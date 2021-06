PSD depune moțiunea împotriva Guvernului Cîțu săptămâna viitoare

- Advertisement -

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că textul moțiunii de cenzură împotriva PNL este finalizat și că va fi depus săptămâna viitoare. Moțiunea va fi votată în această sesiunea parlamentară, a precizat șeful social-democraților.

Textul moțiunii, finalizat

„Am finalizat textul motiunii de cenzură la adresa celei mai dezastruoase guvernări din ultimii 30 de ani. E textul cu care vom pleca să negociem cu alţi parlamentari decât cei ai PSD. „România eşuată. Recordul fantastic al Guvernului Cîţu” e o moţiune cenzură care îşi propune să răspundă la câteva întrebări:

– dacă românii trăiesc mai bine ca în urmă un an şi jumătate?

– dacă îşi permit mai multe lucruri decât în urmă cu un an şi jumătate?

– este mai puţină sărăcie în ţară decât în urmă cu un an şi jumătate?

– Este România mai respesctată în UE sau în lume?

În guvernarea de Dreapta, România trăieşte de pe o zi pe alta din împrumuturi, cele mai mari din UE. Alocaţiile, salariile şi pensiile sunt îngheţate. Firmele româneşti nu au primit niciun ajutor, fermierii nu şi-au primit subvenţiile. Acestea nu sunt lucruri fantastice. Guvernul Cîţu trebuie să plece pentru că vrea să transforme pensia în ajutor de înnmormântare. Şi-a bătut joc de şansa României de a-şi reveni din criza sanitară. Guvernul Cîţu trebuie să plece pentru că a ratat total campania de vaccinare. 25% din populaţie a fost vaccinată cu cel puţin o doză în România, când media europeană e de 50%. La nivel mondial, ne batem cu Macao pentru ultimul loc”, a spus Marcel Ciolacu.

„Considerăm că România nu poate fi un stat eşuat”, a mai spus Ciolacu, precizând că moțiunea de cenzură va fi depusă săptămâna viitoare și că va fi votată în această sesiune.

Rafila, propunerea PSD pentru premier

Propunerea PSD pentru funcția de premier al României rămâne în continuare Alexandru Rafila, a mai precizat liderul PSD.

„Măcelul de la PNL s-a terminat? Bun. Ne ocupăm de lucrurile serioase. Astăzi am finalizat textul moţiunii de cenzură la adresa celei mai dezastruoase guvernări din ultimii 30 de ani. E textul cu care vom pleca să negociem cu alţi parlamentari decât cei ai PSD şi textul pe care îl vom prezenta partenerilor sociali. Titlul moţiunii este – România eşuată, recordul fantastic al Guvernului Cîţu! În guvernarea de dreapta România trăieşte de o zi pe alta din împrumuturi de zeci de miliarde euro la dobânzi mari, cele mai mari din UE. Preţurile s-au dublat, alimentele de bază au devenit un lux, iar benzina a ajuns la 6 lei pe litru. Fermierii nu şi-au primit subvenţiile. NU se dau bani nici la stat, nici la privat. Acestea nu sunt lucruri fantastice, aşa cum spune Guvernul Cîţu. Guvernul trebuie să plece pentru că vrea să transforme pensia în ajutor de înmormântare. Singurul scop real în PNRR a fost să încerce să dospească miliarde euro pentru firmele de consultanţă sau firmele de casă ale USR şi PNL. Guvernul trebuie să plece pentru că a ratat total campania de vaccinare. Ne aflăm pe locul 25 din 27 de ţări europene, la persoane vaccinate cu prima doză. Acestea sunt motivele pentru care Guvernul Cîţu trebuie să plece. Imediat după conferinţa de presă voi avea o întâlnire cu reprezentanţii sindcatelor, iar în următoarele zile cu cei a patronatelor, IMM-urile, pentru ca moţiunea de cenzură să aibă o susţinere cât mai largă în societate. Considerăm că România nu poate fi un stat eşuat”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni la finalul BPN al PSD.

Întrebat dacă PSD va negocia şi cu parlamentari de la PNL, Ciolacu a răspuns: „Eu sper că la sfârşitul acestei sesiuni să scăpăm de acest Guvern. Vom duce negocieri cu toţi cei dispuşi să voteze moţiunea de cenzură, de la toate formaţiunile politice. De aceea am finalizat textul moţiunii. O depunem săptămâna viitoare. Această moţiune va fi votată în această sesiune. Îi anunţ pe parlamentarii PSD că, dacă trece moţiunea, va urma o sesiune extraordinară pentru numirea unui alt Guvern. E normal ca partidul care a câştigat alegerile să vină cu propunerea de prim-ministru. În acest moment e o decizie în PSD, domnul Alexandru Rafila este propunerea de premier. Poate fi şi un guvern minoritar. Am exclus colaboarea cu PNL. Cred că dacă va trece moţiunea, preşedintele României va intra totuşi în spiritul Constituţiei”.

Textul moțiunii de cenzură împotriva PNL inițiate

de PSD

„Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare! România trăiește de pe o zi pe alta, din împrumuturi masive luate la dobânzi astronomice. Prețurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit bunuri de lux, medicamentele esențiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a depășit 6 lei. Numai ”lucruri fantastice”!!!

Datoria publică bate record după record, iar de ținta de deficit de 3% nu își mai amintește nimeni! Cu toate acestea, alocațiile, salariile și pensiile sunt înghețate și antreprenorii se plâng că statul nu le plătește lucrările efectuate! Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat! Și atunci, întrebarea care este pe buzele tuturor românilor este: CE AȚI FĂCUT CU BANII, DOMNULE CÎȚU!?”, se arată în introducerea moțiunii de cenzură.