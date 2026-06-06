



Voința Lazuri și-a adjudecat matematic titlul de campioană în Liga a IV-a, Seria A, după ce a învins vineri, pe teren propriu, formația Dacia Medieșu Aurit cu scorul de 4–3, la capătul unui meci spectaculos și plin de răsturnări de situație. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, echipa din Lazuri nu mai poate fi ajunsă în clasament.

În etapa a 20-a s-a disputat un singur meci, derby-ul dintre ocupantele locurilor doi și trei, Sportul Botiz și Victoria Apa, fiind amânat. Astfel, confruntarea de la Lazuri a avut o miză uriașă pentru gazde, care aveau un avans de cinci puncte față de urmăritoarea Sportul Botiz și aveau nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a deveni campioane.

Partida a început în forță, iar Voința a deschis scorul încă din minutul 2 prin Erik Rézműves. Bucuria gazdelor a durat însă foarte puțin, deoarece Ioan Macavei a restabilit egalitatea imediat după reluarea jocului de la centru.

Finalul primei reprize le-a aparținut oaspeților. Tiago Mureșan a înscris în minutul 45 și a adus Dacia Medieșu Aurit în avantaj, astfel că la pauză tabela indica 2–1 pentru vizitatori.

În partea secundă, liderul campionatului a apăsat pe accelerație. În minutul 55, Erik Rézműves și-a trecut în cont dubla și a egalat la 2–2. Cu un sfert de oră înainte de final, Szabolcs Lukács a profitat de o fază confuză după un corner și a readus Voința în avantaj. În minutul 84, Zoltán Pinczés a reușit unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale meciului, marcând cu călcâiul pentru 4–2.

Dacia Medieșu Aurit nu a cedat și a lovit de două ori bara porții gazdelor, iar în minutul 87 Andrei Soponar a redus diferența la un singur gol. Finalul a fost tensionat, însă scorul a rămas neschimbat, iar fluierul final a declanșat sărbătoarea la Lazuri. Iar ”Azzurii” așa cum sunt alintați jucătorii din Lazuri au dat drumul la petrecere.

La ceremonia de premiere au participat președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, Ștefan Szilágyi, și observatorul Liviu Năstruț, care au înmânat campionilor mingile din piele drept premiu, diplomele, medaliile și trofeul de campioană.

Totodată, AJF Satu Mare i-a acordat o distincție specială primarului comunei Lazuri, Antal Boros, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat fotbalului local.

În ceea ce privește participarea echipei într-un eșalon superior în sezonul viitor, edilul comunei a declarat că o decizie nu a fost încă luată. Acesta a precizat că administrația locală dorește să continue susținerea și altor structuri sportive din comună, inclusiv echipa din Nisipeni și secția de karate CS Samuraiul Lazuri, sportivi care au obținut rezultate importante la competiții naționale și europene.

Liga a IV-a, Seria A – Etapa a 20-a

Voința Lazuri – Dacia Medieșu Aurit 4–3 (1–2)

Au marcat: Erik Rézműves (min. 2 și 55), Szabolcs Lukács (74), Zoltán Pinczés (84), respectiv Ioan Macavei (3), Tiago Mureșan (45), Andrei Soponar (87).



