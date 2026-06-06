



Tineretul Social Democrat Satu Mare și-a ales sâmbătă, 6 iunie, noua conducere în cadrul Conferinței Județene de Alegeri desfășurate la sediul PSD Satu Mare. Evenimentul a reunit delegați din întreg județul, precum și reprezentanți ai conducerii PSD și ai administrației locale și județene.

La conferință au participat președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Ioan Oneț, președintele OFSD Satu Mare și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, alături de alți invitați din județele Cluj și Sălaj.

În urma votului exprimat de delegați, Bianca Șorian a fost reconfirmată în funcția de președinte al TSD Satu Mare, primind un nou mandat la conducerea organizației județene de tineret a Partidului Social Democrat.

Tot în cadrul conferinței a fost aleasă și noua structură de conducere a organizației. Funcția de secretar va fi ocupată de Cristian Godeny, în timp ce echipa de prim-vicepreședinți este formată din Claudiu Tămășan, Tudor Marincaș, Codrina Dunca-Pomian, Emanuel Onuțan și Sergiu Forțiu. De asemenea, au fost desemnați vicepreședinții și membrii biroului de conducere care vor coordona activitatea organizației în următorii ani.

Reprezentanții TSD Satu Mare au transmis că noua echipă îmbină experiența acumulată în cadrul organizației cu entuziasmul unei noi generații de tineri implicați în viața comunității. Potrivit acestora, obiectivul principal rămâne dezvoltarea organizației și promovarea implicării tinerilor în proiecte sociale, administrative și politice.

Conducerea organizației a subliniat că energia, creativitatea și spiritul civic al tinerilor reprezintă resurse esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale, iar noul mandat va fi orientat spre consolidarea proiectelor dedicate tinerilor și creșterea implicării acestora în viața publică.



