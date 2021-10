În acest an nu se scumpește apa!

- Advertisement -

Prezent miercuri seara la Nord Vest TV, în cadrul emisiunii Actulitatea sătmăreană, realizată de Florin Mureşan, Ioan Litner, directorul Apaserv a vorbit în cadrul emisiunii despre problemele legate de Apaserv, câteva iniţiative ale şvabilor sătmăreni. Directorul APASERV, Ioan Leittner, spune că înainte de pandemie, în fiecare săptămână a avut loc câte un eveniment în câte o comună sau în câte un oraș din județ.

„În total am aveam anual peste 40 de evenimente culturale, ca urmare a acestei pandemii, în acest an nu s-au reușit realizarea decât a cinci evenimente. La Petrești, TanktFest, la Foeni, o întâlnire a artiștilor la cămin a fost din nou o acțiune culturală, deci din păcate pandemia ne-a cam influențat acțiunile și a oprit și acțiunile de toamnă. Era prevăzut Oktoberfest la sfârșitul lui septembrie, este prevăzut Strudly festival undeva în noiembrie, dar nu cred că vom reuși să le facem” spune Ioan Leittner

În Germania nu se discută vreo lege, acolo se respectă

Legat de vaccin, în Germania, directorul APASERV, nu crede că se discută vreo lege, acolo se respectă cuvânt cu cuvânt, iar cine nu respectă plătește și pe urmă cu siguranță va respecta. Așa ar trebui să fie și la noi, însă noi avem prea multă libertate, mai adaugă el.

„Fiecare își poate da cu părerea, de aia există libertate, dar trebuie să ne uităm la autorități pentru că din orice partid ar fi, nu cred că vor răul populației. Încă din ianuarie s-au vaccinat foarte mulți angajați APASERV, iar în săptămâna anterioară, din nou, au luat al treilea vaccin peste 160 de persoane” afirmă Ioan Leittner

Pe de altă parte, Ioan Leittner vede problema politică mult mai mică față de cealaltă problemă, adica cea sanitară. „Orice sistem funcționează o perioadă de timp și din inerție”, spune el, dar crede că în această lună se va rezolva problema într-un fel sau altul.

Directorul APASERV, puțin mirat de plecarea lui Klaus Iohannis de la Forum la PNL

„Atribuția președintelui este politica externa, el reprezintă România în exterior și eu cred că a făcut-o foarte bine Klaus Iohannis, până în prezent. Un apropiat al președintelui a spus că politicienii de regulă fac ce spun sondajele că trebuie să facă, ce le aduce popularitate și un politician bun, face ceea ce trebuie făcut și nu ceea ce credem noi că ar fi bine, pentru că președintele are mult mai multe informații decât noi și sunt convins că ceea ce face, o face bine. Dânsul a fost președinte al Forumului pe țară foarte mult timp și sunt convins că face din interesul populației și al țării” declară directorul APASERV

Directorul APASERV, a fost puțin mirat de plecarea lui Klaus Iohannis de la Forum la PNL pentru că mereu se consulta cu ei, spune Leittner, inclusiv a fost propus de Ambasador în Germania și s-a consultat cu conducerea forumului, iar conducerea a propus că e mai bine să nu plece, în schimb când a plecat la PNL i-a anunțat că pleacă pentru că dorește să își aducă un aport mai consistent în dezvoltarea României.

„Uitându-mă în jur câteodată mă gândesc că nu e criză economică, ci război economic. A început să crească curentul, gazele, am auzit că Putin a mai făcut niște concesii privind prețul gazelor și se pare că se vor reduce, deci se pare că se așează forțele în lume. America nu e sigur că este cea mai mare putere din lume, s-ar putea ca la un moment dat China să preia această funcție. Am înțeles că inteligența artificială e mult mai dezvoltată în China, ceea ce însemnă că China va lua un avans mai mare decât celelalte țări, astfel încât fiecare încearcă să se poziționeze în așa fel încât să le fie bine. Șansa noastră este că totuși suntem în Uniunea Europeană și dacă Uniunea Europeană reișește să își obțină un statut în acest joc al puterilor, o să ne fie bine și nouă, dar dacă nu am fi în Uniunea Europeană, cred că nu am conta deloc. De câteva mandate, în Germania, stânga guvernează împreună cu dreapta, iar când am văzut ce se întâmplă la noi deja am început să mă gândesc că poate văzând formula de acolo, ar putea să fie un guvern stânga cu dreapta și nu e explus nici acest lucru.”

„Am făcut tot posibilul ca să reușim să licităm toate contractele”

În momentul aprobării proietului European, în valoare de peste 215 milioane de euro, de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, în cadrul cosntractului, semnat cu comisia Uniuinii Europene, este prevăzut ca o parte din valoarea proiecutlui, 6% sa fie plătit din fondurile societății, a operatorului de apă. Aceste fonduri sunt un credit de la Banca Europeană de investiții care va trebui rambursat, fapt pentru care s-a făcut o strategie de modificare a tarifelor pe 5 ani. În aceste condiții, tarifele cresc anual, undeva la începutul anului cu inflația plus un procent care variază între 3 și 9%.

„Noi în acest an am făcut tot posibilul ca să reușim să licităm toate contractele, avem în total 16 contracte din care până în prezent au fost semnate 12, în data de 25 vom semna al 13 lea contract și sperăm că până la finalul lunii noiembrie vom semna si ultimele 3 constracte. Acest lucru este foarte important pentru noi, deoarece dacă reușim să semnăm acele contracte, înseamnă că mai avem doi ani pentru execuția lucrărilor și sunt lucrări foarte mari unele care întradevăr necesită doi ani de lucru” mărturisește Ioan Leittner

Leittner nu e mulțumit

de nivelul de salarizare din APASERV, nivelul e stabilit de legislație în special

„Îmi aduc aminte că în urmă cu 10 ani sau 12, noi mereu eram undeva la media pe economie plus 10%, în momentul de față suntem la meida pe economie minus 10%. E problemă cu legislația pentru că în legislația din ultimii ani leagă nivelul de salarizare de creșterea productivități, nici nu ar fi o problemă că se leagă de creșterea productivității pentru că acest lucru se poate rezolva, lucrăm cu omani mai mulți, dăm salarii mai mari. Problema e că legea spune că salariul mediu e legat de productivitate, deci dacă îmi crește vânzarea cu 2%, înseamnă că pot crește salariul mediu cu 2%. În domeniul serviciilor de apă este foarte greu să crești producția chiar și cu 2%.”

