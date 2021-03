Top 10 companii românești din Satu Mare

Analiza companiilor din județul Satu Mare după cifra de afaceri arată că acestea au derulat afaceri în valoare totală de aproape 3,4 miliarde de lei, de asemenea unul dintre rezultatele bune per global. 30% din această cifră a fost cumulată de primele trei companii clasate după acest indicator. Profitul net obținut de companiile evaluate a fost de 109 milioane lei.

Capitalurile proprii ale companiilor cuprinse în analiză s-au ridicat la 797,5 milioane lei, iar valoarea activelor imobilizate a fost de 750 milioane lei. În 2019, numărul total de angajați al acestor firme era de 5.818 persoane.

1. UNICARM SRL

Compania Unicarm are 26 de ani de când ființează în industria alimentară, timp în care a dezvoltat unitățile de producție, și-a diversificat gama de produse și de servicii și a deschis propriul lanț de magazine. Pentru 2019, compania a raportat un profit net de 12,6 milioane de lei, înregistrând o cifră de afaceri de 667 de milioane, în linia ultimilor 10 ani. Compania deținea în 2019 active imobilizate în valoare de aproape 270 milioane lei și capitaluri proprii de 187,38 milioane lei. Numărul de angajați raportat pentru anul trecut era de 2.900, o medie constantă a ultimilor 7-8 ani. Scor final (puncte): 29,30

Cifra de afaceri: 30

Active imobilizate: 30

Profit: 28

Nr. angajați: 30

Capitaluri proprii: 29

2. AGROTEX

Cu o tradiţie în agricultură încă din 1992, Agrotex a devenit astăzi una dintre cele mai importante companii care activează în sectorul agricol din vestul ţării. Partener de încredere al fermierilor din județul Satu Mare, Agrotex este constituită dintr-un grup de firme din care mai fac parte Vestagrar, Nord Grain şi Agricola Tiream. Compania deţine trei baze de depozitare a cerealelor, seminţelor, pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice. În 2019, a derulat afaceri de 485 milioane lei, raportând un profit de 27 milioane, deținea active de 68,5 milioane, capitaluri proprii de 213 milioane și avea un număr mediu de 109 angajați. Scor final (puncte): 28,25

Cifra de afaceri: 29

Active imobilizate: 28

Profit: 30

Nr. angajați: 19

Capitaluri proprii: 30

3. ALCONOR COMPANY

ALCONOR COMPANY a fost înființată în anul 1999 având ca obiect principal de activitate producţia de băuturi răcoritoare și alte băuturi nealcoolice. Platforma centrală este situată în partea de nord – vest a ţării, în localitatea Carei. Începand cu cel de-al 15 an de activitate, compania a inaugurat o nouă platformă situată în localitatea Voluntari-București. În 2019, afacerile derulate de Alconor Company au ajuns aproape la 120 milioane lei, cu un profit net de 6,2 milioane. Compania avea dețineri din active de 71,77 milioane lei și 35,66 milioane de lei din capitaluri. Efectivul de salariați se ridica la 279 persoane. Scor final (puncte): 26,95

Cifra de afaceri: 24

Active imobilizate: 29

Profit: 26

Nr. angajați: 28

Capitaluri proprii: 27

4. BARTA ATI SRL

Firma Barta Ati este unul dintre cei mai cunoscuți retaileri din Satu Mare. Fondată în 1994, comercializează o gamă largă de produse. În prezent sunt gestionate peste 20.000 de produse comercializate prin intermediul a 2 depozite mari, 3 cash&carry, 14 magazine. Un loc important în ofertă este ocupat de gama de produse marcă proprie, sub brandul “GEVIDO”. Compania, cu 265 de angajați, avea anul trecut o cifră de afaceri de 118,4 milioane lei, raportând un profit net de 5,35 milioane. Valoarea activelor era de 22,4 milioane, iar cea a capitalurilor de 42,3 milioane. Scor final (puncte): 24,85

Cifra de afaceri: 23

Active imobilizate: 22

Profit: 24

Nr. angajați: 27

Capitaluri proprii: 28

5. CBA NORD VEST

CBA Nord Vest şi-a început activitatea în 2002 în Satu Mare. În urma extinderii, în anul 2010, depozitul logistic s-a mutat într-o locaţie nou construită cu o suprafaţă de 6.500 mp, care dispune de spaţii ultramoderne de depozitare şi de un depozit cu temperatură controlată de 2.100 mp. Centrul Logistic deserveşte clienţii în mod direct atât în judeţul Satu Mare, cât şi în alte 11 judeţe, dispunând de un parc auto propriu de 19 autoutilitare. Profitul net anul trecut a fost de 6 milioane, raportat la o cifră de afaceri de 142 milioane lei. Compania deținea active și capitaluri de valori apropiate, 24 milioane lei. Scor final (puncte): 22,4

