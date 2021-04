Nu-i nimic mai fain în viață!

=

Ionela Toma este o indragita interpreta de muzica populara din Satu Mare, “codreanca sub acoperire” cum ii place ei sa spuna. Este sociabila, sincera si evident…talentata!

Este greu sa vorbim despre noi, insa totusi…cum te-ai descrie in cateva cuvinte?

Asa este….ma supui unui exercitiu complicat!

Pot spune despre mine ca la prima vedere sunt inabordabila. Este ceea ce mi se spune dupa ce sunt cunoscuta cu adevarat….” Ah, cat de greu am reusit sa intru in vorba cu tine…” Eu sincer nu stiu ce sa zic despre asta….probabil se intampla asa deoarece eu sunt o persoana care nu se baga in seama aiurea, stiu foarte bine care imi e locul si nu ma misc din patratica mea, doar daca este cazul.

Sunt o tipa super sociabila, daca am cu cine, urasc sa stau singura (siguratatea este una dintre fricile mele), sunt extrem de sincera, urasc minciuna, oamenii prefacuti si oamenii care incearca sa para ceea ce nu sunt.

Iubesc sa iubesc si sa fiu iubita!

Copil fiind, ce visa Ionela sa devina cand va creste?

Pana sa ma apuc de cantat, voiam sa fiu un om al binelui, sa fac bine sa ajut, ai mei imi spuneau mereu ca o sa ajung avocat, urasc minciuna de mica si eu nu minteam, spuneam mereu adevarul si aveam tot timpul vorbele la mine, imi sustineam punctul de vedere cu argumente solide.

Dupa ce m-am apucat de cantat, visam sa ajung ca si Sava Negrean Brudascu (o idolam) si sa ma marit cu un taragostist (credeam ca dansa cu domnul Berci formeaza un cuplu).

De la cine ai mostenit talentul?

Nu cred in mosteniri, cred in binecuvantari si vreau sa spun si sa cred ca Dumnezeu m-a binecuvantat, mi-a dat o cruce, nu usor de dus, dar frumoasa.

Cat de multa munca sta in spatele unei cariere?

Este vorba despre ore de studiu si foarte multe sacrificii. Eu nu provin dintr-o familie instarita si tot ce am obtinut a fost prin forte proprii, multa munca si multe sacrificii. Peste ani m-a binecuvantat Dumnezeu cu un sot, un muzician exceptional, care acum imi este sprijin. Am invatat foarte multe lucruri de la el, acum totul este mult mai usor.

Daca ar fi sa multumesti unei persoane pentru cine esti azi, cine ar fi aceea persoana si de ce?

In primul rand trebuie sa le multumesc parintilor pentru aleasa educatie, pentru ca sunt un om al binelui, vreau sa cred eu. Inainte de toate suntem oameni.

Daca e sa vorbim despre Ionela Sanaploianu, omul de PR (meseria mea), trebuie sa ii multumesc unui profesr foarte bun, care m-a facut sa indragesc aceasta meserie, inca de pe bancile facultatii, numele ei este Dunca Daniela.

Pentru artistul Ionela Toma ii multumesc in primul rand primului profesor, un om care mi-a marcat viata, mi-a pus bazele ca si artist, Nicu Miclaus. Apoi nasei mele, Lavinia Goste, omul care a fost alaturi de mine, atunci cand nimeni altcineva nu era, care m-a sprijinit neconditionat si care mi-a transmis cu adevarat tot ce trebuia sa stiu despre cantecul din zona codrului. Datorita ei am fost o codreanca sub acoperire veritabila, fara sa ma dau vreodata de gol, eu neavand nici o legatura cu aceasta zona folclorica, eu sunt mediesanca si pe acolo lucrurile stau diferit, asta am invatat mai tarziu.

Omul cat traieste, invata!

Apoi a aparut in viata mea un alt om bun, profesoara mea de canto, Mihaela Bob Zaiceanu, un alt om exceptional!

Lista ar mai putea continua, dar ma voi opri aici.

Care a fost pana in prezent, cel mai important moment al carierei tale?

Cred ca lansarea primului meu album…o satisfactie foarte mare mi-a dat insa si concertul de la Sala Palatului, cred ca orice artist din tara asta isi doreste sa cante pe acea scena.

Care este cel mai de suflet cantec al tau?

Sunt doua, nu ma pot limita la unul singur.

“Somesule, apa rece”

“Nu-i nimic mai fain in viata”

Daca ai avea puterea sa schimbi ceva la oameni, ce ai schimba?

Rautatea, egoismul, prostia.

Daca ai fi nevoita sa alegi un alt drum, care ar fi acela?

Eu am o meserie de baza, deci oarecum am ales sa am un back-up si un alt drum daca va fi cazul. Specialist in comunicare – mi se pare super cool, perfect pentru mine, manusa daca vrei.

Care este cea mai mare dorinta a ta?

Copilul meu, sa fie un om bun.

Ce le povestesti cunoscutilor de prin alte parti…despre Satu Mare

Vorbesc in general despre ardeleni…despre cat suntem de diferiti fata de romanii din restul tarii, evident in sensul bun, extrem de bun!

Cand vine vorba despre Satu Mare efectiv, ma lovesc mereu de aceeasi problema… toata lumea crede ca suntem in judetul Maramures si uite asa incep discutiile si explicatiile. Pe mine ma deranjeaza foarte tare aceasta confuzie, trebuie sa recunosc!

Cum a simtit Ionela Toma perioada pandemiei?

Din plin, in ceea ce priveste partea artistica, evenimentele mele private sunt exclusiv prin Bucuresti si imprejurimi, nu am mai cantat la un eveniment privat de o gramada de timp. Am mai fost si insarcinata cu un an in urma si asta m-a facut sa renunt la destule evenimente….deci din acest punct de vedere a fost foarte greu pentru mine.

Pe plan personal insa a fost foarte bine, am stat langa cea mica non stop si nu am pierdut nimic. Primii ani de viata sunt extrem de importanti!

In ce proiect esti implicata in acest moment?

E greu cu proiectele in aceasta perioada, insa nu ne lasam… am incercat sa vin in fata publicului cu cantece si videoclipuri noi constant si mai urmeaza si altele cat de curand.

Raluca Jofi