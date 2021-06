Calitate nipona, preturi romanesti: cat costa un aparat de aer conditionat Daikin?

- Advertisement -

Desi poti avea in locuinta o centrala termica sau incalzire prin pardoseala, aceste elemente sunt utile doar in perioadele reci. Pe timpul verii, temperaturile ating valori ridicate si confortul nu poate fi asigurat fara un alt sistem de climatizare.

Aparatele de aer conditionat Daikin sunt cunoscute pentru avantajele pe care le ofera, acest brand fiind foarte apreciat la nivel mondial. Prezenta sa in productia de echipamente a inceput in 1924 in Osaka, existand evolutii inca din acel moment. Iata la ce preturi poti achizitiona un astfel de produs!

Sensira FTXC25B

Modelul FTXC25B ajunge la capacitatea de 9.000 BTU/ora. Prin urmare, reprezinta o solutie ideala pentru incaperile de maximum 25 de metri patrati. Temperatura este distribuita uniform in toata camera, iar controlul de la distanta se poate realiza prin intermediul unui smartphone. Compresorul imbunatatit garanteaza o functionare optima si o fiabilitate crescuta. Pretul produsului este de 1.008,18 RON. Garantia oferita ramane valabila timp de 2 ani de zile.

Daikin FDXM35F9

Acest aparat de aer conditionat Daikin are puterea de 12.000 BTU/ora si costa 2.021,36 RON. Dimensiunile sale compacte il fac usor de integrat in orice incapere si nu este necesar decat un gol in tavan de doar 240 mm. La finalul instalarii, nu raman vizibile decat grilele de aspiratie si cele de refulare. In cazul in care decizi sa achizitionezi inca una sau doua unitati de acest tip, le poti conecta pe toate la un echipament extern.

Nu este necesar ca montajul complet sa aiba loc in acelasi timp. Presiunea statica externa faciliteaza utilizarea conductelor de diferite lungimi. Pe langa asta, incalzirea spatiului se realizeaza inclusiv la – 15 grade celsius. Aparatul contine un filtru antimucegai si unu lavabil, ce asigura faptul ca bacteriile si virusurile din aer sunt eliminate.

Unitate Interioara Tip Caseta FCAG71B

Aceste aparate de aer conditionat Daikin au jeturi circulare, fiind prevazute cu fante mari pentru ventilatie. Printre componentele unui asemenea produs se afla pompa de condens, precum si ventilatorul conceput sa functioneze cu un consum redus de energie.

Panourile sunt disponibile atat in varianta standard, cat si in modelul cu autocuratare. Poti alege o versiune cromatica pe alb sau negru si in pachet este livrata o telecomanda cu fir Madoka. Aceasta vine dotata cu functii avansate pentru reglare. Pretul de achizitie al produsului este de 2.704,00 RON.

Sensira Bluevolution FTXF20B+RXF20B

Modelul Sensira FTXF20B costa 3.142,18 RON si este apreciat datorita agentului frigorific R32. Spre deosebire de agenul R410A, acesta reduce impactul asupra incalzirii globale cu pana la 68%.

O alta imbunatatire utila pentru consum pe acest aparat aer conditionat Daikin este tehnologia Inverter. Aceasta are la baza un compresor, care ajusteaza constant viteza de lucru in functie de temperatura camerei si ajuta la evitarea opririlor si pornirilor in exces. Eficienta energetica este A++, ceea ce inseamna ca factura la curent nu este afectata foarte mult.

Valorile SEER ajung la 6,15, in timp ce cele SCOP ating un prag de 4,10. Modul economic permite limitarea dispozitivului pe durata utilizarii. Un alt mod util este cel de confort, care regleaza automat directia fluxului de aer pentru a realiza distributia corespunzator.

Unitatile fara un temporizator saptamanal au un contor de timp pentru 24 de ore. Acesta permite programarea dispozitivului, fiind util pentru utilizatorii care muncesc mult dupa un program fix. Un magazin online iti pune la dispozitie aparate de aer conditionat Daikin, precum si consultanta pentru alegerea modelului!