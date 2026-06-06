Deputatul Mircea Govor: „Am crezut în Bianca Șorian încă de la început”

Locale 06.06.2026 21:13
Deputatul Mircea Govor: „Am crezut în Bianca Șorian încă de la început”


Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj de susținere pentru noua conducere a Tineretului Social Democrat Satu Mare, în cadrul Conferinței Județene de Alegeri a organizației.

În discursul său, liderul social-democrat a subliniat rolul esențial al tinerilor în dezvoltarea partidului și a comunității sătmărene, afirmând că aceștia reprezintă „viitorul PSD și viitorul județului Satu Mare”.

Mircea Govor a felicitat-o pe Bianca-Sorina Șorian pentru alegerea în funcția de președinte al TSD Satu Mare și a evidențiat calitățile care au recomandat-o pentru această poziție. Potrivit acestuia, noul lider al organizației de tineret a demonstrat, prin activitatea desfășurată, seriozitate, implicare și capacitatea de a coagula o echipă în jurul unor obiective comune.

Liderul PSD Satu Mare a făcut și un bilanț al activității TSD din ultimii ani, amintind implicarea tinerilor social-democrați în campanii electorale, acțiuni sociale și caritabile, precum și în proiecte dedicate comunității. Acesta a subliniat că mulți dintre tinerii formați în cadrul organizației ocupă astăzi funcții importante în administrația locală și județeană.

„Pentru mine, tinerii au reprezentat întotdeauna o prioritate. Am crezut în ei, i-am susținut și le-am oferit șansa de a se implica activ în administrație și în viața publică”, a declarat Mircea Govor.

În încheiere, deputatul PSD le-a mulțumit membrilor TSD pentru activitatea desfășurată și a evidențiat importanța muncii de echipă în obținerea rezultatelor politice și administrative, afirmând că performanța și dezvoltarea comunităților se construiesc prin colaborare și implicare comună.


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