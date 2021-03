Rareș Ceuca: “Vizualizez momentul în care o să fiu acolo sus!”

=

Rares George Ceuca este un tanar satmarean plin de ambitie,energie si foarte increzator in fortele proprii.A parasit Romania in urma cu cativa ani, insa inima lui este inca acasa…tocmai de aceea munceste la diferite proiecte, atat in tara cat si in strainatate, si o face foarte bine.

Este greu sa vorbim despre noi, insa, te-as ruga sa o faci totusi in cateva cuvinte.

Cand vine vorba de “vorbit despre mine” oarecum nici nu stiu de unde sa incep sau cu ce sa incep. Rares cel de la 19 ani care era prezentator al emisiunii Hai-Hui, emisiuni la radio, teatru si dublaje in romana pentru Hallmark, CartoonNetwork, etc… care a ramas in Romania in aeroport prin 2010 sau George ( numele care il folosesc in strainatate – pentru ca Rares e greu de pronuntat de catre straini) o persona cu totul si cu totul diferita, care a imbratisat cu success cultura britanica si modul de gandire, persoana care s-a axat pe afaceri, care iubeste viata din spatele camerei si creeaza campanii publicitare impreuna cu echipa lui, pentru branduri nationale si internationale si totodata persoana care are doar un singur scop si anume sa reuseasca sa aduca o schimbare macar cu unul dintre proiectele lui.

Suna putin ca si cum as avea multiple personalitati dar promit ca nu e asa. George a crescut in UK, orientat in domeniul afacerilor media, pragmatic, dar el nu putea fi astazi fara baza cladita de Rares ( anii acumulati ca si prezentator m-au ajutat enorm sa pot sa vorbesc in fata publicului deschis si sa fiu si placut , teatru – Domnul Carol Erdos – m-a ajutat extraordinar sa pot sa gandesc rapid in orice situatie data, si cel mai important sa-mi retin prezentarile cap coada, foarte usor. Si cu ocazia asta as vrea sa-i multumesc dansului.

Cu ce ganduri ai plecat?

Sincer, cand am plecat voiam doar sa fac o facultate puterinica in media si sa revin in Romania, sa-mi continui visul de prezentator TV / Actor. Eram atat de fixat pe ideea ca vreau sa ajung la Media Pro sau Antena, incat si la facultate in primul an le spuneam tuturor ca voi sta foarte putin in UK si ca nu am intentii sa raman, eram convins ca ma asteapta o cariera extraordinara in Romania.

Dupa primul an, am inceput sa ma indragostesc oarecum de UK, de ce potential are si de cat de stimulanta poate fii viata aici.

In Ianuarie 2011 am deschis prima mea afacere in UK , un magazin de reparat calculatoare care evident fusese o teapa luata de la un roman si un indian, care probabil m-au vazut la 19 ani, naiv, copil, am fost tinta perfecta. Cred ca in primele 6 luni, faceam doar banii de stoc si autobuz, in rest nimic. Am inchis evident dupa 6 luni, dar a fost prima mea lectie in afaceri, si anume, cerceteaza zona si ce vinde afacerea. ( asta ca paranteza locatia unde luasem eu shop-ul era intr-un satuc cu pensionari care inca nu stiau sa foloseasca un laptop. Top cele mai complicate reparatii de calculator au fost, sa instalez un Microsoft Office si un Windows.)

Dupa primul meu rateu in lumea afacerilor, m-am reorientat si am inceput sa fac ce stiu eu cel mai bine – MEDIA. Am inceput sa filmez nunti si evenimente pentru indieni, pakistanezi, arabi. Asta m-a sustinut financiar foarte bine in facultate, am reusit cu ajutorul evenimenteleor sa-mi strang banii necesari pentru echipamente si sa deschid o firma de evenimente. Urmatorii doi ani de facultate, incepeau sa devina din ce in ce mai obositori pentru ca incercam sa ma impart intre filmari, editari, facultate, familie si prieteni.

Firma a devenit un success deoarece, romanului cand ii dai sa faca ceva, el pune tot sufletul, si in cazul meu a fost la fel. Am inceput sa avem evenimente in toata Anglia, prin Norvegia, America, am filmat nunta ducelui si a ducesei de Leicestershire la palatul lor Belvoir Castle. Am format o echipa foarte talentata care a propulsat afacerea si mai mult, ajunsesem sa avem cate 2-3 rezervari intro singura zi, in diferite orase. Totul a mers de minune pana in momentul in care am clacat, nu mai aveam viata personala, deloc. Dormeam cate 2 – 3 ore pe noapte maxim, nu mai aveam timp sa ma intalnesc cu prietenii, retin ca vedeam cum se distreaza amicii mei pe retelele de socializare, si ii intrebam “foarte misto, pe mine nu m-ati putut chema?” si raspunsurile erau mereu “dar tu esti tot timpul ocupat, ce rost are sa te tot intrebam , mereu zici ca nu poti”.

