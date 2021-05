PSD, după ce dosarul lui Dan Barna a ajuns la DNA: Conform propriilor standarde, a intrat în categoria penalilor în funcții publice

=

„Conform propriilor standarde, Dan Barna a intrat oficial în categoria penalilor în funcții publice și are obligația de a-și da demisia din funcția de vicepremier”, afirmă PSD, după ce DLAF a precizat că este în curs de investigare proiectul în care este implicată firma sa de consultanță.

„Conform propriilor standarde, de astăzi Dan Barna a intrat oficial în categoria penalilor în funcții publice. Prin urmare, tot conform propriilor standarde, astăzi Dan Barna are obligația de a-și da demisia din funcția de vicepremier. Fiecare zi în funcția publică deținută de penalul Dan Barna dovedește că #farapenaliinfunctiipublice a fost doar o minciună electorală pentru a fura voturile românilor”, transmit pe Facebook social-democrații.

Inspectorii de la Departamentul de Luptă Anti-Fraudă arată că în cazul proiectului „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural” (POSDRU/135/5.2/S/125782 – cod SMIS 51031), având ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, firmă deținută de Dan Barna, verificările sunt în curs.

„Până în acest moment nu am nicio informație oficială de la DLAF privind implicarea mea în vreo notă de constatare care să fie trimisă la DNA”, a reacționat Dan Barna, lider USR PLUS.

Dan Barna a declarat, marți, la Parlament, că în cazul în care va porni urmărirea penală împotriva sa se va retrage din funcții. DLAF a anunțat că a trimis la DNA dosarul privind afacerea cu fonduri europene în care au fost implicați Dan Barna și sora acestuia. Președintele USR PLUS a anunțat că a solicitat notă de constatare de la DLAF, deoarece el nu a fost informat în legătură cu acest demers și a subliniat că el nu face parte din grupul de 4 persoane acuzate în acel dosar.

“Dacă se va porni urmărirea penală împotriva mea, evident mă voi retrage. (…) Principiile pe care le susțin, fără penali în funcții publice, voi continua să le susțin și reprezintă o valoare și un crez cu care am venit în politică și cu care voi continua să fac politică în România. Am solicitat notă de constatare de la DLAF”, a declarat Barna, într-o prima reacție publică după ce DLAF a trimis la DNA dosarul respectiv.

E vorba de povestea mai veche a felului în care au fost cheltuite fondurile europene, pe vremea în care Dan Barna era expert în proiecte cu bani europeni. Potrivit Newsweek, Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF) a finalizat cercetarea pe care a făcut-o asupra proiectelor și a întocmit documente pentru sesizarea procurorilor anticorupție.

Dan Barna a postat un mesaj pe Facebook în care susținea că nu are nicio informație oficială de la Departamentul de Lupta Antifraudă că ar fi fost trimise documente care îl vizează la DNA.