Ioana Cheregi, o actriță de 10!

=

Ioana Cheregi este considerata una dintre cele mai indragite si apreciate actrite ale Teatrului de Nord Satu Mare.Ii.place ceea ce face,da totul pe scena iar pentru ea nu exista “Nu se poate!”

Ioana, povestete-ne inceputurile tale in actorie.

Începutul a fost undeva la 12-13 ani. Sincer, nu îmi amintesc prea bine câți ani aveam, știu însă exact cum s-a întâmplat. Deja eram la Clubul Copiilor din Aleșd, de la 6 ani, la dans. Îmi plăcea foarte mult tot ce ținea de acel loc. Abia așteptam ziua de sâmbătă, nu ca să fiu liberă ci ca să merg la dans. După mulți ani petrecuți acolo, directorul Clubului, Domnul Șoit (față de care am avut și am în continuare mare respect și admirație) care ținea ore de teatru, m-a informat că are nevoie și de mine pentru un anumit spectacol pe care îl pregătea dumnealui. Nici nu am stat pe gânduri dacă vreau sau nu, dacă am timp sau nu, oricum nu prea știam exact ce înseamnă sau ce urma să facem la respectivele ore, așa că pur și simplu am mers. S-a dovedit a fi mare distracție, nu înțelegeam eu rațional ce fac dar urmam cu exactitate îndrumările Domnului Șoit și ne amuzam copios de acest ,,nou joc” pe care l-am descoperit. Am continuat să merg la orele de teatru ani de zile, îmi amintesc că am avut scene din ,,Visul unei nopți de vară” de W.Shakespeare, din Caragiale, din ,,Titanic vals” de T.Mușatescu. Cu rolul pe care îl jucam în cel din urmă titlu am luam și primul meu premiu, la un concurs din Jud. Cluj.

Prima dată, însă, când m-am gandit serios la actorie a fost in clasa a XII-a când am hotărât brusc că voi merge la Facultatea de Arte.

Daca de maine ar trebuie sa alegi un alt drum, care ar fi acela?

Aș putea face multe lucruri. Nu mă sperie o eventuală schimbare, cred despre mine că mă adaptez ușor și că orice altceva aș alege să fac, aș face tot cu pasiune și dedicare. Ca să dau și un exemplu concret aș putea să dau meditații la matematică, lucru pe care l-am și făcut în facultate, să țin cursuri de dezvoltare personală, ceea ce am făcut în timpul masteratului sau aș putea fi hair stylist (am avut o perioadă, în timpul liceului, când mă pasiona foarte tare, am și diploma, deci pot începe treaba )

Uitandu-te in urma, cum ti se pare ca ai fost primele tale roluri?

Am debutat în teatru exact așa cum mi-am dorit. Fiind foarte pasionată de dans, în primii mei ani din timpul facultății am fost mult mai sigură pe abilitățile mele de dansator și mai puțin sigură pe cele de actor. În consecință, mi-am dorit ca debutul meu să fie într-un spectacol de mișcare. Șansa a venit destul de repede, în anul trei de facultate, la Teatrul Național din Târgu Mureș s-a facut casting pentru ,,Carmina Burana”, coregrafia Gigi Căciuleanu. Am profitat de ocazie, am luat castingul și am avut debutul în anul 2012. După aceea am luat castingul pentru ,,Școala nevestelor” de Moliere unde am avut bucuria să lucrez cu Cristi Juncu, care a avut mare răbdare cu mine și de la care am învățat extraordinar de mult. Imediat după a venit un rol în ,,Piatra,, de Mayenburg, regia Cristi Popescu care a reușit ,,să pună punctul pe I” în această primă etapă a dezvoltării mele.

În concluzie, primele mele roluri au fost minunate. Îmi aduc cu drag aminte de etapele de lucru și aș juca cu care drag acele spectacole și acum.

Cam cate sunt la numar?

Sunt recunoscută printre prieteni și colegi ca fiind foarte ordonată, am agende și agenduțe cu orice așa că pot să îți spun exact cate sunt la număr. Următoarea mea premieră, care e gata pregătită, abia așteptăm să o scoatem la public, doar să se deschidă teatrul, va fi a 48-a.

Ti-a placut un rol foarte mult?

Îmi plac o grămadă, cu cât sunt mai diferite cu atat îmi plac mai tare. E o mare bucurie să pot împărtăși publicului și spectacole clasice, comedii, abordări mai nonconformiste, teatru-dans și acum și teatru concert.

Actorii de la care ai avut de învățat sunt…

Foarte mulți, în continure învăț de la colegii mei și le mulțumesc pentru asta. Din exterior, aș putea să îi amintesc pe Nicu Mihoc, Dan Rădulescu, Theo Marton, Ioana Gajdo, Eugen Neag, Alin Stanciu, Andrei Dinu

Care crezi ca este principala ta calitate?

Seriozitatea.

In ce proiect esti implicata momentan?

Momentan păstrăm cald spectacolul- concert ,, Metamorfoze” , muzică și versuri – Fără Zahăr, iar acușica începem repetițiile cu Dragoș Mușoiu. Încă nu știu prea multe despre acest proiect, dar știu că abia aștept să merg la lucru.

Cum traiesc actorii, vremea pandemiei?

Ne-am adaptat destul de bine. Am avut mare noroc cu internetul, am putut să fim aproape de public în continuare deși nu se compară nimic cu sala de teatru și prezența publicului în sală.

Pe lângă teatru am avut și cateva proiecte personale, am făcut reclame, sedințe foto, înregistare de audio-books. Încercăm să ne păstrăm activi și să ne lărgim aria de activitate. Nu ne plângem.

Ce ai schimba la oameni, daca ai avea aceasta putere?

I-aș face să fie fericiți, să trăiască clipa. Să se bucure de lucrurile de zi cu zi pe care le trăiesc, șă își ofere posibilitate să trăiască lucruri frumoase zi de zi, să zâmbească mai des.

In Satu Mare iti place…

Că e liniște și pace. Că încearcă să crească și să se dezvolte, sper să îi și iasă. Că sunt mulți oameni faini, că este pâine bună, digul cu pista de biciclete, terasele vara, cladirile proaspăt renovate, strada galbenă (care sper să rămână galbenă), că am prieteni și familie aici, că mă simt acasă.

Care este cea mai mare dorinta a ta?

Să fiu sănătoasă.

Raluca Jofi