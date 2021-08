Oare, va începe “măcelul” maşinilor bătrâne?

- Advertisement -

Unii ,,diriguitori” de la nivel european au propus României: ,,…să diminueze înmatriculările maşinilor mai vechi de 15 ani”. Anumiţi Decidenţi, grăbiţi ,,nevoie mare”, au pus la cale un proiect tranşant destinat să încurajeze retragerea autoturismelor vechi de pe piaţă. ,,Capetele noastre luminate” de gustul ademenitor al Puterii absolute, care ,,conduc destinele ţării”, confundă ,,diminuarea înmatriculărilor” cu ,,retragerea autoturismelor vechi de pe piaţă”. ,,Cap ai minte ce-ţi mai trebuie!”, stimate Decident ,,cu ochelari de cal”…Unde este gândirea analitică în momentul în care proiectezi un astfel de program radical îndreptat împotriva românilor, care şi-au cumpărat şi ei din bani puţini un autoturism? Poate că mulţi dintre ,,politrucii” din zilele noastre, uită faptul că, în mare parte, angajaţii din România nu au salarii de 3 – 4 sau 5 000 de euro, cum au fraţii noştri europeni din ţările dezvoltate. Tot ,,politrucii” noştri n-au studiat statisticile, din care reiese că din 7,2 de milioane de maşini înmatriculate în România, 3,8 milioane, adică mai bine de jumătate, sunt mai vechi de 15 ani.

Dacă analizăm dintr-o altă perspectivă, problema autoturismelor vechi, vom constata că foarte puţini români îşi vor putea permite să cumpere o maşină nouă, care costă în jur de 10 000 de euro, chiar dacă vor preda maşina veche contra sumei de 45.000 de lei. Unii politruci vor zice să apeleze anumiţi români la credite bancare sau la celebrul leasing auto pentru a-şi achiziţiona o maşină nouă. Îmbuibaţii nu se gândesc că nivelul de salarizare a multor români este cel destinat supravieţuirii şi nicidecum pentru a mai plăti şi o rată lunară la bancă sau pentru leasing. Este adevărat că dealerii vor să crească numărul vânzărilor de autoturisme noi, pentru a-şi maximiza profiturile.

O altă anomalie a acestui proiect, obtuz, unilateral şi tranşant, care se prefigurează, este aceea legată de afirmaţia imperativă: ,,Cei care nu vor să predea maşinile mai vechi de 15 ani contra unei sume de bani, ar putea fi supraimpozitaţi…”. Care este de fapt esenţa acestui demers, vorba vine, ,,pueril”!? Adică, ,,nivelul de poluare” poate să rămână constant sau chiar să crească, ce mai contează!, dacă posesorii de autoturisme vor plăti un impozit suplimentar! Asta-i logică strategică în ceea ce priveşte ,,scoaterea” în mod elegant din buzunarele românilor a unor sume de bani suplimentare, atât de necesare pentru creşterea Produsului Intern Brut? Aşa mai zic şi eu program de dezvoltare economică ,,în stil pirateresc”.

Dacă ar fi să avem de-a face cu un proiect inteligent, nuanţat, presărat cu soluţii accesibile destinat posesorilor de autoturisme mai vechi de 15 ani, mai toată lumea ar fi mulţumită. De pildă, am întâlnit un proprietar, care are un autoturism cu motor Diesel, vechi de 14 ani. Motorul este în bună stare de funcţionare, acesta nu consumă, cum se spune, ulei, dar nici consumul de combustibil nu este peste limitele normale. Caroseria nu este ruginită, iar celelalte mijloace tehnice auto sunt în stare foarte bună de funcţionare, cu ITP-ul la zi… Emisiile de gaze sunt apropiate de limitele legale. În ceea ce priveşte poluarea, un mecanic auto i-a sugerat proprietarului să schimbe catalizatorul sau turbo. În acest fel, emisiile de gaze se vor încadra sută la sută în limitele legale ale poluării. Iată, o alterantivă accesibilă pentru un proprietar de autoturism, aflat în stare bună de funcţionare, mai vechi de 15 ani. Este adevărat că un catalizator sau un turbo ar costa aproximativ 2.500 de lei. Oricum, efortul financiar ar fi cu mult sub preţul unui autoturism nou sau care are ,,Euro 5”. O altă prevedere ar trebui să menţioneze vârsta minimă de viaţă a unui autoturism. Ce însemană ,,maşină mai veche de 15 ani?”. Se ştie că în ţările dezvoltate, cei care-şi permit, schimbă autoturismul din cinci în cinci ani. La noi, mulţi s-au bucurat pentru că au putut achiziţiona un autoturism cu suma de două, trei sau patru mii de euro…Sperăm să nu ,,se lase cu scandal”, dacă acest proiect va fi legiferat de neînduplecaţii decidenţi unilaterali ai Majorităţii…

Apropo, salariile şi pensiile au îngheţat, chiar dacă încălzirea globală a depăşit cu mult limitele normale de temperatură…Ce urmează? A, da…certificatele medicale vor fi reduse probabil la o durată de trei zile…Unii ,,deştepţi”, care n-au de-a face cu medicina, sunt de părere că angajatul dacă s-a îmbolnăvit, musai, ,,mort-copt!”, să se facă bine în trei zile…dacă nu, probabil va trebui să-şi ia concediu fără salariu până se va face sănătos…Vă daţi seama ce economii vor rămâne ,,în punguţa cu doi bani” a Visteriei… ? Ş-apoi, vom vedea noi de unde ,,mai putem ciupi câţiva leuţi” pentru a menţine ,,la linia de plutire” economia relansată a României cu tot felul de promisiuni şi proiecte, care vor deveni realitate abia ,,după ce intră banii europeni…”. Până atunci, probabil vom asista la ,,măcelul” îndreptat asupra bietelor ,,maşini bătrâne” de familie…

Dumitru Țimerman