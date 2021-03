Karra Launi este un designer satmarean apreciat in lumea modei. Din ce in ce mai multe satmarence ii calca pragul chiar si acum cand evenimentele sunt foarte putine, si asta pentru ca s-a reinventat.

Cum ai caracteriza anul 2020 vazut de un designer?

Anul 2020 a fost un an controversat, cu rasturnari de situatii si un oarecare iz de instabilitate, atat materiala, cat si din punct de vedere psihic si moral pentru foarte multe persoane. Avand in vedere ca pe multi dintre noi ne-a marcat anul 2020 din punct de vedere profesional si nu aveam cum sa controlam aceasta pandemie in favoarea noastra, atat eu, cat si fiecare dintre noi am inceput sa cautam solutii ca sa mergem inainte si sa rezistam la ceea ce avea sa urmeze. Ma bucur mult ca a trecut anul 2020 si sper la mai bine in acest an, 2021.

Evenimentele s-au stopat, cum ai simtit toata aceasta perioada?

Lumea s-a oprit, evenimentele s-au reprogramat ori s-au anulat, depinde de caz, a fost un an dificil cu luări de decizii și răsturnări de situatii, cu reușite sau încercari esuate, ceea ce vreau sa spun este că noi, oamenii, nu am pierdut, ci doar am avut de învățat, că e încă o experiență și o lecție de viață.

Te-ai reorientat spre tinute de zi, povesteste-ne …

Desigur ca odată cu această pandemie, inevitabil s-au produs foarte multe schimbări și cum am spus mai inainte, mulți dintre noi am fost fortați sa găsim soluții pentru a merge înainte. Da, m-am reprofilat puțin, pe lângă rochii de mireasa și rochii de seară, creez și articole de zi, pentru doamne, domnisoare cu varste cuprinse intre 14-45 de ani si pentru fetite, piese elegante potrivite pentru sfârsit de an școlar, birou, simpozion, întâlniri de afaceri sau evenimente mai mici, piese casual potrivite pentru plimbări în aer liber, ieșiri la terasă etc.

Care sunt tendintele modei in acest an?

Tendințele în modă din anul 2021 sunt variate, cu toate că în ultima perioadă am început să ne îmbrăcăm mai confortabil, avem parte și de tendințe pentru acest an.

-Sacourile oversized cu imprimeuri in carouri

-Nuanțele pastelate

-Curelele și centurile late, borsetele, sunt un must have în acest sezon

-Piesele din piele sau imitație de piele

-Mânecile bufante pentru un plus de volum

-Ținute feminine și rafinate cu volănașe

-Costumul de damă, stilul masculin

-Țesăturile din tweed sunt la mare căutare

-Franjuri pentru ținute nonconformiste

-Dantela

– Avem parte si de culori pastelate, culori nude, albastru închis, albastru deschis, roz pal, roșu, roz fuchsia, violet, galben, portocaliu, verde smarald, maro, culorile acestui an 2021 setate de institutul Pantone, sunt galben și gri.

Ne imbracam dupa tendinte sau dupa cum ne sta bine?

Poți să arăți oricum, trebuie doar să te iubești pentru cine ești cu adevărat, credem și că ar trebui să găsești ținute ce te pot pune în evidență și te pot face să te simți foarte bine.

Cat de scump este sa te imbraci in haine create de designer?

Este o meserie care implică mai multe deprinderi, de la a cunoaște tipuri de materiale, la a ști cum să faci designul de produs, croi, cusut și retușuri. In plus implică simțul estetic, cand în imaginația designer-ului se conturează o imagine despre ceea ce ar fi potrivit să îmbrace o femeie în funcție de conformația corpului, trăsăturile care le are, ținând cont și de personalitatea clientei, evenimentul la care iși va face prezența sau chiar dacă este o tinută de zi creierul designer-ului deja incepe sa lucreze, sa-si imagineze, să transpună ținuta respectivă. Tocmai de aceea, cine apreciază ceea ce creează un designer știe că implică mai mult decât să mergi într-un magazin să cumperi o ținută.

Daca un tanar vrea sa o ia pe acest drum, ce sfaturi i-ai da?

Un designer are nevoie de simț estetic nativ și de drag pentru oameni. Un prim pas spre această meserie, cred că este in regulă să vadă despre ce este vorba și dacă îi place, chiar înainte de a face studii in domeniu.

Pentru a fi relevant, un designer trebuie să fie perseverent, pasionat, cu multă imaginație, ambițios, minuțios.

Care este dorinta ta cea mai mare in viitorul apropiat ?

Îmi doresc un an mai bun, să revenim la normal pe toate planurile.

Cat de multi bani trebuie sa cheltuie o femeie pentru a fi bine imbracata?

Fiecare femeie are dorința înnăscută să arate bine și să se simtă frumoasă. Îmbrăcămintea și tendințele joacă un rol important în viața noastră, moda fiind astfel considerată și o modalitate de auto-exprimare, astfel o femeie va cheltui cât va considera că este nevoie pentru a-și pune frumusețea fizică în valoare.

Raluca Jofi