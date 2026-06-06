Poliția Locală desfășoară în această perioadă acțiuni de verificare și informare privind respectarea regulilor de circulație de către utilizatorii trotinetelor electrice, cu scopul de a preveni accidentele și de a crește siguranța tuturor participanților la trafic.



În cadrul acestor activități, polițiștii locali urmăresc respectarea normelor prevăzute de legislația rutieră, acordând o atenție deosebită circulației pe trotuare, traversării regulamentare a intersecțiilor, utilizării trotinetelor de către o singură persoană și respectării obligațiilor privind echiparea și comportamentul în trafic.

Reprezentanții instituției reamintesc că utilizatorii trotinetelor electrice trebuie să circule cu prudență, să respecte indicatoarele și semnalele rutiere și să manifeste responsabilitate față de ceilalți participanți la trafic.

Acțiunile de control și prevenire vor continua și în perioada următoare, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță pe străzile municipiului și promovarea unui comportament responsabil în trafic.