Oana Bozga-Pintea, interpreta de folclor a tinerei generații

Oana Bozga-Pintea este o interpreta de folclor al tinerei generații, care prin muncă, seriozitate și glas, s-a făcut remarcată, cunoscută și mult iubită de oameni. Oana a crescut la Satu Mare, într-o casă unde se ascultau cântece de muzică populară insa acum locuieste impreuna cu familia la Alba Iulia, un oras superb si potrivit sufletului ei.

Este greu sa vorbim despre propria persoana, insa am vrea sa ne spui cate ceva despre tine.

Pentru cei care nu ma cunosc, vreau sa știe despre mine ca sunt o persoana simpla, naturala, iubitoare de bine si de frumos. Iubesc sa cânt si sa iubesc, acesta e motto-ul meu, sa spunem. Am muncit sa ajung unde sunt astazi si ma bucur ca numele OANA BOZGA-PINTEA spune ceva.

Cum crezi ca esti privita de cei din jur?

Mereu am simțit ca sunt înconjurata de pretuirea celor din jur. Sunt fericita ca oamenii ma apreciază pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce transmit, pentru ceea ce cant. Primesc foarte multe mesaje de la urmăritorii mei din mediul online in care imi spun ca eman bunătate si ca ii inspir. Aceasta, pentru mine, este o mare realizare si le mulțumesc.

De la cine ai mostenit talentul?

La aceasta întrebare mereu am răspuns “De Sus!”, pentru ca asa simt. Bunica din partea tatălui canta in corul bisericii, iar bunicul din partea mamei era doinitor in sat. Cred, totusi, ca unele lucruri nu se moștenesc ci se primesc de Sus, cum spuneam.

Ce inseamna muzica pentru tine?

Muzica este o terapie. Asa ar trebui privita si simtita de toți. Pentru mine, pe langa asta, este hrana pentru suflet si pentru tot ce sunt eu ca om. Eu traiesc cu muzica, prin muzică. Mare parte din cântecele mele sunt izvorate din sufletul meu, ca urmare a trăirilor mele. Asta înseamnă ca prin muzica imi respira inima.

Acum nu mai locuiesti in Satu Mare. Poveste-ne la ce varsta ai plecat de acasa, cat de mult iti place acolo unde esti?

Sa fiu sincera, pentru mine Satu Mare niciodată nu a insemnat cu adevărat “acasa” fiindcă stiam ca nu sunt de acolo, ca nu am origini acolo. Am plecat dupa absolvirea liceului, cand am început sa studiez la Cluj-Napoca. Aici mi-am gasit locul, mi-am întâlnit jumatatea si am avut sansa de a porni cu adevărat pe drumul cântecului. Dupa casatorie ne-am mutat in Alba-Iulia si aici am ramas. Acum pot spune ca aici ne-am asezat…este un oras superb, liniștit, plin de istorie si lucruri mărețe. Imi place sa il numesc “orașul perfect pentru a-ți crește copiii”.

Ce le povestesti cunoscutilor despre Satu Mare?

Întotdeauna ma gandesc la prieteniile legate aici, la oamenii dragi care mi-au ramas si in suflet nu doar in amintiri. Ma mândresc ca sunt absolventa a Colegiului Național “Doamna Stanca” și mai ales ca am facut parte dintr-o generație de elita.

Cum este Oana ca mama?

Oohhh…. Mi-ar placea sa raspunda copilasii mei la aceasta întrebare. Știi, este o vorba care imi place foarte mult: Exista o singura mama “cea mai buna din lume” si aceea este a fiecărui copil. Ma consolez cu asta in momentele in care mai am cate un semn de întrebare. Ce pot sa va spun este ca sunt o mama stricta si autoritara, dar foarte sensibila, afectiva si iubitoare. Inca din copilărie, impreuna cu fratele meu, am fost mereu apreciati pentru educația noastră și mi-am dorit mereu ca si copiii mei sa fie la fel.

Cum ai simtit pandemia?

Nu vreau sa fiu egoista, insa pentru mine a fost o binecuvântare, pe de o parte. Spun asta pentru ca eu l-am nascut pe al doilea băiețel in 1 februarie 2020 si datorita restricțiilor, am avut parte de un adevărat concediu de maternitate. M-am putut bucura de copii si mai ales, am putut sta linistita acasa cu cel mic in toata aceasta perioada. Bineînțeles, nu a fost usor, insa incerc sa iau binele din tot acest rau si sa ma bucur ca suntem sanatosi.

Crezi ca oamenii se vor schimba intr-un fel sau altul, dupa ce totul va trece?

Da, cu siguranță oamenii se vor schimba. Multi deja s-au schimbat. Unii in bine, altii in rau. Eu zic ca depinde de fiecare om, situație. Părerea mea este ca trebuie sa fii tare in vremurile acestea si sa nu iti pierzi încrederea, puterea de a gandi pozitiv oricât de greu ar fi. Cu siguranță vom ramane cu sechele cu totii. Eu, de exemplu, simt nevoia de retragere in momentul in care cineva strain, sau mai putin apropiat are intentia de a veni sa ma pupe…Sunt lucruri care cred ca vor ramane asa.

In ce proiect esti implicata momemtan?

Sunt implicata in mai multe proiecte. Cel mai drag este magazinul online www.tinerețe.ro pe care l-am deschis in urma cu cateva luni, din pasiunea pe care o aveam de mult vis-a-vis de creatia vestimentara. Am creat astfel propriul brand, cu numele celui mai cunoscut si iubit cantec al meu, TINEREȚE. Ma împlinește foarte mult acest proiect, mai ales ca primesc doar recenzii pozitive. In alta ordine de idei, sunt pe punctul de a-mi lansa propria serie de episoade gen PODCAST, care vor apărea pe canalul meu YouTube Oana Bozga-Pintea. Voi aborda diverse teme si voi avea invitati de seama care au un cuvant de spus. Scopul acestui proiect vreau sa fie unul educativ si nu cu subiecte de stiri mondene. Imi place sa fiu activa, fiindca eu sunt o femeie puternica, plina de viata. Tot ce fac ma împlinește.

Cea mai draga melodie a ta?

Cea mai draga melodie din repertoriul meu este cea care a dat si titlului primului meu album si totodată mi-a dat si mie un nume. Se numește “Singură’s, Doamne, pe lume” și de fiecare data când o cant am o traire speciala.

Care este cea mai mare dorinta a ta?

Cea mai mare dorinta a mea este sa fie toata lumea bine, toti oamenii fericiți. Da, stiu, nu se poate…Ar fi prea frumos. Însa daca fiecare dintre noi ne-am dori asta si am face ceva pentru asta, sunt convinsa ca ar fi mai multi oameni fericiti.

Un gand pentru cititori…

De la mine pleaca întotdeauna doar ganduri buni pentru toți cei care imi urmăresc activitatea si imi iubesc cantecele. Pentru acesti oameni muncesc si imi doresc sa evoluez din toate punctele de vedere. Va mulțumesc ca sunteti mereu aici, pentru mine. Va doresc sanatate si implinire, pentru ca odata ce esti împlinit, ești si fericit, deci…sa fiti si sa fim bine! Doamne ajuta, tuturor!

Raluca Jofi