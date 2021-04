=

Potrivit protestelor din zilele precedente, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, susține faptul că nu se pune problema unei relaxări.

“Nu s-a pus problema să relaxăm din cauza protestelor. Proteste au fost și în alte țări și ați văzut că și în celelalte țări măsurile lor au continuat”, a explicat Raed Arafat. Este de înțeles de ce protestează o parte din lume. Este acest sentiment că nu mai putem, că nu mai merge, că de ce măsurile continuă și nu s-a rezolvat problema. E foarte greu să explici la oameni de fapt comportamentul unor astfel de patogeni, cum se comportă, cum este situația”, a declarat Raed Arafat.

După spusele Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, doar vaccinarea va putea să scurteze durata pandemiei.

“Vaccinarea va scurta durata pandemiei, că dacă nu era vaccinarea, cu siguranță pandemia asta ar fi durat mult mai mult decât am putea acum să sperăm să dureze cu vaccinarea, dacă vaccinăm un număr suficient de oameni. Așa că chiar dacă iese lumea, înțelegem, li se explică, acolo unde se poate ajuta se ajută, dar în același timp nici nu poți risca să rămâi fără nicio măsură, pentru că în momentul în care o să vedem că se umple terapia intensivă, se umple unitatea de primi urgențe, după care bolnavul nu o să mai aibă unde să intre în spital și s-a întâmplat în unele țări treaba asta, inclusiv europene la un anumit moment, cu siguranță foarte multă lume care acuma nu vorbește o să aibă întrebarea pe buze: dar voi ce-ați făcut până acuma și de ce n-ați luat măsuri?”, a subliniat șeful DSU.Adică noi nu putem să vedem numai o voce care acuma vine și îți spune: să nu luați măsuri, că nu mai vrem măsuri, că noi nu mai vrem, nu mai vrem mască, nu mai vrem nimic, și să neglijăm faptul că e foarte multă lume care știe care e situația, care așteaptă să se vaccineze, care dorește să iasă din această situație, dar făcând-o, să zicem, conform recomandărilor sanitare și care o să vină sa ne întrebe: de ce nu ați făcut nimic să preveniți situația la care am ajuns? Deci aici este balanța la care trebuie să ajungem și să luăm în considerare părerea experților.Este greu. (…) De 100 de ani nu cred că a fost vreo situație în care să ai atâta durată de timp în care să aplici niște reguli neplăcute și oamenii clar că reacționează într-un fel după ce au o presiune maximă asupra lor un an – deja am depășit un an aproape, și asta e de înțeles iarăși. Dar totuși apelăm la înțelegerea oamenilor, pentru că avem lumină la capătul tunelului și asta e vaccinarea. Și ei trebuie să înțeleagă că prin vaccinare, de fapt cumpărăm înapoi libertățile noastre, care au fost afectate”.