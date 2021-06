David Sebastian este o persoană cu speranțe și trăiri foarte intense. O persoană care traieste la maxim fiecare moment al vieții și care pune foarte mare preț pe oamenii care îi sunt cu adevărat prieteni.

Cum ai ajuns sa urmezi acest drum al modei ?

Încă de când eram copil mi-a plăcut lumea modei. Mi-a plăcut să mă îmbrac și să asortez lucrurile în așa fel încât să arăt bine și să îmi placă ceea ce pun pe mine. De aici și până la a lucra in acest domeniu nu a fost un drum foarte lung, cu toate că am trecut prin diferite etape de educație, de la muzică și facultatea de drept…la fashion.

Ai facut sacrificii de-a lungul vietii pentru a ajunge sa faci ce iti doresti?

Daca sa te muti de acasă în capătul celalalt al țării înseamnă sacrificiu…atunci este cel mai mare pe care l-am făcut pentru a lucra în acest domeniu, in rest am fost sprijinit de către părinții mei in toate deciziile pe care le-am luat.

Cum crezi ca te privesc cei din jur?

Nu sunt o persoana tocmai plăcuta pentru cei din jurul meu pentru că îmi place să spun ceea ce simt și nu mă dau după deget atunci când am de comunicat lucruri care nu plac celorlalți. Nu sunt o persoana tocmai diplomata și asta de foarte multe ori mă face să fiu văzut altfel decât sunt in realitate. Însă cei care ajung să mă cunoască, și își doresc acest lucru, descoperă o persoana diferita de ceea ce se vede in exterior. In trecut, de multe ori părerea celor din jur a contat de foarte multe ori și a produs rani care s-au vindecat greu in timp, dar cu ajutorul unor prieteni adevărați am învățat să vreau să mă mulțumesc înainte pe mine și ulterior pe ceilalți.

Ce sfat ai da unui copil despre viata?

Nu sunt in măsură să dau sfaturi copiilor, dar ce este din punctul meu de vedere cel mai important in viața… este să iei fiecare moment al vieții și să îl faci să fie cât mai frumos și mai important.

Haina il face pe om?

De multe ori am spus că nu haina il face pe om. Omul trebuie sa se arate pe sine și să se lase descoperit. Am găsit, de-a lungul vieții, oameni cu haine deosebite și lipsiți de caracter și oameni ale căror haine nu ar fi spus nimic, dar cu o experiență și cu o viață demne de seriale tv.

Ai avut de-a lungul timpului prezentari, momente care pe scena sa nu fie exact cum trebuiau sa fie si sa nu mai ai puterea din backstage sa schimbi ceva?

O da … întrebarea asta despre deziluziile din spatele scenei este interesanta. Au fost momente in care mi-am dorit să existe o găurică mica, mica in care sa intru și să nu ma găsească nimeni, dar…am învățat multe din momentele acelea și acum incerc alaturi de colegul meu de proiect, Cosmin Muresan, sa facem totul cat mai a la carte.

Care este cel mai mare vis al tau?

Cel mai mare vis al meu este ca afacerea pe care o avem acum sa meargă bine și la un moment dat să mă retrag și să stau și să privesc cum cei care o continuă o duc mai departe în ciuda tuturor problemelor pe care le-am întâmpinat la începuturile ei.

Este adevarata vorba “Modei îi ești fidel schimbând-o”?

Eu îi sunt fidel modei, visând in continuare și permitandu-mi sa mă bucur de fiecare moment al vieții și al creației.

Trebuie sa ai bani multi pentru a te imbraca bine?

Niciodată nu trebuie sa ai bani multi sa te bucuri de haine faine. Trebuie să știi să îți găsești un stil al tau, in care sa te regăsești și cu care sa nu cheltuiești mult.

La ce proiect lucrezi acum?

Actualmente, alaturi de Cosmin Muresan cream o noua colecție pe care o vrem una dedicata in special vacanțelor carora le-am simțit lipsa până acum. Sperăm să bucurăm clientele noastre prin ideile și culorile pe care vrem sa le aducem în atenție.

Ce mari vedete de la noi sau din afara tarii ti-ar placea sa fie imbracate de tine, sa-ti poarte tinuta?

Mi-ar placea foarte mult să lucrez cu Delia sau cu Theo Rose. Sunt doua personalități diferite, dar care prin stilul vestimentar se apropie foarte mult de stilul meu de a crea.

Raluca Jofi