Mircea Govor: “Nu merge câinele de bunăvoie de la măcelărie…!”

=

Ediție specială joi seara a emisiunii Actualitatea sătmăreană. Cu managerul NVTV, Mircea Govor, prezent în studio, cu dezvăluiri despre cazul directorului ITM, Cristian Sasu, dar și cu analiza crizei din coaliția de guvernare.

Nu merge câinele de bunăvoie de la măcelărie, dar…

”După părerea mea, nici unul dintre actualii guvernanți nu merită să fie acolo. Un guvern praf și pulbere pentru poporul român, un guvern care își bate joc de poporul român. E o alianță care se va rupe mai repede de cât s-ar aștepta unii. Sigur că nici câinele nu merge de bunăvoie de la măcelărie, dar până la urmă tot se va rupe lanțul de iubire dintre ei”, a comentat actuala criză din coaliție, managerul NVTV, Mircea Govor, care a amintit și care e poziția PSD față de situația de la Palatul Victoria.

”Dacă iese USRPLUS de la guvernare, noi, PSD, nu vom susține de pe margine un guvern minoritar.”

Angus, ITM și bani dați cu camătă

”Singurul funcționar public din România care are o asemenea avere, deși are un salariu de doar 1000-1200 de euro pe lună și el deja are sute de mii de euro în cont… Am văzut și eu că are o fermă de ANGUS în satul Baba Novac care aparţine de oraşul Ardud, unde și-a luat 120 de exemplare la 2200 euro bucata. Adică cu salariul pe două luni de la ITM și-a luat o văcuță ANGUS. Cam asta este situația cu directorul de la ITM, Cristi Sasu. Lumea trebuie să știe cine se află în funcția de șef la ITM, cine-i amenință și amendează la controale. Se îmbogățește pe spinarea oamenilor , cu bani dați cu camătă…Mă rog, se poate vedea în GNV de astăzi (n.r. joi). El a făcut un denunț mincinos ca să îmi facă mie dosarul și să mă umilească. Sper ca Dumnezeu și cei de la București, într-o zi, să rezolve lucrurile și să vedem ce urmează zilele următoare în cazul Cristi Sasu”, a declarat Mircea Govor, referitor la subiectul apărut săptămâna trecută în GNV legat de averea fabuloasă a actualului șef de la ITM Satu Mare.

”Este o poveste tristă cu un funcționar public, dacă era om de afaceri nu ziceai nimic, care își permite să dea 20.000 euro cu camătă și apoi să îi ceară 40.000 de euro și a vrut să îi vândă și casa…Pentru ce spun eu și răspund…Dar, repet, până se face dreptate să auzim numai de bine!”, a concluzionat Mircea Govor.

Laude la adresa prefectului Altfatter

Managerul NVTV, Mircea Govor, a lăudat campania de vaccinare prezentată de prefectul Altfatter Tamas la emisiunea de miercuri, Actualitatea sătmăreană.

”Prefectul este un om foarte echilibrat, documentat, liniștit. Chiar îi și doresc să aibă un mandat bun și să scoată cu bine județul din pandemie! Sper ca lumea să aibă mai multă încredere în vaccinare, căci din ce văd eu în mediul rural lumea nu prea acceptă vaccinul”, a mai spus Mircea Govor.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de joi poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.