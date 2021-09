Muzică. Un singur vis, pe note muzicale…

- Advertisement -

Stephanie Barbara este satmareanca care a luat patru de DA la Vocea Romaniei,viseaza sa cante pe scenele mari ale lumii si face tot ce tine de ea pentru a reusi.

Cine este Stephanie Barbara?

Am indragit muzica de mic copil. Intotdeauna am iubit sa ascult muzica marilor artisti, si visez ca o data sa ajung si eu acolo,sa fiu o cantareata renumita.Am simtit de la inceput ca acesta este drumul meu,pur si simplu am simtit.

Ce este mai important în muzică? Să ai talent sau să muncești pentru visul tău și pentru pasiunea ta?

In muzica este foarte important sa ai talent,fara talent nu poti sa te ocupi de domeniul acesta,dar inafara de asta e foarte important sa muncesti foarte mult pentru ceea ce vrei. Fara munca nu reusesti. Trebuie sa exersezi cat de mult poti si sa devii cat mai bun,dar daca iubesti ceea ce faci,atunci nu poti sa zici ca e munca,pentru ca e mult mai mult de atat!

Lucrezi la primul tău album. Povestește-ne despre el…

Anul acesta voi lansa primul album care va contine piese pop/pop-rock si va transmite numai sentimente bune. Incerc sa ajut oamenii prin muzica.

Ai participat la Românii au talent. Cum a fost această experiență?

Am participat la Romanii au talent, a fost o experienta minunata, mai ales ca am vazut ca oamenii au simtit ceea ce am vrut sa le transmit. Juriul m-a aplaudat in picioare, iar citind comentariile venite ulterior, nu mi-a venit sa cred ce impact a avut vocea mea asuprea oamenilor. Mi-am facut fani. Am primit mesaje in care oamneii imi spuneau ca asculta pentr a 30-a oara melodia si au acelasi sentiment cand asculta. Este minunat sa-ti spuna cineva asta.

Ce pasiuni mai ai?

Inafara de muzica imi place actoria si modelingul, sper ca o sa reusesc sa devin si o actrita buna.

Contează imaginea pentru un artist?

Conteaza si imaginea pentru un artist,mai ales in ziua de astazi. Toata lumea spune ca trebuie sa fii un exemplu pentru ceilati,sa incerci sa fii in asa fel incat cei care iti asculat muzica sa-si doreasca sa fie casi tine.

Eu zic ca cel mai important lucru nu este cum arati, sau ce haine porti, poate ca pot sa dau niste idei de fashion cu aparitia mea, dar toti suntem unici. Important este ce vine din suflet.

Ești activă în mediul online?

In mediul online sunt cea mai activa pe youtube,unde imi pun videourile, inafara de aceasta mai folosesc si instagram,dar nu pot sa zic ca postez prea des.

Cea mai mare dorință a ta?

Cea mai mare dorinta a mea este sa cant si prin asta sa fac bine in lume.

Raluca Jofi