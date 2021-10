Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a fost invitatul de luni seara al emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV. Acesta a vorbit despre situația politică actuală, șansele lui Dacian Cioloș de a face guvernul, dar și despre bătaia de joc a fostului premier Cîțu legată de alocarea pe criterii clientelare a banilor din fondul de rezervă al guvernului!

Cioloș și gafa vieții lui!

”Din punctul meu de vedere, Dacian Cioloș și USR-ul au făcut gafa vieții lor. Îți dai seama că e o momeală. Sunt șanse ZERO să se facă un guvern CIOLOȘ… Și explic… PSD-ul nu îl votează, PNL-ul cum să susțină un premier de la USR, un USR care tocmai l-a dat jos pe Cîțu… I se potrivește perfect președintelui Iohannis, căci Cioloș va pica și apoi îl va repune pe Cîțu. Din prima nu se putea…”, a comentat desemnarea de luni a lui Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru. Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a mai adăugat că se vede clar că actuala guvernare nu e altceva decât o mare păcăleală şi bătaie de joc la adresa românilor.

”Eu am probleme cu actuala guvernare pentru că-și bat joc de români. După șapte ani de mandat Iohannis, 80% dintre români nu-l mai susțin… Și-au dat seama românii ce fel de om e Iohannis… Sigur că după această dezamăgire putem spune că românii au realizat că fără PSD nu se poate face treabă… Guvernele de dreapta le-au afectat traiul, le-au golit buzunarele, le-au tăiat 25% din venituri şi au scumpit toate ca și acum…”

PSD va plafona tarifele la energie și gaze

Legat de criza economică, Mircea Govor a amintit că PSD-ul e singurul partid din România care se gândește cu adevărat la români…

”Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, se gândește la oameni și iată că a depus în Parlament un proiect de lege pentru plafonarea tarifelor la energie și gaze… Încercăm să revenim la prețurile normale, să nu-și mai bată joc de români. Va fi un calcul real, eu cred că totul a fost și e o speculă cu prețurile astea la gaze și energie! Revin, PSD e singurul partid care după guvernările de dreapta a repus țara pe făgașul normal și i-a ajutat pe oameni. Noi vom reveni cu PSD-ul la 45-50%. Sper că românii au învățat că nu e nevoie de președinte de dreapta… De 17 ani avem Băsescu și Iohannis… Acum recunoaște și Ludovic Orban că a greșit că l-a susținut pe Iohannis… Și era omul care i-a făcut loc la șefia PNL”, a punctat Mircea Govor.

Din banii românilor s-a plătit mita electorală

”Guvernul Cîțu, din banii românilor și-a plătit mita electorală către primarii PNL. Florin Cîțu a fost numit la șefia PNL pentru că le-a promis celor din partid, din teritoriu, că le dă bani. Banii din rezerva guvernului, ce trebuiau folosiți chiar pentru urgențe, i-a împărțit clientelei… Și mai vine și domnul deputat de Satu Mare, Adrian Cozma, și ne spune că cei care au muncit și sunt harnici au luat bani în județ. Se laudă că a adus câte 5-600.000 lei în județ pentru fiecare primărie PNL… Nu a făcut altceva decât a confirmat că a adus șpaga către primarii din județ care l-au sprijinit pe Cîțu. Primarii PNL sigur că nu-s vinovați, ei și-au urmărit interesul, dar totul a fost o bătaie de joc la adresa primarilor PSD și a celor care nu l-au susținut. Nu poți să spui despre primarii PSD că nu sunt harnici, să-i faci leneși… Dar nu se va termina asta așa… Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că a făcut o plângere penală pentru abuz în serviciu și că a sesizat DNA”, a declarat Mircea Govor.

Pataki să fie președintele Consiliului Judeţean pentru toţi locuitorii din județ

”Prefectul Altfatter mi-a spus că s-au depus cereri de finanțare și că fiecare comunitate va primi după nevoi. Omul a fost corect… Am văzut scrisoarea de înaintare, iar lista a fost schimbată la București și nu aici… Am văzut că și primarul Kereskenyi a fost nemulțumit, care a luat ceva bani… dar ce să spună Aurelia Fedorca sau ceilalți primari PSD care au luat firimituri? Toți locuim aici în județul ăsta. Pe PNDL 1 și PNDL 2, când am fost eu la Consiliul Judeţean am dat la toți primarii, că au fost PSD, PNL, UDMR, toți s-au dezvoltat. Vreau să punctez ceva… 12 primari PSD au fost batjocoriți, problema este că președintele Consiliului Județean trebuia să intervină și să spună că el e președintele CJ pentru toţi primarii și locuitorii din județ… Trebuia să facă un gest și să renunţe la o parte din banii primiți de la Consiliul Județean și să adauge mai mult la primăriile PSD…”, a transmis președintele PSD Satu Mare, care le-a amintit celor din conducerea Consiliului Județean că PSD-ul nu e sluga nimănui… “Primarii mei și colegii mei să fie tratați așa ca pe vremea când eram eu la Consiliul Judeţean şi i-am ajutat pe toți primarii din județ. Nu vom sta cu mâinile în sân… Vor fi anchete serioase…”.

