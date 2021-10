Andrada Bârsăuan: “Mă simt apreciată oriunde pășesc!”

- Advertisement -

Andrada Bârsăuan a trecut la fel ca și ceilalați artiști, printr-o perioadă dificilă, în vreme de pandemie. În același timp, a apărut și cea mai mare minune din viața ei, Ecaterina.

Andrada, dacă pentru mulți dintre noi perioada pandemiei a fost una dificilă, cred că la tine a fost una dintre cele mai frumoase perioade trăite? Povește-ne!

A fost dificilă și pentru noi, fiindcă muzica ne definește. Faptul ca ne-au oprit brusc a fost un șoc, nu am știut cum sa luam situația la început sincer. Însă când am aflat ca sunt însărcinată, situația a fost in favoarea mea. M-am bucurat din suflet de toată perioada și am fost încrezătoare in tot ce a urmat pe urma.

Ești mămică tânăra cu o carieră frumoasă. Cum împaci cariera cu viața de familie?

Mulțumesc! Le împart cu brio, fiindcă am ajutor mare! Mama mea e ajutorul meu, care îmi este alături 24/24. Ea are grija de Ecaterina cât timp sunt plecată la evenimente.

Cui îi seamănă micuța?

Sincer, cu Lazăr… așa o vad eu.

Cât de implicat este tăticul în viața fetiței voastre?

Lazăr este implicat in orice activitate de familie, in special ce tine de Ecaterina. Mi-a fost mereu alături și îmi este in continuare. Nu-l laud, doar ii mulțumesc pentru ca este omul potrivit!

Cât de important este publicul pentru un artist. Cât de dor ți-a fost să fi printre oameni?

Publicul ne ridica! El ne urca.. el ne coboară, am putea spune. Încerc mereu sa fiu alături de oamenii care ma apreciază și in online, răspund cu drag oamenilor care îmi scriu!

Crezi că publicul apreciază și mai mult artistul acum? Au început evenimentele, cum simți oamenii?

Eu ma simt apreciata oriunde pășesc. Simt ca munca mea da roade și sunt mândra și împlinita! Evenimentele acum… sunt așa cum au fost mereu: pline de viață! Oamenii au nevoie de asta și sper din suflet sa fie la fel in continuare.

Ești foarte activă în mediul online.Cât de important este acest aspect pentru un artist?

Foarte important din punctul meu de vedere. Oamenii sunt curiosi sa descopere artistul și ca om. Am întâlnit oameni la evenimente care îmi spuneau cât de mult ma apreciază și ma urmăresc. Ba chiar mi-au mulțumit pentru toate informațiile și recomandările pe care le fac in online, pentru mine e mult.. înseamnă ca nu ma zbat degeaba.

Dacă nu ai fi făcut muzică, ce altceva crezi că ți-ar fi plăcut să faci?

Televiziune… dar activând in muzica de la 10 ani, greu sa ma văd făcând altceva.

În ce proiecte ești implicată momentan, la ce lucrezi?

Urmează proiecte noi curând, nu-mi place sa divulg, dar pregătesc multe materiale frumoase.

Unde cânți mai mult, în ce zonă ești invitată cel mai des?

Cel mai mult cant in Maramureș, însă evenimente avem in toată țara. Anul acesta am cântat foarte mult, am avut o perioada aglomerata, am cântat din 1 Iunie aproape in fiecare zi.

Cum sunt nopțile tale acum la petreceri, stiind că acasă te așteaptă puiul tău?

La evenimente sunt “Andrada Barsauan” in totalitate. Ma dedic total, chiar dacă abia aștept sa ajung la puiutul meu acasa, muzica ma împlinește pe mine. Faptul ca pot in continuare sa fac ce-mi place… e magic!

Îi cânți micuței?

Da. Ii cant de când era in burtica. O linistete atunci când e agitata, cred ca muzica va face parte din viața ei.

Cât de mult contează părerile celor din jur pentru tine?

Accept părerea celor din jur indiferent ca e apreciere sau critica. Faptul ca primesc multe aprecieri ma face și mai luptătoare!

Cea mai mare dorință a ta?

Acum, dorința mea e sa-mi văd copilul și familia sănătoasă și fericita!

Profesional, sa urc treapta cu treapta așa ca cum am reușit prin munca, ambitie și multă perseverenta!

Raluca Jofi