Muncă, talent şi pasiune!

Adi Râpa este un tânăr sătmărean cu multe pasiuni și idei creative. Cu aceste două “atuuri” a urmat calea artei și a explorat-o în special pe latura sculpturii, mai exact sculptura în legume și fructe.

Cine este Adi Râpa?

Adi este o persoana foarte sociabila si optimista, plina de viața si cu un entuziasm “copilăresc” sa spun asa . A trăit si trăiește viata alături de toate hobby-urile si pasiunile acumulate în decursul vieții si se bucura de lucruri mărunte si cu o valoare nicidecum financiară.

Ai crescut intr-o familie in care se munceste si ai prins drag de ceea ce fac parintii tai. A devenit munca ta si o pasiune?

Munca mea a devenit o pasiune în momentul în care am realizat ca ceea ce fac este apreciat si timpul acordat acestei meserii este unul creativ, deci pe placul meu.

Esti foarte talentat in ceea ce tine de sculptura. In ce fructe, legume, alimente ai sculptat de-a lungul timpului?

Eu consider ca sunt un sculptor bun cu multe idei, rabdare multa si drept urmare am primit câteva premii la categoria de sculptura in legume si fructe. Am dat culoare si gust evenimentelor cu sculpturile mele in fructe si cu fântânile de ciocolata, iar dupa sapte ani m-am hotărât sa merg sa vad care este nivelul meu in rândul sculptorilor din țara. In primul an am obtinut prima mențiune, in al doilea an am obținut un premiu de excelenta, pentru prima persoana care a sculptat in cașcaval in 9 ani de concurs, iar in al treilea an, am obtinut premiul intai pentru o reproducere din legume si fructe a primei mele partide de pescuit pe ocean.

Povesteste-ne despre experienta “Cascavalul”…

Premiul de excelenta obținut la concurs pentru mine personal a fost cea mai mare realizare din punct de vedere profesional, deoarece lucrarea în cașcaval a rămas memorabila in timp si in rândul organizatorilor si nu numai, sunt “băiatul cu sculptura in cascaval”. Dupa ce am finalizat lucrarea a fost momentul în care am conștientizat, pe bune, ca imaginația chiar nu are limite si ca nici eu nu am stiut ca pot sa creez asa ceva . Reacția juraților si a celor ce l-au privit a fost rodul muncii si creației mele unice . Chiar dacă anul următor am obtinut locul intai inspirația si satisfacția mea personala a fost cand am reusit sa creez ceva ce nu se aștepta nimeni si pana sa incep sa creez, nici eu.

Ce este in sufletul tau cand cineva iti apreciaza munca la adevarata ei valoare?

Intr-un cuvânt REALIZARE, este momentul acela când sudoarea , si munca depusa construiesc acea realizare numita Succes . Practic acela e rodul muncii și momentul în care realizezi ca ceea ce creezi e semnificativ si apreciat nu doar de satisfacția personala ca artist, ci si de clienți sau susținători.

Unde te vezi peste 10 ani, ce te vezi facand?

Peste 10 ani ma vad tot un artist cu multe pasiuni si sper eu un ciocolatier de succes. Imi doresc sa las creatii in urma mea care sper eu sa se pastreze in timp îndelungat.

Ma vad un sot si un tata fericit, un tânăr de succes, un călător si un aventurier la fel de optimist ca si acum.

Ai regretat vreo clipa ca nu ai plecat in lumea larga, ci ai ramas langa parintii tai?

Nu il pot numi neapărat un regret , am făcut un sacrificiu pentru ceea ce au creat parintii noștri pentru mine și fratele meu. Am avut nenumarate gânduri, chiar și încercări de a pleca “in lume “ sa zic asa si sa imi trăiesc viata într-o experienta continua, dar inevitabil atracția spre lucrurile care ma leagă de aceasta afacere de familie m-au convins sa rămân acasă si sa susțin ceea ce am creat alaturi de familia mea.

Ce alte mari pasiuni ai?

Pasiuni nenumarate, dar pasiunea principala este legata de fluturi si insecte , le fotografiez si studiez cu foarte multa pasiune . Sunt pescar , fac drumeții prin munți, implicit pasionat de ciuperci si peisaje diverse ( fotografie si tot ce tine de natura si parte creativa), caiac si din nou orice implica creativitate.

Ce ai schimba la oameni daca ai avea puterea asta?

Importanța cuvintelor “ Iubește-ți aproapele “ !!!

In Satu Mare iti place… si nu-ti place…

In Satu Mare imi place ca este un oraș destul de linistit, cu multi tineri, plini de energie pozitiva.

Si nu imi place când prioritățile devin plan secund … Lucrurile nu doar că trebuie făcute, trebuie făcute Bine!

Raluca Jofi