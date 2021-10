Viața văzută prin ochii unui copil

- Advertisement -

Luca Muresan are 12 ani și este elev la Colegiul Național Mihai Eminescu și încă din clasele primare , s-a remarcat ca fiind un elev deosebit, pasiunea lui fiind matematica . În calitate de elev a Școlii Gimnaziale Grigore Moisil Satu Mare, școală pe care a frecventat-o în clasele 0-4, a câștigat o mulțime de concursuri și anume Locul I la concursul de matematică “Ioan Chindris”, Locul I la etapa națională a concursului național de matematică Luminamath, Locul I la etapa națională a concursului național de matematică Micul Școlar, Locul I la concursul interjudețean de matemetică “Dumitru Tiganetea” organizat la Dej, Locul II la concursul interjudețean de matematică “Sever Aurel Groze” organziat la Beclean. Din anul 2020, în urma concursului de selecție, este elev al Colegiului National Mihai Eminescu, tot fruntaș în lista celor admiși în clasa de gimnaziu.

Din anul 2020 frecventează cursurile organizate de Centrul Județean de execelență la disciplina informatică, precum și la disciplina matematică. Deși pasiunea pentru matematică a continuat, din clasa a-V-a, la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică organizată de Gazeta Matemetică , obține locul 1 pe judet și astfel Luca își descoperă o noua pasiune și anume informatica.

Legat de pandemia de coronavirus, Luca spune că nu îi convine situația și crede că ar trebui să ne mobilizăm cu toții ca să trecem peste aceast hop.

„Niciodată nu mi-am imaginat că voi trăi asemenea vremuri, să stăm în casă, să nu ne vedem cu bunicii, cu prietenii, să nu mergem la școală. Pandemia îmi limitează posibilitatea de a mă deplasa, anumite concursuri sunt organizate online, ceea ce este un dezavantaj. Multă vreme nu ne-am întâlnit cu colegii de clasă, cu profesorii, decât online, iar la școală faptul că purtăm măști desigur este mai neplăcut”.

Mai mult, Luca Mureșan, consideră că vaccinul este util, iar modul prin care am putea să depășim această criză sanitară ar fi vaccinarea în masă și de asemenea, respectarea măsurilor sanitare impuse, dar și să ne testăm când considerăm că suntem bolnavi.

„Înainte de pandemie cred că nici nu ne dădeam seama cât suntem de liberi, câte putem să facem și brusc totul s-a oprit. Înainte puteam călători oriunde, puteam să ne întâlnim cu colegii, să mergem în excursii, să socializam, să mergem la sport. Și brusc s-a oprit totul . A fost o perioadă în care am fost nevoiți și noi și profesorii să învățăm online, până am reușit cu toții să avem internet în școli, laptopuri și să știm să lucrăm pe acele platforme a durat o perioadă. Dar am reusit, atât noi cât și profesorii! Cel mai mult din perioada antepandemică îmi lipsesc concursurile organizate fizic și de cât mai multe activități cu colegii, excursiile. Dacă aș avea o putere foarte mare de influență, aș încerca să conștientizez populația despre importanța vaccinări și a respectării măsurilor de prevenție”

Unele materii sunt mult mai bine aprofundate dacă suntem fizic la școală

„Văzând câte cazuri sunt în fiecare zi, precum și numărul mare de decese, de multe ori mă gândesc că poate o perioadă era mai bine să avem școală online, totuși consider că unele materii sunt mult mai bine aprofundate dacă suntem fizic la școală. La început, am regretat că nu mergem fizic la școală. După aceea, m-am obișnuit și cu școala online. Era mai comod să nu mă trezesc așa devreme dimineața, să nu stau atât în trafic. Suntem mai uniti, ne împrietenim mai mult dacă suntem fizic la școală”.

Rezultatele școlare a lui Luca nu au scăzut datorită școlii online, dimpotrivă , a avut timp mai mult pentru materiile care îl intereseaza, dar totuși a simțit lipsa școlii fizice la matematică, la informatică, în general la materiile la care se poate merge și în laborator, chimie, fizică, biologie.

Luca Mureșan crede că faptul care ar trebui să fie schimbat în învățământul din România ar fi încurajarea fiecărui copil să își dezvolte talentul pe care îl are, unii la informatică, alții la matematică, biologie, limba română, muzică, desen, etc. „Fiecare copil e unic și are un talent anume”, spune acesta . Își dorește ca profesorii lui să știe să îi insufle pasiunea pentru materia lor, să fie dedicați meseriei pe care o au și să ridice nivelul învățământului sătmărean. Să înțeleagă că elevii nu pot să exceleze la toate materiile. Luca își dorește din martea lor motivație, îndrumare și ajutor în găsirea drumul spre profesia pe care o vor alege în viață.

Politica prin ochii copilului

„Politica este știința și practica de guvernare a unui stat, iar în țara noastră este foarte în schimare totul mult prea des. Cred că e nevoie de mult mai multă stabilitate, de oameni politici serioși. La conducerea României îmi doresc să văd oameni capabili, profesioniști în fiecare domeniu. Președintele României, în această criză sanitara e nevoie să fie foarte atent la medierea între organele statului si societate. Politicieni județului ar trebui să își respcte atribuțiile și promisiunile electorale. În ceea ce privește învățământul ar fi doua aspecte și anum toți copiii județului să fie școlarizați și să promoveze excelența în educație așa cum văd că se întâmplă în toate județele țării, pentru că avem în județ profesori și elevi de excepție” afirmă Luca Mureșan

Karina Brodi