Si asta plus faptul ca, ori cat de mult suflet ai pune intr-un eveniment, lumea o vede tot ca un moft, da e wow dar DVD-ul sau USB-ul acela va ajunge pe un raft sa faca praf pentru ani si ani si tu ca si videograf/editor ai reusist sa impresionezi o familie pentru maxim o ora fara sa schimbi nimic in viata lor cu adevarat. Si asta m-a marcat oarecum, am pus punct si m-am mutat efectiv peste noapte in Londra si am luato din nou de la 0.

Am apelat la cunostintele acumulate in Romania ca si prezentator TV si am lucrat un an ca si prezentator online la un cazino. In tot acest timp eu mai faceam si reclame pe ici pe colo pentru terte firme locale. La scurt timp am gasit un job in televiziune ca si producator de publicitate, job care a fost practic pista mea de lansare in domeniul publicitar si marketing. Am lucrat 4 ani la postul national, am realizat ca pot si vreau si mai mult si de 2 ani mi-am deschis agentia proprie de publicitate in Londra, agentie care cu sau fara pandemie,ii multumesc lui Dumnezeu, noi tot ocupati am fost.

Ce faci defapt acolo, care este ocupatia principala?

De doi ani de zile am deschis o agentie de publicitate care s-a dezvoltat extraordinar intr-un timp atat de scurt, dar asta pentru ca din nou am pus suflet in ceea ce fac, am reusit sa deschid usi, care pareau doar un vis frumos. Am creat spoturi publicitare pentru firme internationale ca si Lectra, Lord and Berry, Lacoste, Mercedes, DKNY. Un alt factor care m-a ajutat sa propulsez firma a fost colaborarea mea extraordina cu iubita mea Teodora ( care este si ea din Satu Mare) si care pasionata fiind de social media si web ma ajutat sa cimentez conceptul agentiei de publicitate ca si un “one stop shop” pentru ori ce tip de firma mica sau mare, daca ai nevoie de o echipa super dotata de marketing , nu trebuie sa platesti sume exagerate ca sa ai propriul tau departament, poti sa apelzi la noi si impreuna cu echipa noastra putem sa facem exact aceeasi treaba la preturi rezonabile lunare. In firma suntem deocamdata 7 dar la viteza cu care ne miscam, cred ca in scurt timp ne vom mari si echipa. Anul trecut, unul dintre clientii nostrii a castigat un premium national pentru cea mai buna Clinica din UK in 2020, pentru imaginea firmei si campaniile de marketing indraznete si diferite pe care le-am facut. In 2019 un alt client a participalt la o campanie de strangere de fonduri prin Crowd Cube unde cu ideea lor au vrut sa stranga 200.000 de lire dar cu o campanie foarte bine pusa la punct, un mesaj puternic au strans 450.000 de lire. Care din nou am adaugat-o la plamaresul de sucese in UK.

Dar pe langa proiectul R-media de aproape 3 ani lucrez in fundal la un alt proiect numit QBilix, care sper eu sa conecteze lumea si sa ii ajute pe cei care sunt pasionati de foto- video – graphic design – editare sa reusesasca sa renunte la jobul lor de zi cu zi si sa faca ceea ce isi doresc cu adevarat dar care momentan, nu pot din cauza unui mare minus si anume conectarea. Nu vreau sa stric surpriza, deoarece suntem la doar cateva luni distanta de lansare a aplicatiei in varianta Beta si daca totul merge cum trebuie, avem deja investitori interesati din Arabia Saudita si America care sunt dispusi sa ne ajute sa punem proiectul pe picioare la nivel global. Tinand cont ca acest concept este unic sunt foarte sigur ca va fi un mare succes si sper cu ajutorul lui Dumnezeu sa am sanatatea si energia necesara sa il duc in stadiul mult visat.

Cat de greu a fost sa te acomodezi?

Pentru ca mereu am fost pasionat de mediul digital, inovativ, curent plus caracterul meu asa mai preitenos, m-a ajutat extraordinar sa ma acomodez foarte repede. Am avut un noroc aparte ca parintii mei au decis si ei sa faca aceeasi miscare si sa se mute in UK la un an dupa plecarea mea si asa parca a fost si mai usor sa ii stiu pe ai mei langa mine.

Cand ai fost ultima data acasa?

In Septembrie 2019

Mai vrei sa revii in Romania, definitiv?

Daca vreau sa revin in Romania nu stiu sigur inca, dar ce stiu sigur este ca mi-am dorit tot timpul sa fac ceva pentru “acasa”, pentru locul in care m-am nascut si locul in care am copilarit. Si impreuna cu prietenul meu din copilarie, colegul de la teatru si in prealabil colegul de la tv – Sergiu Podina am hotarat sa aducem, vorba lui “Know How-ul” din Uk in Romania si sa deschidem in Transilvania aceeasi agentie de publicitate din UK si anume R-Media Romania. Sunt foarte recunoscator si constient ca fara el proiectul R-Media Romania ar fi fost doar un fragment din imaginatia mea si cu ocazia asta as vrea sa ii si multumesc pentru increderea si curajul de care da dovada.

