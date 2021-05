Tavi Pop:“Am avut timp să mă bucur de familie”

=

Tavi Pop, cunoscut Tavi de la Negrești cântă cu mare drag și abia așteaptă să participe iar la evenimente. Chiar dacă pandemia a pus artiștii în pauză, viața de familie i-a adus cea mai mare bucurie.

Este greu să vorbim despre noi, însă, cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

Mă consider un barbat destul de puternic, ambitios, sincer si punctual.

Ce îți doreai să devii, când erai copil?

De mic copil visam la o viata artistică, de la frageda varsta iubeam muzica si imi placea sa cant. Tin minte o amintire de cand eram mic, pe strada dădeam concert intre vecini, cu o chitara ce am primit-o cadou.

De unde pasiunea pentru muzică?

Pasiunea pentru muzica nu pot sa zic ca o am de la cineva anume, sau ca m-a indrumat cineva, concluzia mea este că m-am născut să fiu artist.

Când ai luat prima dată microfonul în mână?

Prima data cand am pus mana pe microfon să cânt, a fost in clasa 7- a la un eveniment organizat in scoala generala unde am invatat eu. Am cantat la Miss Absolvent.

Povește-ne o amintire dragă din copilărie?

Bunicii mei la fiecare craciun tăiau porcul, si bineinteles ca eu fiind nepotul lor drag, nu puteam sa lipsesc de acolo. Seara, dupa ce era gata toata treaba, ei obisnuiau să faca la cină mititei. Eu, pe langa ca mancam cu ei la masă, mai bagam mititei si prin buzunarele de la geaca, pe ascuns. Toate bune si frumoase, ajung acasă pun geaca in cuier, dar eu uitasem ca am mititei in buzunare. Dupa cateva zile, intreba mama, oare ce miroase in casa ciudat. Si surpriza a venit din buzunarele lui Tavi . Erau micii furati de la taiatul porcului.

Cum ai simțit perioada pandemiei?

Pe plan profesional am simtit-o destul de tare dar in schimb pe plan familiar a fost foarte bine, am avut timp sa ma bucur de familie si de baietelul meu care s-a născut exact la inceputul pandemiei.

Care este publicul tău, pentru cine cânți cel mai des?

În general nu imi aleg publicul, incerc sa onorez cu prezenta mea fiecare eveniment la care sunt invitat sa cant. Dar in mare parte in tara oasului cant cel mai mult.

Ce te supără la oameni?

Cel mai mult ma supara minciuna si neseriozitatea.

Care este cea mai mare dorință a ta?

Nu am o dorinta oarecare, decat sa fiu sanatos sa pot onora cat mai multe evenimente, să fac lumea fericita.

Ce sfat ai da unui copil despre viață?

Sa va iubiti parintii si sa ii respectati, pana sunt in viata.

În ce proiect ești implicat momentan?

Am foarte multe proiecte in desfasurare, de curand mi-am facut studioul meu personal si am timp destul sa lucrez la piesele mele.

Dacă privești în urmă, ai vreun regret?

Cum spune si piesa “Regrete, eu nu am regrete “ toate se intampla cu un scop in viață.

Raluca Jofi