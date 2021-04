Învățarea alternativă prin joc

=

Învățarea poate fi și distractivă. S-au convins azi de acest lucru elevii clasei ID, de la Școala Gimnazială Lucian Blaga, care au fost surprinși de învățătoarea lor, Maya Mureșan, cu o lecție atipică. Grupul de litere chi va rămâne pentru ei o amintire plăcută deoarece le-a prilejuit întâlnirea cu Urechiatul Chiriac. Iepurașul a pregătit pentru ei mai multe provocări, însă cea mai apreciată de copii a fost vânătoarea de ouă, organizată pe dâmburile din parcul UFO. La finalul activității, elevii au avut parte de un picnic.

GNV: Vă rog să îmi descrieți puțin activitatea dumneavoastră.

Maya Mureșan: Sunt în învățământ de 20 de ani, îmi place să lucrez cu copiii. În momentul în care pregătesc lecțiile, simt că am fost făcută pentru această activitate. Am o clasă cu copii foarte isteți care pun rapid întrebarea „De ce trebuie să învățăm acest lucru”? Am 25 de elevi. Am participat și la alte proiecte, cum ar fi proiectul Tedy, în care se tratează tema bullying-ului și Școala de bani pe roți, în parteneriat cu BCR. Acest proiect îl derulăm în fiecare an și copiii au ocazia să învețe lucruri practice care îi vor ajuta mai târziu în viață.

GNV: Vă rog să ne povestiți în ce a constat jocul.

Maya Mureșan: Ideea acestui joc a început anul acesta. Mămicile copiilor au ascuns ouăle în parc înainte,iar copiii trebuiau să le găsească. M-am gândit să fac un proiect din această activitate, prima dată la nivel de școală, iar mai apoi între școli diferite. Consider că pentru a vedea cum se desfășoară proiectul trebuie să lucrăm la nivel mai mic. Astăzi când am văzut impactul pozitiv asupra lor, m-am gândit că merită să fie transformat în ceva de amploare, pe viitor.

GNV: Care a fost reacția copiilor?

Maya Mureșan: Copiii au fost foarte fericiți și au zis că au avut cea mai frumoasă zi din an. Ouăle de ciocolată pe care le-au găsit, le-au primit cadou. Fiecare a mers acasă cu două ouă de ciocolată și un iepuraș. Asta a fost recompensa lor.

GNV: Ați mai organizat activități similare cu ocazia altor sărbători?

Maya Mureșan: Pentru un învățător fiecare temă este o provocare. Am organizat activități și de Crăciun, ziua mamei, 1 Iunie. În ultimul an pandemia ne-a încurcat și nu ne-a lăsat să ne desfășurăm cum am fi vrut. Activitățile extrașcolare le dezvoltă copiilor inteligența emoțională, unde mai trebuie lucrat.

GNV: Ce părere aveți despre învățarea alternativă?

Maya Mureșan: Eu cred în această tehnică de învățare, axată pe experiențe și practică. Mi-am dat seama după atâția ani că lucrurile care le-au rămas elevilor nu au fost cele învățate în clasă, lucrurile teoretice. Am conștientizat că trebuie să abordez și altfel învățarea, nu numai în mod tradițional cum eram noi obișnuiți. Trebuie să îi determinăm să iasă din zona de comfort și să își dezvolte orizontul.

Regulile zilei de azi au fost: Distracția și amintirile frumoase sunt cele mai importante. Suntem sinceri. Nu suntem într-o competiție, rămânem prieteni. Indiferent de rezultat nimeni nu se supără, respectăm regulile jocului.