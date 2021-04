Mircea Govor: “Numirea ca interimar la PSD Satu Mare a lui Radu Moldovan, o decizie corectă!”

=

Dacă e luni seara, e Mircea Govor invitat al emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV.

Managerul NVTV, Mircea Govor, a vorbit despre vizita efectuată în zona de Nord- Vest de conducerea națională a PSD și întâlnirile avute la Baia Mare și Satu Mare cu reprezentanții organizațiilor județene.

Numirea lui Radu

Moldovan, o decizie

corectă

”Am avut o întâlnire informală, la Baia Mare, cu președinții de organizații locale și parlamentarii din zonă, iar eu am fost invitat ca fost președinte de organizație și de consilier al președintelui interimar, Ionuț Oneț. După această întâlnire, au venit toți șefii noștri de la București la Satu Mare și după o ședință informală s-a luat o decizie corectă. Chiar aș zice că e cea mai corectă decizie, astfel că președinte interimar vine Radu Moldovan, actualul președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, vicepreședinte național și responsabil pe zona de Nord- Vest. Acesta va organiza alegerile la nivel județean. Așa e corect ca membrii organizației să-și desemneze președintele”, a spus Mircea Govor, referindu-se la decizia de a-l numi pe Radu Moldovan președinte interimar la PSD Satu Mare. În privința alegerilor, acestea se pare că vor fi organizate după sărbătorile de Paște.

Fără atacuri între colegi

”Am căzut de acord cu toții în partid după discuțiile apărute săptămâna trecută în presă că eu am închis orice discuție legată de colegii din organizație, dacă i-am supărat îmi pare rău, chiar mai mult acum că suntem în Postul Paștelui, nu am treabă cu nimeni, rămânem colegi, prieteni, o familie cum am fost și până acum. În ceea ce îl privește pe deputatul de Satu Mare, cât va fi la noi în partid, îl voi respecta și nu am niciun fel de ranchiună față de el. Mai mult, nu o să-i răspund oricât de mult voi fi provocat. Până după Paște nu mai vreau să vorbesc despre politică”, a fost răspunsul lui Mircea Govor legat de războiul declarațiilor apărut săptămâna trecută în PSD Satu Mare.

”Totul a pornit de la declarația mea că vreau să revin la șefia PSD, dar eu nu am spus și când o voi face. Discuții au fost și vor mai fi, ca în orice familie, dar important e că vom merge împreună și vom reclădi organizația. Iar în opoziție putem reface organizația, iar la următoarele alegeri vom readuce PSD-ul în frunte. Să nu credeți că doar la Satu Mare sunt sau au fost probleme în organizații, important e să trecem cu bine peste ele”, a mai spus Mircea Govor.

Problemele primarilor PSD

”Cea mai mare problemă a primarilor noștri o reprezintă împărțirea banilor. Încet, încet, sper să intre lucrurile în normalitate și să nu își mai bată joc de localitățile conduse de primari PSD. Plus investițiile. Nu zice nimeni cum va funcționa PNDL 3 sau cum vor fi susținute investițiile…Cei de la guvernare trebuie să știe că în localitățile conduse de primari PSD trăiesc și oameni care au votat PNL sau UDMR ori USR PLUS”, a amintit managerul Mircea Govor, care speră că la nivelul județului Satu Mare să avem parte de o împărțire corectă a bugetului.

Experimente pe poporul român

”Se fac experimente pe poporul acesta, la infinit. Și oamenii suferă, au necazuri și nu se iau măsuri. Dacă era ministru PSD la Sănătate și făcea numai 10 % din gafele actualului ministru, acum erau zeci de mii de oameni în stradă la proteste. Să nu uităm că după Colectiv, Ponta și-a dat demisia, iar acum nu răspunde nimeni!”, a fost concluzia managerului NVTV, Mircea Govor, legată de actuala guvernare și de haosul din sistemul sanitar românesc.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.