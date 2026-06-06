



Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare a anunțat aprobarea finanțării pentru primul an de implementare a unui nou proiect Erasmus+, desfășurat în cadrul Acreditării în domeniul „Educație și Formare Profesională” (VET).

Proiectul, identificat prin numărul 2025-1-RO01-KA120-VET-000371267, beneficiază de un buget de 52.871 de euro și se va desfășura în perioada 1 iunie 2026 – 31 august 2027.

Prin intermediul finanțării europene, elevii de la specializarea Matematică-Informatică, intensiv Informatică, vor avea oportunitatea de a participa la stagii de practică în companii IT din Europa. Aceste mobilități urmăresc dezvoltarea competențelor profesionale, lingvistice și interculturale, oferindu-le tinerilor experiențe valoroase într-un mediu internațional.

Totodată, proiectul sprijină dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care predau disciplinele Informatică și TIC. Profesorii vor putea participa la cursuri de formare internaționale și activități de tip job shadowing, având acces la cele mai noi cunoștințe din domeniul IT și la metode moderne de predare, învățare și evaluare.

Reprezentanții instituției consideră că acest proiect reprezintă o nouă etapă în consolidarea dimensiunii europene a colegiului și în promovarea excelenței educaționale.

Prin implementarea proiectului Erasmus+, Colegiul Național „Doamna Stanca” își reafirmă angajamentul pentru inovare, colaborare internațională și pregătirea elevilor pentru cerințele unei piețe a muncii aflate într-o continuă transformare.