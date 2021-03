Parlamentarul PSD Radu Cristescu îl ia la întrebări pe șeful SPP: ‘Mă ofer voluntar să-l păzesc pe ministrul Voiculescu în schimbul de noapte’

=

Parlamentarul PSD Radu Cristescu îi adresează trei întrebări șefului SPP, după ce a observat că ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, are o gardă de corp.

„Îl vânează teroriștii lui Cîțu pe ministrul Voiculescu, domnule general Pahonțu ?

Zilele trecute m-am intersectat pe holurile Parlamentului cu băiatul ăla din părinți campioni, securiști, ăla micu’ de la USR-PLUS, cum îi zice … Vlăduț Voiculescu, ministrul cu diplome dubioase ori lipsă.

Dar nu ministrul diplomelor și vaccinărilor dubioase era personajul interesant, ci garda lui de corp, cu tocul pistolului aflat la vedere, ca să priceapă lumea rea că nu-i de glumă cu dl ministru USR-PLUS și cu ofițerul lui de protecție.

Fiindcă doar premierul și vice-premierii sânt păziți ,, din oficiu “ de SPP, iar Vlăduț de la USR-PLUS e singurul ministru al sănătății care are acest privilegiu, am niște întrebări simple pentru generalul Pahonțu, șeful SPP și al “ gardienilor revoluției “ lui Iohanis :

– a cerut ministrul Voiculescu protecție din partea SPP ?

– există amenințări la adresa ministrului sănătății ?

– de asta ați cerut suplimentarea bugetului SPP, în pandemie – ca să-i păziți mai bine de alegători pe miniștrii dubioși, hoți și nepopulari ?

Ca să economisim banii de la buget, mă ofer voluntar, domnule general Pahonțu, ca să-l păzesc pe ministrul Voiculescu în schimbul de noapte. Deși cred că ministrul Vlăduț n-o să accepte, fiindcă știe ce zice cântecul despre vremea când se fură – ‘noaptea, pe fulgerătură’.

Cum e, deci, domnu’ general șef Pahonțu?”, a spus Radu Cristescu pe pagina sa de Facebook.