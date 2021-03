Cu Mircea Govor, despre Pacea din Centru Nou și alte subiecte din politica locală!

Tradiționala deja întâlnire cu managerul Nord Vest TV , Mircea Govor, la emisiunea Actualitatea sătmăreană a fost mutată în această săptămână de luni pe marți seara. Motivul ? Unul firesc, doamnele au avut luni seara prioritate iar emisiunea cu invitatul special de 8 martie, interpretul Petrică Mureșan le-a fost dedicată în întregime…. Marți a urmat seara dezvăluirilor și a comentariilor politice cu Mircea Govor. Acesta a comentat recentele declarații și communicate de presă apărute în ultima săptămână la nivel de Satu Mare.

Carantina ca o loterie

La începutul emisiunii managerul Nord Vest TV , Mircea Govor a comentat situația pandemiei la Satu Mare și s-a arătat dezamăgit de modul cum sunt tratați oamenii și mai ales cei din domeniul Horeca.

”Cred că se ia prin tragere la sorți cu județele… Așa calculează rata de incidență și aleg săptămânal ce județ sau oraș să mai închidă. Nu mai înțeleg mare lucru din aceste cifre și măsuri. E o bătaie de joc la adresa noastră. Nu vreau eu să fiu un fel de Șoșoacă dar un lucru e limpede că ceva interese se ascund la mijloc cu aceste restricții. Să nu mă înțeleagă greșit oamenii, virusul există și e periculos dar unele lucruri care ni se impugn sunt greu de înțeles. Sunt convins că de la București se dictează toate!” a spus Mircea Govor.

Despre comunicatul UDMR

”Pe noi nu ne-a abordat nimeni de la UDMR din acest motiv nu am publicat comunicatul lor. Probabil au considerat că nu merităm atenție că nu avem audiență… Eu vreau să le arăt sătmărenilor că, de exemplu conferința de presă a deputatului Radu Cristescu a avut peste 51 de mii de vizualizări pe pagina Nord Vest TV și peste 50.000 pe Gazeta de Nord Vest. Sunt lucruri verificabile, nu pe povești. Nu vreau să fiu răutăcios dar la alții oameni importanți din județ au avut 3 și respective 9 vizualizări în direct… ” a transmis Mircea Govor care apoi a replicat că PSD ul a avut mereu o colaborare corectă cu UDMR . ”Le aduc aminte celor de la UDMR că-n 2016 am avut nouă consilieri județeni și am fost la guvernare și ei au făcut alianță cu PNL care erau în opoziție și aveau mai puțini consilieri. Și eu îmi doresc o opoziție constructivă așa cum spun cei de la UDMR” a mai adăugat Mircea Govor care a continuat comentariile pe textul venit de la UDMR…” Ei spun că în septembrie 2020 sătmărenii au sancționat candidații care au dat dovadă de demagogie, ură și prostie. Păi ăștia au fost chiar actualii lor aliați din PNL. Care i-au atacat non stop. Noi ne-am văzut de Campania noastră și la județ Radu Roca a scos un scor foarte bun pe o campanile electoral fără atacuri și doar pe realizări și proiecte. Așa că să ne lase cu astfel de vorbe fără acoperire” a mai spus Mircea Govor.

Pacea din Centru Nou?

”La marele scandal din Centru Nou văd că s-a făcut pace…Am văzut că primarul și ceilalți din primărie s-au dus cu capul plecat la cei care de ceva vreme îi terfelesc. Apros pos și doamnele noastre din redacție le mulțumesc pe această cale celor care au dat flori presei …Îi mai așteaptă și data viitoare să i servească cu un pahar de apă.. Am văzut că primarul, manageul public și cei doi viceprimari precum și cei de la organizația municipal a PSD s-au aliniat doar într-o parte… ” a fost comentariul făcut de Mircea Govor legat de subiectul scandalului cu lucrările din Centru Nou, cu trimitere și la anumite gesturi făcute , de 8 martie, de unii oameni politici vizați în scandal.

”Sunt curios să văd cine va finaliza lucrările. Dacă apar schimbări la firme, le vom discuta. În plus e de urmărit și ce se va întâmpla cu lucrările din centru vechi că văd că se leagă… cu cele din centru nou” a mai spus Govor.

Tactica USRPLUS

”De ce a evitat USRPLUS intrarea la guvernarea locală și nu a acceptat un post de viceprimar. Ei bine un motiv ar fi că au o tactică de așteptare și se pregătesc pentru 2024 când vor ataca primăria. Apoi ar mai putea fi și un alt motiv, că nu prea au oameni potriviți pentru aceste funcții. ” a punctat Mircea Govor subiectul legat de absența celor de la USRPLUS din coaliția locală…Mircea Govor s-a declarat surprins de modul în care parlamentarii USRPLUS au ales să-și inaugureze sediul de la Satu Mare. ”Păi tu votezi în parlament tăierea finanțării bisericilor și nu ești de accord cu acordarea unei subvvenții către schitul românesc de la Muntele Athos dar în același timp vi la Satu Mare și chemi protopopul la sfințire. Care le e adevărata față?” a întrebat Mircea Govor care le-a dat și un sfat…”Să vină cei de la USRPLUS cu bani , să facă amendament pentru centura orașului Negrești Oaș. Că tot au senator din zonă…Dacă fac asta spun și eu jos pălăria!”

Îndemn la liniște și pace locală

La finalul emisiunii , Mircea Govor a lansat un apel la calm , dialog , înțelegere și pace locală…

”Cei de la UDMR puteau evita acest răboi al declarațiilor dacă aveau mai multă inteligență politică.Prin aroganță, sfidare nu rezolvi nimic. Dacă cei de la UDMR erau politicieni mai orientați, dispăreau orice dispute și rămâneau să se certe doar cu cei care au interese la unele lucrări. Nu cu oameni politici. Eu îi îndemn pe toți la calm și la pace.. Nu doar cea din Centru Nou…O pace cu realizări pentru Satu Mare!„

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de marți poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV. <<<<< CLICK AICI >>>>>