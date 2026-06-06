



Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare și-a desemnat șefii de promoție ai generației 2026, elevi care s-au remarcat prin rezultate școlare deosebite, perseverență și implicare constantă pe parcursul anilor de liceu.

Titlul de șef de promoție a fost obținut de Mihai Mark-Daniel (clasa a XII-a B), Vida Alesia-Maria (clasa a XII-a C) și Rațiu Antonia (clasa a XII-a C), aceștia reprezentând exemple de excelență academică și dedicare.

Reprezentanții colegiului au transmis felicitări absolvenților pentru performanțele obținute și le-au urat succes în etapele următoare ale parcursului educațional și profesional.

„Felicitări șefilor de promoție ai Colegiului Național «Mihai Eminescu» din Satu Mare, Promoția 2026, pentru rezultatele deosebite obținute prin muncă, perseverență și ambiție! Mult succes în tot ceea ce urmează, curaj să vă urmați visurile și cât mai multe împliniri!”, este mesajul transmis de instituție.

Promoția 2026 se pregătește acum pentru examenul de Bacalaureat și pentru începutul unei noi etape în viață, iar rezultatele obținute de șefii de promoție confirmă tradiția de performanță a colegiului sătmărean.