Daca ma intrebi de la ce vine R – Media sa stii ca nu e de la Rares promit, R vine de la youR Media, am analizat cu vintele maRketing, videogRafie, fotogRafie, gRafic design si am realizat ca R-ul este ce au toate aceste cuvinte in comun si asa a luat R Media nastere.

Impreuna vrem sa aducem tot ce am invatat in acesti 11 ani de Uk in Romania si sa oferim clientilor nostrii o solutie completa de marketing dar si sa organizam cursuri in Satu Mare pentru cei care isi doresc sa invete tainele media cu noi si cu inca cativa colegi englezi, asta ar insemna sa zburam de aici pentru o anume perioada de timp in fiecare vara si sa predam.

Si tot din dor de casa, am lansat o emisiune online chiar inainte de pandemie numita Vral, care din pacate a trebuit sa ii punem pauza dupa primele 4 episoade deoarece nu mai puteam strabate Anglia sau aduce invitati din cauza pandemiei. Dar cele 4 episoade au avut un success neasteptat. Recunosc, ca emisiunea este oarecum si un mod de a-mi manifesta dorul de a prezenta o emisiune dar si in acelasi timp o fereastra zic eu catre Occident. Cel mai important daca iei decizia sa te muti in Uk la ce sa te astepti si ce sa faci primu lucru.

Ce le povestesti strainilor despre tara ta?

Ca avem o tara extraordinara si ca nu suntem cum ne prezinta media – hoti, romi si neseriosi. Ba din contra suntem o tara de oameni curajosi cu un potential extraordinar si trebuie sa recunosc, sunt foarte mandru de locul in care m-am nascut, cand ma intreaba lumea de unde sunt, mereu spun ca sunt din Transilvania. Evident se lasa mereu cu o gluma sau doua legata de vampiri. Cei din afara sunt foarte fasciniati de Dracula, Vampiri si evident Transilvania, pacat ca nu stim ca tara sa folosim asta, in favoarea tarii noastre.

Care este cel mai mare vis al tau?

Pentru ca-mi iubesc foarte mult familia si poate niciodata nu o sa pot sa le multumesc pentru omu care sunt azi, imi doresc ca numele Ceuca sa fie un nume de care sa stie o lume intreaga. Eu sunt foarte constient ca nimic din ce facem in lumea asta material nu ducem cu noi, la final nici macar umbra noastra nu ne urmeaza, dar in schimb avem capacitatea si posibilitatea de a lasa ceva in urma, un orice mic care ar putea schimba sau ajuta la dezvoltarea noastra, ca e un dispozitiv (Apple) , ca e o aplicatie (Amazon) ca e o serie de carti scrisa (Harry Potter) nu conteaza, ce consider eu ca conteaza este cum ai reusit sa lasi o amprenta a ta in lumea asta.

Recomanda-ne o carte.

The Rules of Life de Richard Templar

Viitorul unui tanar este mai calitativ, departe de casa?

Aici depinde de tanar sincer, poti sa fii departe de casa si sa lucrezi 12 ani in acelasi domeniu si sa castigi £1300 pe luna de la 8 la 5 sau poti sa prinzi curaj si sa integrezi in noua societate si sa-ti faci un viitor de vis. Doua reguli de baza dupa parerea mea in Anglia sunt:

1 – sa renunti si sa uiti tot ce ai invatat pana astazi si sa te obisnuesti cat de repede cu ideea ca trebuie sa-ti schimbi mentalitatea, sa redefinesti ce inseamna “diferit” si cel mai important sa nu judeci. Cele mai mari “palme” le primesti cand judeci pe cineva, aici si daca ai o idee stupida de afaceri, esti ajutat si incurajat de cei din jurul tau. Nu te opreste nimeni, esti om si ai drepturi egale sa incerci sa iesi in evidenta sa vii cu un concept nou. Statul te sutine din toate punctele de vedere sa vii cu idei noi.

2 – din pacate ca si in ori ce alta tara ca si emigrant, obisnuestete cu ideea ca nu esti de aici si ca mereu un nationalist va fi prima optiune si tu mereu a doua. Englezii tin la ai lor cum si noi la ai nostri si asa mai departe.

Cand am plecat din televiziune am primit un sfat de la unul dintre sefii de productie, care la momentul respectiv mi s-a parut o aberatie si oarecum putin rasist dar in timp am inteles de ce a spus ce a spus.

“ George, ma bucur pentru tine si iti doresc sa ai parte numai de successe dar vreau sa-ti dau un sfat prietenesc, esti un copil extraordinar si talentat ,mereu sa retii ca astea sunt doar calitati care le va vedea doar un angajator, pentru un client vei fii mereu o a doua optiune. Sunt englez si stiu ca majoritatea tinem la tara noastra si la valorile noastre chiar daca esti cel mai bun in domeniu al nostru va fii mereu primul.”

Recunosc ca astazi cand ma gandesc la ce a spus, ma oarecum intarata sa devin si mai bun si mai unic si mai diferit, parca nici stele nu sunt chiar atat de departe. Vizualizez momentul in care o sa fiu acolo sus si cu mandrie o sa le spun tuturor ca sunt Roman, o a doua optiune.

Raluca Jofi