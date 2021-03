Brigitta Dachmann : “Femeile care poartă palarii, sunt femeile stilate!”

=

Satmareanca Brigitta Dachmann creaza cele mai spectaculoase palarii, pentru celebritatile din Romania. Si-a dorit de mica sa faca arta, sa se poata exprima si sa ofere bucurii celor din jur. Privind in urma, nu are regrete…toate merg, asa cum si-a dorit.

Cine este Brigitta Dachmann?

Numele meu este Brigitta, am 29 ani, sunt din Satu Mare, ma consider o persoana creativa, prietenoasa, îmi place sa călătoresc și sa încerc mereu lucruri noi. Am absolvit Colegiului Național Doamna Stanca Satu Mare, iar la terminsrea liceului, am venit la Cluj unde am studiat Publicitate în cadrul facultății de Stiințe Politice, Administrative și ale Comunicării Babeș Bolyai. În ultimii ani, împreună cu logodnicul meu, am organizat evenimente pentru copii și am susținut spectacole de teatru de păpuși. De când a venit pandemia, și s-au suspendat toate activitățile mele, am început sa lucrez la o pasiune mai veche, și anume creația de palarii, asa s-a născut micul meu business – Hatiful.

Cand erai mica, ce doreai sa te faci?

Când eram mica toate meseriile care ma fascinau aveau legătură cu arta sau creația. În generala eram sigura ca o sa devin designer interior și în liceu cochetam cu ideea de designer vestimentar.

Cat de mult conteaza ca parintii sa-ti de-a aripi, sa te sustina in ceea ce vrei sa faci?

Contează foarte mult sa fii susținut de părinți, cu siguranță sunt persoanele de la care primești cele mai sincere și valoroase sfaturi atunci când te gândești sa te apuci de ceva cu totul nou și străin.

Care este cel mai mare regret al tau?

Care este cel mai mare regret al meu? La întrebarea asta aveam un răspuns exact pana acum puțin timp și anume faptul ca nu m-am pregătit suficient sa dau la Facultatea de Arte. De când a apărut Hatiful în viata mea, acest regret s-a diminuat și simt ca ceva ce era candva un gol a început sa se umple.

Crezi ca pandemia a schimbat oarecum oamenii?

Cred ca pandemia a adus niște schimbări majore în viata oamenilor, cu toții am fost afectați și ni s-au dat viețile peste cap. Pentru mine a fost benefica pana și perioada în care am stat închiși în case, în acele săptămâni am creat prima colecție cu care s-a lansat Hatiful în vara anului 2020. Pe mine m-a învățat ca trebuie sa ma bucur de fiecare moment, pentru ca acum toți tânjim după libertatea pe care am avut-o, însă asta nu înseamnă că nu putem sa facem lucruri pe care ni le-am dorit dar nu am avut suficient timp pentru ele inainte. Viata e tot frumoasa, uneori doar trebuie sa îți schimbi perspectiva și poate sa o privești dintr-un unghi nou.

Vorbeste-ne despre pasiunea ta, palariile?

Pasiune pentru pălării am dintotdeauna. Port palarii și diferite accesorii pentru cap de când eram mica. Acum 3 ani am început sa învăț arta palariilor la nivel de meserie, într-un atelier de palarii din Cluj. Pana anul trecut aceasta pasiune era doar un hobby, făceam palarii pentru mine sau prieteni apropiați. Acum însă am început sa preiau comenzi și sa lucrez în micul meu atelier diferite palarii pentru persoanele care au remarcat creațiile mele pe paginile de socializare sau la targurile de fashion la care am participat.

De ce ai ales acest drum, cum s-a intamplat?

Acest drum l-am ales într-un moment în care simțeam ca încă lipsește din viata mea ceva , răspunsul la aceasta întrebarea: “ce?” a venit destul de ușor, iar când am știut sigur ca vreau sa învăț arta pălăriilor, am găsit atelierul unde am fost învățată de cei mai buni pălărieri din Cluj. Doamna Marta Rusu, a fost și este mentorul meu, în atelierul ei, deschis în urma cu 30 de ani. Am petrecut o lunga perioada de timp în care după job mergeam la atelier și eram ucenic, pentru mine a fost cea mai buna opțiune sa “fur” meserie.

Se poarta palariile in ziua de azi?

În ziua de azi, mi se pare ca pălăriile prezintă un interes din ce în ce mai mare atât pentru doamne, domnișoare cât și domnii care își doresc sa își accesorizeze ținutele cât mai versatil.

Iti trebuie curaj pentru a purta o palarie?

Cred ca acum, în vremurile noastre, pălăria reprezinta un accesoriu îndrăzneț. Acum câteva zeci de ani era probabil cel mai des întâlnit accesoriu în garderoba dar și pe strada, a oamenilor, însă cu toții am observat ca moda revine, iar eu sper ca în curând pălăriile vor fi mult mai des întâlnite pe străzi.

Cum ai caracteriza femeile care poarta palarii?

Femeile care poarta palarii sunt femeile stilate, fie ca vorbim de doamnele și domnișoarele din zilele noastre, sau ne gândim la familiile aristocrate sau la designeri precum Coco Chanel. În general când te gândești la o femeie cu o pălărie ai imaginea unei doamne îmbrăcate elegant, cu mult stil și bun gust.

Cum ia nastere o palarie?

O pălărie se realizează între 4 și 7 zile, deoarece trece prin mai multe etape și anume: etapa de fierbere și modelare pe calapod, etapa de uscare, etapa de calcare, modelarea formei finale, iar la final, ultima și totodată partea mea preferata este accesorizarea.

Cum alegem o palarie, cu ce tinuta o asortam?

Pălăriile se pot purta în ținute elegante, smart casual, punk, rock, boho chic, și cam în orice stil vestimentar atâta timp cât alegem pălăria potrivita ținutei.

Cine ti-a purtat palariile pana acum?

Pălăriile mele au fost purtate de prieteni, designeri, influenceri și artiști din lumea muzicii.

Ce ai mostenit de la mama ta?

De la mama mea cred ca am moștenit latura artistica și simțul estetic. Dar cel mai important cred ca este faptul ca la ea am văzut și astfel am învățat sa îmi urmez visele și sa fac tot ce îmi sta în puteri, ca meseria pe care o aleg sa îmi aducă satisfacție.

Care este cea mai mare dorinta a ta?

Nu am o dorința anume, însă îmi doresc sa fiu sănătoasă atât eu cât și familia mea și persoanele pe care le iubesc, sa reușesc sa evoluez pe plan profesional, sa fiu înconjurată de prieteni, și sa nu uit sa ma bucur de fiecare clipa.

Raluca Jofi