Cristian Blăjean

Am vorbit cu Mara, o frumoasă sătmăreancă, care a reuşit de-a lungul timpului să combine dansul cu psihologia şi, mai apoi, cu masajul! A terminat psihologia în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei, UBB, Cluj- Napoca, în prezent fiind masterandă în cadrul acestei universităţi.

MASAJ – Job, pasiune, concursuri!



Mara şi-a descoperit înclinaţia spre noua ei pasiune, devenind în momentul actual meserie: MASAJUL. Profitând de faptul că studiile din cadrul universității se fac online, s-a întors în Satu Mare. Aici l-a cunoscut pe maseurul Tudor Gherman, de la care a învăţat tainele masajului, importanţa lui în sănătate, beneficiile acestuia.

“Îmi doream un job mai activ faţă de job-ul de birou pe care îl aveam la vremea respectivă. Tudor mi-a oferit şansa de a excela în arta masajului. Nu am stat mult pe gânduri. Lucrurile au decurs excelent. După ce mi-am dat licenţa şi admiterea la master, am primit oportunitatea de a lucra ca maseuză pe plajă în Năvodari. O experienţă incredibilă, am avut multe de învăţat! M-a ajutat să mă formez ca maseuză”.

„Consider că masajul implică un schimb de energie pozitivă care se regăsește în mâinile dornice să ajute la bunăstarea sănătății atât mentale, cât și fizice, iar eu doresc să împărtășesc cu oamenii această experiență care îți poate schimba stilul de viață.”

Locul 2 la Campionatul Naţional de Masaj 2021!

La îndemnul maseurului Tudor Gherman, Mara a luat parte la Campionatul Naţional de Masaj 2021.



“M-am întors de la mare, am plecat la Cluj să susţin examenul pentru calificarea mea ca meseuză, iar de aici… direct la campionat. O bucurie imensă când, la premiere, mi-am auzit numele! Locul doi, altfel zis vicecampioană la masaj – categoria începători. Mulţumiri lui Tudor pentru implicare, răbdare, susţinere şi mai ales pentru că a crezut în mine!”

Masaj în patru mâini sau… masaj în cuplu

Mara şi Tudor sunt colegi acum. “Masează” la un salon situat pe strada Horea. Pe lângă masajul de relaxare, anticelulitic şi alte tipuri de masaje tradiţionale, cei doi au adus în Satu Mare masajul în 4 mâini, numit şi masajul în tandem şi masajul în cuplu.



“Împreună cu Tudor am dorit să oferim oamenilor noi experienţe în ceea ce priveşte masajul, aducând aceste două noi tehnici. De exemplu, în ceea ce priveşte masajul în cuplu, e ceva diferit, poţi să fii împreună cu partenerul tău şi să păşiţi într-o “lume” a romantismului, să împărtăşiţi timpul de relaxare, aducându-vă mai aproape. De asemenea, masajul în tandem îţi poate oferi diverse beneficii, cum ar fi faptul că relaxarea se produce mai repede, corpul primeşte masare dublă în aceeaşi unitate de timp.”

Psihologie…

A studiat psihologia în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj- Napoca. În prezent este masterandă la “Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului și Dezvoltarea Potențialului Uman”.

“Mi-a plăcut mereu să ajut în mod deosebit oamenii, să fiu prezentă într-un mod activ și pozitiv în viaţa lor, fapt pentru care am ales să studiez această ramură. Sunt proaspăt absolventă a facultăţii, iar acum fac masterul în cadrul aceleiaşi universităţi.”

“Pentru mine faptul că studiez psihologia şi sunt maseuză, în acelaşi timp, îmi aduce o satisfacţie de nedescris. Atât psihologia, cât şi masajul, din punctul meu de vedere, se contopesc. Ce vreau să spun este faptul că există o legătură interdependentă , adică starea psihică este determinată de starea de sănătate a corpului , dar şi invers, starea de sănătate a corpului este influenţată de starea psihică.”

Dans sportiv

Mara Weiszenbacher dansează de la 7 ani, vârstă la care s-a îndrăgostit instant, după primii paşi de dans. A practicat acest sport de performanţă 12 ani. Timp în care a luat parte la multe concursuri naţionale şi internaţionale, completându-şi experienţa din plin, majoritatea concursurilor culminând cu victorii sau participări în fazele superioare, finale!

“Am început să dansez sub îndrumarea instructorilor Ioan și Gabriela Merghes, mai apoi am continuat să evoluez cu ajutorul antrenorilor Ovidiu Ignat, Otto Varga și Marius Iepure. Toţi sunt antrenori desăvârșiți! Nevoită fiind să îmi schimb partenerul, m-am transferat la Baia Mare, fiind instruită de George şi Mădălina Pop. O amintesc şi pe Adina Mare, sufletul acestui club de dans, o doamnă deosebită! După câţiva ani m-am transferat la Oradea, partenerul meu de dans locuind acolo şi întâlnindu-l pe unul dintre cei mai profesionişti antrenori, Stelian Ghiţă. Dar bineînțeles, am avut parte și de antrenamente cu alți instructori. Le mulţumesc tuturor!”

Sacrificii, ore de muncă… performanţă!

“Viaţa sportivului de performanţă nu este deloc uşoară, însă, dacă iubeşti ceea ce faci, lupți pentru visul tău. Nu a fost uşor! Atât orele de antrenament, cât şi multe alte sacrificii. Însă, cu suportul antrenorilor şi al familiei, în special al mamei mele, am reuşit să dobândesc rezultate frumoase, participând la concursuri naţionale şi internaţionale. Am trăit la maxim fiecare moment, fiecare prestaţie de dans a însemnat pentru mine nu doar o simplă experienţă, dar şi o oarecare dedicare, deoarece trăiam prin dans.”