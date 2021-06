Două surori își pun împreună măiestria și vor să dea mai departe ce au învățat

- Advertisement -

Oana Tarţa este o sătmăreancă împătimită de fotografie dar şi de sport, baschetul, skiul şi tot ce aduce adrenalină fiind între preferinţele ei. Aşa cum singură îi place să se descrie spune despre ea că este o mamă nonconformistă care caută să facă ceea ce îi place şi nu ceea ce îi umple buzunarele şi casa. Dacă despre Oana am mai avut ocazia să scriem în paginile ziarului nostru nu acelaşi lucru îl puten spune despre Sânziana, sora ei, care este actriță la Teatrul Național Cluj-Napoca din 2014 și din 2011, trainer la Festivalul Național de teatru tânăr Ideo Ideis, unde, în fiecare an, susține ateliere pentru adolescenți. În cadrul aceluiași festival, a participat la ateliere susținute de regizori, profesori și psihologi din țară și din străînătate, care lucrează cu adolescenți.

Cea ce le face cu adevărat speciale pe aceste două surori este faptul că în această vară doresc să oraganizez o tabără pentru copii unde să-i înveţe pe micuţi deprinderea artei fotografice şi a actoriei.

“În vacanța celor mici, plecăm iar în tabără. De data aceasta cu ceva în plus. În minunatul Maramureş, plin de tradiţîi și frumuseţi, copiii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, sunt aşteptaţi într-o tabără de teatru şi fotografie. Ideea cu taberele mi-a venit atunci când mă gândeam să o trimit pe Alma, fiica mea, într-o tabără de vară, creativă și nu am găsit nimic. M-am gândit de ce să nu fac eu o tabăra de fotografie și să împărtășesc și cu alții minunile din spatele obiectivului.

Am început să caut un loc ideal pentru așa ceva și Maramureșul a fost acela. Când am găsit Brebul am simțit că am găsit mașina timpului și că pe lângă fotografie copiii pot să vadă tradiții, locuri, oameni din și de poveste.

Mă simt norocoasă că am găsit să fac ceea ce îmi place , că sunt înconjurată de oameni minunați și încerc cumva prin aceste tabere să dau mai departe , să inspir și pe alții să îi ajut pe copii să descopere și să îmbrățișeze ,de ce nu, o meserie, care se naște din pasiune, încerc să ii fac să deschidă ochii și să vadă altfel lumea în care trăim , să se poată bucura de o floare, de un apus, de un foc de tabără , de un zumzet de o rază de lumină.

Organizez, patru tabere in acest an, una fiind mai specială, o tabără de teatru si fotografie impreună cu sora mea” ne-a dezvăluit Oana din proiectul ei.

Cazarea se va face la o pensiune de vis. O căsuță tradițională, Căsuța Bunicilor, din pitorescul sat Breb, județul Maramureș. Alte activități cu care se vor putea delecta copiii sunt : cunoaşterea naturii, o bălăcială pe cinste la ciubărul pensiunii, se va mânca sănătos şi pe săturate, se va cânta și dansa la foc de tabără, diminețile vor începe cu o înviorare distractivă, întâlniri cu meșteri populari de la care se vor învăța multe lucruri noi, seara, înainte de culcare, se va proiecta câte un film de poveste şi nu în ultimul rând, distracţia şi voia bună vor fi prezente pe tot parcursul şederii în tabără.

