop a adus in Satu Mare o metoda inedita, tehnica de micropigmentare scalp, care are mare succes.

Din ce in ce mai multi barbati, dar si femei, se confrunta cu caderea parului. De la ce varsta apare aceasta problema?

Da este adevarat ,tot mai mulți bărbați chiar de la vârsta de 20-23 ani încep să aibă diferite alopecii(să chelească) și mai nou din păcate și doamnele încep să aibă alopecii aerate(parul mai rar in anumite zone).

Satmarenii apeleaza acum la aceasta noua tehnica de micropigmentare scalp. Ce inseamna mai exact?

Da, pot să spun ca satmarenii apelează la aceasta procedură, cu toate că în România nu este încă așa de cunoscută ,fiind o foarte bună alternativă la implantul de păr.Este recomandat persoanelor la care nu se poate realiza implantul de păr, persoanelor care au părul rar in urma implantului de păr(se poate face densitate) acoperirea diferitelor cicatrici și diferitelor tipuri de alopecii.

Această procedură a fost “împrumutata” de la micropigmentarea sprâncenelor, adaptată si patentă prima data in lume în anul 2002 în Birmingham de catre Ranbir Rai-Watson iar in anul 2009, Mark Weston a adus in America pentru prima dată această procedură. Primii doi clienți ai lui, care și-au facut această procedură, au lucrat o perioadă pentru el, iar in 2012-2013 și-au deschis propriiile companii. La ora actuala sunt printre cele mai bune si apreciate companii din domeniu.

Cat timp dureaza procedura?

Durata procedurii este aproximativ intre 5-10 sedințe, în funcție de zona pe care se lucrează și se face o ședință la saptamânal.

Este dureros?

Procedura este nedureroasa pe scalp, nu seamănă deloc, din niciun punct de vedere cu tatuajul corporal, deoarece nu se merge adânc cu procedura de micropigmentare, si diferă tehnica de lucru.

Cati satmareni au apelat la tine, si care este reactia lor dupa ce procedura este gata?

Având în vedere că această procedură nu este încă mediatizată la nivel national si nu este la “modă” încă, pot spune că foarte multe persoane mi-au acordat încredere. În total, până la ora actuală, am finalizat 6 persoane si mai am in curs de finalizare încă 4 persoane, care se afla in diferite etape de lucru.

Cum se intretine?

Întretinerea acestei proceduri atât în timpul procesului cât și dupa finalizarea acesteia, este necostisitoare iar procedura în sine durează toată viața necesitând odată sau la doi ani un retuș, in funcție de fiecare persoană.

Poate oricine sa apeleze la acest serviciu?

“Da, orice persoană poate apela la mine cu încredere. In primul rând, deoarece am trecut prin această procedură de micropigmentare deasemenea, știu ce “probleme înfruntă zi de zi aceste persoane și mai știu la ce rezultate se asteaptă viitorii clienți. Cursurile mele sunt cursuri acreditate si recunoscute la nivel international iar produsele cu care lucrez (Schendel) sunt profesionale și speciale pentru scalp. Sunt unul din cele 5 persoane la nivel national cu acest curs special pentru scalp care și practică si face doar Micropigmentarea scalpului!” a declarat Sebatian Pop.