Cifra de afaceri: 25

Active imobilizate: 25

Profit: 25

Nr. angajați: 2

Capitaluri proprii: 24

6. FLUID GROUP HAGEN Dedicat dezvoltării permanente a sistemelor de măsurare a apei și energiei termice, FLUID GROUP HAGEN S.R.L. este o societate cu capital integral privat, înfiinţată în anul 2000 ca urmare a contopirii activității de peste 15 ani a acționarilor ei, în domeniul măsurării apei și energiei termice. FLUID GROUP HAGEN S.R.L. reprezintă pe piața din România importanți producători ai contoarelor de apă și energie termică din Germania și Elveția. În 2019, FGH avea o cifră de afaceri de 72 milioane, profit net de 13,48 milioane, active imobilizate de 9,77milioane, capitaluri proprii de 21,3 milioane și 131 angajați. Scor final (puncte): 21,35

Cifra de afaceri: 19

Active imobilizate: 16

Profit: 29

Nr. angajați: 21

Capitaluri proprii: 22

7. SAT AN

Compania Sat An este profilată pe domeniul comercializării de electrocasnice. În 2019, din această activitate, Sat An a derulat afaceri în valoare de 61,36 milioane lei, raportând un profit net de 2,67 milioane lei. Compania deținea active imobilizate evaluate la 14,69 milioane lei și capitaluri proprii în sumă de 22,23 milioane lei. În magazinele Sat An lucrau 47 de angajați. Scor final (puncte): 20,05

Cifra de afaceri: 17

Active imobilizate: 20

Profit: 22

Nr. angajați: 12

Capitaluri proprii: 23

8. SCHWAB AGRO PROD SRL

Cu o vechime de 16 ani în domeniul agricol, Schwab Agro Prod SRL deținea și cultiva, în 2018, 3.000 ha de teren în zona Ardud, județul Satu Mare. Din anul 2009, compania a înființat si dezvoltat cel mai modern centru pentru depozitare cereale din Transilvania, cu o capacitate de stocare de 35.000 tone și o capacitate de uscare de 800 tone/zi. În 2014, compania a realizat o investiție într-o staţie de biogaz în Ardud, un parteneriat între Schwab Agro Prod și Biogest Austria. Indicatorii anului trecut sunt: 221 milioane cifra de afaceri, 1,45 milioane profitul net, 55,5 activele, 13,8 capitalurile și 47 angajați. Scor final (puncte): 19,85

Cifra de afaceri: 28

Active imobilizate: 27

Profit: 14

Nr. angajați: 13

Capitaluri proprii: 16

9. LESCACI COM SRL

Specializată în construcții hidrotehnice, compania Lescaci Com din Negrești-Oaș are o experiență de 26 de ani în domeniu. Compania a derulat afaceri de 35 milioane de lei anul trecut, obținând un profit net de 1,48. Averea companiei era generată de cele 10 milioane de lei în active imobilizate și cele aproape 25 milioane lei capitaluri proprii. În 2019, activitatea companiei a fost susținută de 212 angajați. Scor final (puncte): 18

Cifra de afaceri: 3

Active imobilizate: 17

Profit: 16

Nr. angajați: 26

Capitaluri proprii: 25

10. DAN STEEL GROUP NEGREȘTI-OAȘ SA

Profilată în domeniul comerțului cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice, Dan Steel Group funcționează încă din 1991. Compania se află în acest moment într-o situație delicată, însă la nivelul anului trecut era unul dintre performerii județului Satu Mare. Afacerile derulate de companie s-au cifrat la 49,68 milioane lei, cu peste 9 milioane lei profit net raportat și cu un număr mediu de 17 angajați. Dan Steel Group deținea active imobilizate de 14,5 milioane lei și capitaluri proprii de 12,5 milioane lei. Scor final (puncte): 17,4

Cifra de afaceri: 13

Active imobilizate: 19

Profit: 27

Nr. angajați: 8

Capitaluri proprii: 15

material preluat din

Transilvania Business.ro