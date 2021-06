Tradiția și datinile, trebuie sa aibă o continuitate

- Advertisement -

Bianca Timis este o fire competitiva, are simtul umorului foarte bine dezvoltat iar pentru ea ,nu exista “Nu se poate!”. Chiar daca a cochetat cu modelling-ul, cea mai mare pasiunea ei, ramane muzica populara.

Bianca, de unde această mare pasiune pentru muzică?

Sincer, nu știu sa-ti spun de unde a apărut aceasta pasiune pentru muzica la mine, eu nu mai țin minte ca eram foarte mică. Îmi povesteau ai mei ca nu știam bine sa merg, când îmi puneau pe televizor muzica și stăteam cu orele în fata acestuia fascinata și ma legănam. De altfel, de la câteva luni, zic ei, adormeam pe muzica și dacă o opreau ma trezeam și plângeam. Le-am făcut nopți albe, ei fiind obișnuiți înaintea mea sa doarmă in liniște, de atunci și chiar și in ziua de azi, la noi in casa, într-una se asculta muzica indiferent de ce treburi casnice desfășuram.

Ce stil de muzica abordezi?

Eu studiez muzica populară, sunt de părere ca tradiția și datinile, fie ele și transmise prin “viu grai” trebuie sa aibă o continuitate. Însă, iubesc muzica și starea mea spirituală ma îndruma uneori și in alte genuri.

Ce spun prietenii, cunoscuţii ?

Prietenii și cunoscuții îmi spun des ca le transmit prin piese și ca ii pot influența oarecum in momentele de slăbiciune sa se binedispună, ca “am o energie pozitivă “.

Cu cine ti-ai dori să cânţi pe aceeşi scenă?

Consider ca as avea de învățat de la fiecare artist cu care as urca pe o scena. In spatele unui nume, sta o poveste, sta o munca titanica, ore/zile/luni/ani de studiu, greutăți întâmpinate și povesti frumoase, am o lista foarte vastă cu persoane a căror experiență as fi curioasa sa o ascult și cu care mi-ar placea sa împărtășesc emoțiile unui cântec.

Care-ti este cea mai draga melodie?

Am o mulțime de cântece care ma alină și sunt “pe sufletul meu”, dar cea mai dragă și mai dragă îmi este “Pe drum de piatra și dor.” Este un proiect care la finalul lunii Iulie va fi lansat și care transmite foarte bine sentimentele mele, fața de cele mai dragi ființe cu care m-a binecuvântat Dumnezeu pe aceasta lume și pentru care îi mulțumesc și am sa-i mulțumesc o viața, ori de câte ori voi avea ocazia.

Intr-o perioada ai cochetat cu modelingul, mai faci asta?

Am cochetat cu modellingul și as mai cocheta în continuare pentru ca au fost experiențe frumoase, însă timpul este cel mai mare dușman al meu și nu-mi ajunge sa am timp de toate, așa că a trebuit sa-mi aleg prioritățile.

Ai avut vreodată ganduri sa te stabilesti in alta tara?

Am avut o perioada în care am fost debusolată și voiam sa plec din țară, dar a fost foarte fugitiv episodul și m-am răzgândit în timp oportun. Nu-mi pare deloc rău, consider ca am făcut o alegere buna.

Cand vin musafiri din alte părti, ce le arati in Satu Mare?

Când vin musafirii, le arat în funcție de dorința lor de a cunoaște, tot ce e mai frumos și mai atractiv în județul nostru și în țara noastră. De la tradiție, arta culinara, muzica, monumente, la tot ce le stârnește curiozități.

Caracterizeza-te in trei cuvinte.

Sunt competitiva, puternica și cu simțul umorului.

Raluca Jofi