- Advertisement -

Admirabilă și copleșitoare a fost cea de-a patra ediție a ZILEI DACILOR LIBERI, care a avut loc duminică, 22 august, la Oncești în județul Maramureș, sub semnul ,,Duminicii migranților români”. Această reuniune a dacilor liberi a fost admirabilă pentru că familii întregi, de la mic până la cel mai mare, au participat îmbrăcați în costume populare moroșenești la acest eveniment patriotic emoționant organizat de Primăria și Consiliul local Oncești cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Dacii liberi din ținuturile oșenilor au fost reprezentați de Asociația ȚARA OAȘULUI, iar moții de tulnicăresele și membri ai Asociației cultural-patriotice AVRAM IANCU. Impresionante au fost cuvintele pline de înțelepciune rostite de Matei Godja-primarul comunei Oncești, care a menționat la un moment dat faptul că: ,,Acest eveniment a fost organizat cu scopul păstrării unității românilor în vederea promovării culturii, portului tradițional și a folclorului tradițional”.

Ziua Dacilor Liberi de la Oncești a debutat cu un parastas săvărșit de un sobor de preoți în memoria eroilor onceșteni, care au luptat în primul și al doilea război mondial. Impresionant și captivant a fost un alt moment istoric, care a devenit tradiție în Oncești. Este vorba de parada portului popular românesc destinată menținerii identității dacilor liberi pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Manifestările de la Oncești, de ,,Ziua Dacilor Liberi”, parcă s-au desfășurat sub semnul poeziei scrisă de Radu Gyr: ,,Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!/Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,/nu pentru patule, nu pentru pogoane,/ci pentru văzduhul tău liber de mâine,/ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”.

Ziua Dacilor Liberi de la Oncești a fost marcată și de participarea la Sfânta Liturghie a gazdelor și oaspeților îmbrăcați în straie populare tradiționale. Aspirațiile dacilor liberi din zilele noastre, dar și a românilor de acasă și de pretutindeni, au rezonat în mod fericit cu mesajele de conștientizare și îmbărbătare adresate tuturor credincioșilor ortodocși, cuprinse în cuvântul de învățătură al Preasfințitului Părinte Iustin – Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a fost citit de preoți în toate bisericile din cadrul Episcopiei: ,,…De peste trei decenii, noi, românii, ne-am luat soarta în mâini și am devenit liberi să ne hotărâm viața și viitorul. Ce s-a întâmplat în aceste trei decenii? Ce am făcut cu libertatea noastră? Ce hotărâri am luat și ce cale am urmat? Dacă privim în urmă, vom constata că în loc să mergem liberi înainte cu țara și chivernisirea bogățiilor ei dăruite de Dumnezeu și lăsate moștenire de strămoși, din cauza celor responsabili să administreze, aleși și investiți cu încrederea noastră, care nu au avut un proiect de țară concret, coerent și eficient, țara a sărăcit, industria a dispărut, agricultura nu mai face din România „grânarul Europei”. Încă nu avem autostrăzile mult promise de toți conducătorii, nu avem apă și canalizare în toate localitățile și în deceniul trei de la căderea comunismului încă mai avem 30.000 km de drum de pământ în România! Şcoli fără instalații sanitare și apă curentă!

Neavând o perspectivă în țară, oamenii au luat calea Europei. Maramureșenii și oșenii, oameni credincioși și muncitori, cărora nu le place și nu acceptă să trăiască în sărăcie și umilință, au plecat și ei în lume, așa precum în vremea comunismului plecau la muncă în zonele mai bogate din țară. A fost o necesitate! Dar este o mare nedreptate că s-a întâmplat această dramă. Peste cinci milioane de români sunt plecați în Europa și în toată lumea. Din Maramureș au plecat între 30-40% din populaţie, iar din Oaș procentul este de peste 50%. Preocuparea readucerii românilor acasă, prin ridicarea nivelului de trai și oferirea condițiilor de muncă egale cu cele de afară, rămâne doar o declarație fără niciun efect. Soluția de avarie găsită de antreprenori şi agricultori este aducerea de mână de lucru din Asia și Africa. Ce nedreaptă este societatea în care trăim! Românii noștri sunt mână de lucru mai ieftină pentru Europa prosperă, iar cei din țările subdezvoltate sunt mână de lucru și mai ieftină pentru România.

Ne fuge ţara de sub picioare. Românii săraci și bătrânii rămași singuri își vând pământul. România și pământul ei bogat se vinde încet, încet pe bani de nimic, pentru că nu am fost atât de patrioţi, ca vecinii noștri, să dăm niște legi care interzic vânzarea pământului și înstrăinarea patrimoniului național: pământ, ape minerale, metale prețiose, petrol şi gaze. Totul este de vânzare! Când ne vom trezi, vom constata că am devenit iobagi pe pământul moșilor și strămoșilor noștri, cum s-a mai întâmplat în istorie, pământ în care zac oseminte de eroi ai neamului și ale sfinților noștri părinți, căci Țara va fi fost vândută…”. Îndemnul poetului Radu Gyr se metamorfozează în dorințele nemuritoare ale dacilor liberi, ale tuturor românilor iubitori de credință strămoșească: ,,Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!/Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!/Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,/ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”…

Dumitru Țimerman