Cu prilejul aniversării, numeroși colaboratori, oameni de cultură și reprezentanți ai instituțiilor din județ îi transmit gânduri de apreciere și urări de bine lui Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.



De-a lungul anilor, Robert Laszlo s-a remarcat prin implicarea constantă în promovarea valorilor culturale autentice și a tradițiilor locale, contribuind la organizarea și susținerea unor evenimente importante pentru viața culturală a județului. Prin activitatea sa, a sprijinit păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, încurajând totodată transmiterea tradițiilor către noile generații.

Sub coordonarea sa, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a desfășurat numeroase proiecte dedicate folclorului, obiceiurilor populare și promovării identității culturale a comunităților din județ.

Cu ocazia zilei de naștere, colectivul Gazetei de Nord Vest și Nord Vest TV, îi transmite managerului Robert Laszlo, cele mai sincere urări de sănătate, succes în toate proiectele viitoare, putere de muncă și multe satisfacții atât pe plan profesional, cât și personal.



La mulți ani!