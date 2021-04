O nouă formă de teatru

=

Improvizația este abilitatea de a crea, de a cânta, juca sau vorbi, ca reacție spontană la ceea ce se întimplă în jur. Improvizația teatrală presupune adaptarea spontană la situații reale sau imaginare, la propuneri de spațiu ale coordonatorului de joc. Teatrul de improvizație este o formă de teatru în care se folosesc tehnici de improvizație teatrală pentru a crea dialoguri, scene, cântece sau povestiri. De cele mai multe ori publicul propune unde să se desfășoare aceste scene pentru discursuri și povestiri.

Andrei Stan, actor la Teatrul de Nord

Andrei Stan este actor la Teatrul de Nord Satu Mare din 2013. A absolvit Facultatea de teatru din Universitatea de Arte Tîrgu Mureș în 2013 și masteratul in 2015. Acesta povestește de când a început pasiunea lui pentru teatru: “Eram în clasa a XI-a și am intrat în trupa de teatru de amatori “Arttis” condusă de Radu Horotan. Pe atunci a prins rădăcini pasiunea dar s-a dezvoltat mai mult în anul al doilea de facultate. Am jucat peste 40 de roluri, majoritatea în producții ale Teatrului de Nord, dar am colaborat si cu alte teatre, în Baia Mare, Oradea, Cluj și Tîrgu Mureș. Am gustat din teatrul de improvizatie în al doilea an de facultate. Prin intermediul teatrului de improvizație am întâlnit mulți actori de la care am avut lucruri interesante de învățat. Trupa de acasă “ImproȘtim” este cea mai noua, are 5 ani. Ne bucuram de ea si sperăm să aducem zâmbete mulți ani de acum incolo.”

Improvizația ajută la dezvoltarea încrederii și a ascultării active

Antrenamentul unui actor de improvizație presupune îmbunătățirea capacității de ascultare, a capacității de a reacționa spontan și cu încredere. Aceste abilităti, care sunt dezvoltate prin improvizația teatrală, fac ca mulți oameni, dar și companii și corporații, să fie interesați de traininguri de acest tip. Dezvoltarea încrederii, a ascultării active, îmbunătățirea capacitații de inovație, de colaborare, ajută la dezvoltarea oricarei business de succes.

”Jocurile sau exercițiile de improvizație teatrală pot ajuta oamenii să fie mai deschiși, să se lase duși de val, să le dezvolte intuiția, spontaneitatea și creativitatea. Există și la noi în țară cursuri de dezvoltare personală prin improvizație, sperăm că vom avea și în orasul nostru într-o zi”, declară Andrei Stan.

Teatrul online

Cultura a avut de suferit în timpul pandemiei. Andrei Stan mai povestește “În timpul pandemiei am jucat cum s-a putut. Vara trecută am reușit să jucăm mult în aer liber, după ce a trecut căldura, am jucat în sala mare a teatrului cu câți spectatori s-a putut. Să jucam în online este mult mai dificil decat pare. Teatrul e teatru doar cand există spectatori. Dacă spectacolul e făcut în așa măsura încât să fie filmat atunci e teatru tv, si asa are rost. Spectacolele noastre care au apărut online pe canalul de Yotube al teatrului sunt foarte bine montate și când s-au filmat, în sala erau puțini spectatori.”

Tipuri de teatru de improvizație

Spectacolele de improvizație jucate pe scenă sau în cluburi sunt în general de două feluri: forma scurtă și forma lungă (short form și long form). Majoritatea trupelor de improvizație din România practică forma scurtă.

Andrei Stan mai declară “ Ceea ce facem noi se numește formă scurtă de improvizație, care constă din scene scurte, independente unele de altele. Noi luăm cate o sugestie pentru o improvizatie scurtă, iar mai multe jocuri formează un spectacol. Există si forma lungă unde pornind de la o singură sugestie din partea publicului și se improvizeaza un timp mai lung.”