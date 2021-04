Este foarte important ca artist să ai și o altă ocupație!

=

Formatia KANTO BAND SATU MARE, formata din Gabriela Mete (solista) si Florin Todica (saxofonist),sunt oameni modesti, simpli, care iubesc muzica, sportul. Sunt tineri, carora le place sa se hraneasca cu lucrile fumoase pe care le ofera viata.

De unde pasiunea pentru muzica?

GABRIELA : La mine pasiunea pentru muzica exista practic de cand am inceput sa imi descopar simtul auditiv, adica dintotdeauna, de cand ma stiu, ador tot ceea ce inseamna muzica, dans, de fapt tot ce este legat de muzica, simt ca imi apartine.

FLORIN: Da si la mine la fel, am iubit muzica dintotdeauna, deoarece muzica pentru mine inseamna emotie, sentiment si stare de bine.

Cand v-ati intalnit si cum ati decis sa cantati impreuna?

FLORIN : Ne-am intalnit la un eveniment unde cantam eu cu fosta formatie de pe atunci, fiind un eveniment cu multa bunastare si oameni faini, Gabriela a ajuns prin absurd sa cante la microfon, auzind-o cum canta, mi-a placut atat mie cat si fostilor mei colegi si in acea seara, i-am si propus Gabrielei, daca ar dori sa colaboreze cu noi, insa pe parcurs din pacate, lucrurile s-au schimbat, deoarece eu imi doream in fosta formatie sa duc ceva nou, adica tot ceea ce stie Gabriela, aici ma refer mai exact la muzica: internationala, ungureasca, rock, house etc, insa colegii mei pe parcurs, s-au opus acestor provocari, si asa am decis defapt sa incepem noi doi, un proiect nou, care sa cuprinda genuri diversificate de muzica.

Cat de mult va ajuta faptul ca sunteti un cuplu pe scena si in viata reala?

GABRIELA : Foarte mult, pe mine ma ajuta extrem de mult sa cant alaturi de Florin, deoarece pentru mine acest domeniu este ceva foarte nou, eu nu am mai facut asa ceva, sa cant la evenimente, sau sa vad mai exact cu ce se mananca acest domeniu, da este adevarat, am mai cantat pe scena, dar este total diferit sa canti pe scena si total diferit sa canti la un eveniment, dar incet, incet de un an de zile, de cand Florin m-a ajutat sa descopar “aceasta lume”, realizez ca acest domeniu nu este simplu deloc, m-a prevenit de fapt ca este foarte mult de munca, si intr-adevar din pacate, sunt si oameni care incearca ma demoralizeze. Tocmai de asta este un avantaj enorm pentru mine sa cant impreuna cu viitorul meu sot, deoarece ma sustine din toate punctele de vedere, atat pe plan profesional cat si moral.

FLORIN : Ne ajuta foarte sa cantam impreuna, pentru ca ne cunoastem foarte bine, si efectiv faptul ca suntem un cuplu, eu cred ca ne avantajeaza foarte mult.Suntem pe aeceasilungime de unda,avem pareri identice, si asa ajungem foarte usor la un numitor comun, asa reusim cu usurinta sa aplicam in practica tot ceea ce gandim si ne propunem.

Ce stil de muzica abordati?

Incercam sa abordam aproape toate genurile de muzica, deoarece la un eveniment pentru noi conteaza fiecare invitat.

Care este cea mai mare dorinta a voastra?

In primul rand sa fim sanatosi, a ramanem la fel de fericiti ca si pana acum, si sa reusim sa punem in practica tot ceea ce ne-am propus.

Cum va afectat pandemia din punct de vedere artistic?

Din pacate pandemia ne-a afectat ca pe toti ceilalti, atat din acest domeniu, cat si din celalte domenii, pe noi ne-a impiedicat aceasta pandemie sa ducem la bun sfarsit ceea ce ne-am propus anul trecut, la inceput de drum cand am inceput acest proiect,dar speram sa trecem cu bine, peste aceasta perioada de pandemie si sa ducem la bun sfarsit ceea ce am inceput si ne-am propus anul trecut.

Este important ca un artist sa aiba un plan B, sa aiba si o alta ocupatie?

DA !!! Este foarte important ca artist sa ai si o alta ocupatie, un alt job, tocmai de asta ca viata este plina de surprize atat placute cat si neplacute din pacate, si niciodata nu stii ce iti rezerva viitorul, si noi suntem de principiul ca pe langa acest domeniu trebuie neaparat si un plan B.

Cat de prezenti sunteti in online?

Incercam sa fim in online pe cat se poate, pe toate retelele de socializare, si incercam sa ne promovam intr-un stil cat mai complex si cat mai unicat.

Cat de mult va lipsesc evenimentele?

Evenimentele ne lipsesc foarte mult, tocmai de asta ca suntem la inceput de drum in aceasta formula, si da, evident ne lipsesc si evenimentele in sine.

Care este relatia cu artistii satmareni?

Noi incercam sa avem relatii de amicitie si respect cu artistii satmareni, dar din pacate ne-am confruntat cu mici rautati din partea unora dintre ei,dar asta pe noi nu face decat sa ne motiveze si sa ne ambitioneze si mai mult.

Raluca Jofi