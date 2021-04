VIDEO. ACCIDENT GRAV la Satu Mare. Un NEAMȚ, VINOVAT

=

Un grav accident de circulație, cauzat de un cetățean german, s-a produs astăzi, în jurul orei 14.00, în apropiere de Spitalul Vechi.



Ce spune poliția

Astăzi, la ora 13.56, IPJ SM a fost sesizat cu privire la faptul ca in Piața Eroii Revoluției a avut loc un eveniment rutier.

În urma primelor verificări efectuate la fata locului, polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au stabilit faptul ca un cetățean german, de 68 de ani, aflându-se la volanul unei autoutilitare pe strada Liviu Rebreanu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, de 53 de ani, din Satu Mare care circula pe drumul prioritar.

În urma evenimentului rutier șoferița de 53 de ani, împreuna cu un minor, de 16 ani, care se afla cu aceasta in auto in calitate de pasager au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest Rez fiind negative. In cauza cercetările continua in cadrul dosarului penal întocmit in cauza.